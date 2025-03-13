澳門酒店推介20間｜新濠影滙/巴黎人/倫敦人/大倉酒店/人均$196起

澳門酒店推介2025！澳門向來是不少港人快閃旅行的首選，除了有名勝景點、娛樂場外，更有水上樂園、展覽及teamLab等刺激好玩的活動及設施！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合20間澳門酒店，全部都設有免費穿梭巴士，部分酒店房價更包含天浪淘園門票，人均只需HK$196起！



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澳門酒店推介【1】澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）2023年9月開幕的新酒店，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分。房間空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸更可望向城景，寫意萬分！而房間更引入了霧化玻璃，只要輕觸一鍵，浴室玻璃會隨即由透明化為白色，科技感十足。

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澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HK$446起（標準客房（大床））

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

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澳門酒店推介【2】倫敦人御園（Londoner Court）

倫敦人御園（Londoner Court）於2023年開幕，坐落於澳門倫敦人，鄰近地標景點及購物中心，地理位置優越。酒店共有368間奢華套房，提供英國皇室般的尊貴宅邸體驗，以及專屬御管家團隊的個性化服務，配備奢華浴室、完備的廚房、大面積客廳等。酒店另設有室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、豪華轎車來回接送、2間餐廳等設施及服務。

倫敦人御園（Londoner Court）

房價：人均HK$11,085起（梅費爾套房；包早餐及專屬全日通行禮遇）

地址：澳門路氹澳門路氹連貫公路澳門倫敦人

交通：路氹東站步行12分鐘

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澳門酒店推介【3】澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）

澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）於2015年開幕，位於澳門銀河綜合度假城內，鄰近銀河綜藝館、澳門teamLab超自然空間、官也街等景點。酒店共有233間套房，房間內配備圓形奢華大浴缸、宮廷風客廳及臥室，空間十分寬敞。酒店另設室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）

房價：人均HK$2,673起（卡爾頓套房）

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路「澳門銀河」綜合度假城

交通：排角站步行11分鐘

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澳門酒店推介【4】澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）

澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）於2018年開業，鄰近新濠天地、永利皇宮觀光纜車、倫敦人購物中心等景點。酒店共有772間客房和套房，設施配套超越星級酒店標準，空間寬敞、景觀開揚。酒店亦提供空中游泳池、娛樂場、兒童遊樂場、餐廳、酒吧等設施，並設有免費穿梭巴士服務。

澳門新濠天地 - 摩珀斯（Morpheus Hotel - City of Dreams）

房價：人均HK$940起（豪華特大床客房）

地址：澳門路氹路氹連貫公路

交通：路氹東站步行7分鐘

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澳門酒店推介【5】澳門瑞吉酒店（The St. Regis Macao）

澳門瑞吉酒店（The St. Regis Macao）於2015年開幕，毗鄰超過850家購物門店以及食肆，地理位置優越。酒店共有400間客房及套房，房間均坐擁路氹金光大道景色，帶有奢華的大理石浴室，非常打卡able！酒店同時配備室外游泳池、健身室、餐廳、酒吧等設施，超多娛樂體驗！

澳門瑞吉酒店（The St. Regis Macao）

房價：人均HK$501起（豪華雙床房）

地址：澳門路氹澳門路氹連貫公路澳門倫敦人

交通：路氹東站步行8分鐘

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澳門酒店推介【6】澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）

澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）於2023年開幕，位於新濠影匯渡假城內。酒店以電影黃金年代的主題設計，房間以藍綠色作為主調，配以看向城景的落地大玻璃窗，讓人感覺穿梭在舊時代與現代之間。W酒店除了游泳池、水療中心、酒吧及餐廳等娛樂設施，更特設了「Sound Suite」錄音室，可以即場體驗創作及錄音，非常特別！

澳門新濠影滙W酒店（W Macau - Studio City）

房價：人均HK$471起（奇妙客房）

地址：澳門路氹新濠影滙二期

交通：路氹西站步行7分鐘

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澳門酒店推介【7】澳門美獅美高梅酒店（MGM Cotai）

澳門美獅美高梅酒店（MGM Cotai）於2018年開幕，坐落在澳門美獅美高梅度假區，鄰近金光大道度假區、永利皇宮觀光纜車等景點，吃喝玩樂都很方便！酒店有多達1,390間客房及套房，提供景觀浴室、免費迷你吧等設施。酒店配套齊全，設有九間餐廳及酒吧、亞洲動感劇院、水療設施、零售商店、室外游泳池、健身室、娛樂場等。

澳門美獅美高梅酒店（MGM Cotai）

房價：人均HK$2,069起（度假大床客房）

地址：澳門體育館大馬路

交通：路氹東站步行5分鐘

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澳門酒店推介【8】澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）位於澳門氹仔，鄰近馬場，在賽馬日可以在客房觀賞馬場激動人心的比賽，更可以遠眺氹仔的繁華美景！酒店客房採光度十足，空間寬敞且有浴缸，部分客房更提供景觀露台及浴缸！酒店亦有提供無邊際泳池、室內互動遊樂場、閱讀區等，大人小朋友都可以盡情暢玩！

澳門羅斯福酒店（The Macau Roosevelt）

房價：人均HK$240起（高級橫琴海景雙床客房）

地址：澳門氹仔東亞運大馬路924-998號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【9】澳門巴黎人（The Parisian Macao）

澳門巴黎人（The Parisian Macao）位於澳門路氹金光大道，是澳門首家法式主題酒店。酒店提供雙人房及家庭房，客房浴室有提供浴缸，雙人床亦非常大，床頭插座數量充足，有萬能插座及USB插口，相當方便，部分房間更坐擁巴黎鐵塔景觀！此外，酒店亦提供兒童樂園、室外游泳池、水上樂園等休閒設施，更有依照巴黎埃菲爾鐵塔1/2比例建造的巴黎鐵塔，可以盡情打卡！

澳門巴黎人（The Parisian Macao）

房價：人均HK$567起（豪華大床房）

地址：澳門路氹金光大道連貫公路

交通：關口乘坐免費接駁巴士

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澳門酒店推介【10】澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）

澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）位於澳門路氹，分為明星匯和巨星匯兩棟建築，前者提供客房為主的房型，後者則是套房式房型，配有頂尖設施，兩棟建築都設有雙人及家庭房。酒店房間空間寬敞，設有浴缸、特大雙人床等基本設施，插座、洗漱用品充足，客房內的Mini Bar更可以免費飲食！酒店設施非常豐富，有賭場、電子遊戲場、室外游泳池、恆溫室內水上樂園、兒童室內遊樂場等，大朋友小朋友都可以開心暢玩！

澳門新濠影滙酒店（Studio City Hotel）

房價：人均HK$425起（明星滙經典大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【11】澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）位於澳門上葡京度假村內，於2021年落成開業，提供1,350間客房及套房，最少的客房有60平方米，最大的更有110平方米！酒店客房設計走現代中國風，以藍色為主調，設有豪華浴缸及獨立淋浴間，坐擁綠植花園或城市景色，床頭部分設有充電插座，酒店亦有提供充足的洗漱用品。酒店更設有水療中心、室內游泳池、室外游泳池、娛樂城、Spa等設施，CP值超高！

澳門上葡京（Grand Lisboa Palace Macau）

房價：人均HK$440起（豪華雙床客房）

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村

交通：澳門半島或橫琴口岸乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【12】澳門皇都酒店（Hotel Royal）

澳門皇都酒店（Hotel Royal）座落於澳門市中心，鄰近澳門大賽車博物館、漁人碼頭、金沙度假區等熱門景點，附近亦有不少餐廳及商場，地理位置極佳！酒店於2016年翻新，房間裝修新穎乾淨，提供客房及套房房型，坐擁城市景觀，床頭部分設有充電插座，浴室配備浴缸。酒店另有提供家庭套房，設有兒童床，一家大小來玩都適合！酒店亦設有室內游泳池及健身室。

澳門皇都酒店（Hotel Royal）

房價：人均HK$183起（高級客房）

地址：澳門得勝馬路2-4號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【13】澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）坐落於澳門市中心的友誼大馬路，鄰近外港碼頭，是澳門第一間外資酒店。酒店雖然於1984年已經開業，但2018年曾進行翻新，內部設施都非常新穎。

客房以木系元素增添自然舒適感，空間寬敞且設備齊全，有浴缸、化妝鏡、各規格電源插座等，更提供相連房，非常貼心！酒店亦設有大型恆温室外游泳池，提供人工瀑布、水上滑梯和小童泳池，附設健身室、網球場室外及室內小童中心等。

澳門雅辰酒店（Artyzen Grand Lapa Macau）

房價：人均HK$265起（豪華大床客房）

地址：澳門友誼大馬路956-1110號

交通：乘坐免費澳娛綜合穿梭巴士

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澳門酒店推介【14】澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）

澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）位處澳門銀河度假城內，擁有綠洲花園及全球大規模的空中沖浪池。酒店提供客房及套房，亦提供家庭房，會為小朋友安排小童用品。酒店客房寧靜舒適，均設有連電視的浴缸、各規格電源插座、特大雙人床、洗漱用品等，套房房型另設獨立客廳、蒸氣浴室及按摩浴缸。房價亦包含天浪濤園及「童」樂坊門票，可以暢玩水上樂園，更有專屬海灘區、桑拿、室內游泳池、兒童俱樂部等休閒娛樂設施。

澳門大倉酒店（Hotel Okura Macau）

房價：人均HK$1,467起（豪華大床客房；包迷你吧、天浪濤園門票、「童」樂坊門票）

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路

交通：關口搭乘免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【15】澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）

澳門倫敦人（The Londoner Hotel）於2021年開幕，開業至今好評不斷，無論清潔度、設施、位置都非常優越！酒店設計極具倫敦風格，客房以深色系打造，有不少實用性高的藝術作品。浴室則以維多利亞風格打造，雲石設計搭配超大浴缸非常奢華！酒店房價更包含專屬會所的免費早餐、經典英式下午茶、酒吧精選雞尾酒等禮遇，更可以享受室外游泳池、桑拿、健身室等設施，性價比超高！

澳門倫敦人酒店（The Londoner Hotel）

房價：人均HK$2,717起（路易套房；包早餐）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

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澳門酒店推介【16】澳門皇冠假日酒店（Crowne Plaza Macau）

澳門皇冠假日酒店（Crowne Plaza Macau）坐落在港珠澳大橋附近，雖然與熱門景點距離較遠，但酒店設有免費停車場，如果駕車到澳門的話就非常方便。酒店設有客房及套房房型，設有人體工學座椅、工作區，配備分隔沐浴間及浴缸的浴室，床頭有充足的電源插座，空間寬敞且乾淨。酒店另設室內景觀游泳池及健身室。

澳門皇冠假日酒店（Crowne Plaza Macau）

房價：人均HK$274起（標準房）

地址：澳門澳門半島東方明珠街君悦灣第七座

交通：關口轉乘免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【17】澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）坐落在金光大道中心地帶，鄰近路氹東地鐵站，鄰近澳門巴黎鐵塔、澳門teamLab超自然空間、哈利波特展覽等熱門景點，酒店亦有提供關口免費穿梭巴士服務，交通及觀光都非常方便！酒店提供360間客房和套房式公寓，全部房型均設有附電視的浴缸、床頭電源插座、沙發及大面積窗戶，部分套房房型設有臥室、客廳及飯廳。酒店亦附設5個户外游泳池、桑拿及主題式的SPA體驗。

澳門四季酒店（Four Seasons Hotel Macao）

房價：人均HK$714起（高級房）

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路

交通：關口轉乘免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【18】澳門百老匯酒店（Broadway Macau）

澳門百老匯酒店（Broadway Macau）坐落在路氹城，鄰近銀河綜藝館、澳門teamLab超自然空間、澳門巴黎鐵塔等景點，酒店亦有提供免費穿梭巴士服務，交通方便。酒店提供314間客房及套房，可以坐擁180度珠海橫琴河畔景色，均設有浴缸、工作區、床頭電源插座等，套房房型另設有小客廳及按摩浴缸。酒店亦設有室外泳池、娛樂城、健身室，更有超過40間澳門本地及亞洲地道食肆及米芝蓮星級餐廳！

澳門百老匯酒店（Broadway Macau）

房價：人均HK$204起（百老匯雙床客房；包茶點、天浪淘園門票、「童」樂坊門票）

地址：澳門路氹城蓮花海濱大馬路

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【19】澳門君怡酒店（Grandview Hotel）

澳門君怡酒店（Grandview Hotel）位於氹仔市中心，鄰近運動場及馬會地鐵站，酒店旁邊就是官也街，與澳門地堡街、路氹歷史館、龍環葡韻住宅式博物館等景點距離亦非常近。酒店擁有425間客房及套房，全部房間均設有浴缸、特大床、電源插座等，空間寬敞且設備齊全，套房房型另有獨立客廳。酒店亦設有室外游泳池及健身室可以隨意使用。

澳門君怡酒店（Grandview Hotel）

房價：人均HK$196起（至尊大床客房）

地址：澳門氹仔柯維納總督馬路142號

交通：關口乘坐免費穿梭巴士

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澳門酒店推介【20】澳門康萊德酒店（Conrad Macao）

澳門康萊德酒店（Conrad Macao）位於路氹區澳門倫敦人內，是希爾頓集團旗下高端豪華度假酒店，更獲得《福布斯旅遊指南》星級殊榮！酒店提供634間客房及套房，房間設計高貴優雅，床邊設有沙發椅，空間寬敞，全部客房均設有圓形大浴缸，床頭有電源插座，床架更是2米寬的特大雙人床，部分客房更坐擁巴黎鐵塔景觀，超級浪漫！酒店更附設室外游泳池、按摩浴缸和蒸氣浴，絕對可以好好放鬆！

澳門康萊德酒店（Conrad Macao）

房價：人均HK$693起（豪華大床客房）

地址：澳門路氹連貫公路

交通：乘搭免費穿梭巴士；由香港佐敦乘坐酒店直通車

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