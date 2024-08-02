深圳新商場大運天地直擊！超大更有人工湖！兒童近視控制鏡¥499起

大運天地｜深圳好去處｜北上攻略｜深圳又有新商場開幕！位於龍崗區的大運天地7月28日開業，《香港01》「好食玩飛」記者Remi前往直擊新商場有幾靚！大運天地採用開放式設計，有如逛日本的Outlet，還有廣闊的綠湖草地和人工湖，可以親親梅花鹿、藍孔雀，好靚好chill！另外，上次介紹過東門眼鏡城的智拓眼鏡，老闆又加推了兒童近視控制鏡新優惠，即睇下文！



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東門智拓眼鏡工廠店兒童近視控制鏡¥499起

早前介紹過的智拓眼鏡工廠店加推開學新優惠，在香港一副要幾千元的兒童近視控制眼鏡，如選用內地品牌鏡片，智拓價全套¥499起，更有售後保證，一年內小朋友如近視加深包免費換新鏡片；如果選用進口品牌鏡片，例如Hoya或依視路，全套¥1580，半年內近視加深包免費換新鏡片。小朋友配眼鏡，還免費送一副兒童太陽眼鏡，太抵了！至於成人近視鏡同樣有優惠價¥79起，而且同樣送一副太陽眼鏡👉睇片知優惠詳情

至於上集提到的¥79起成人近視眼鏡優惠，老闆表示會繼續推，也會繼續送太陽眼鏡！想知Remi到店實試配眼鏡流程、價錢，可以參考以下報道▼▼

智拓眼鏡工廠店

地址：深圳羅湖金世界4樓東門眼鏡城419

交通：深圳地鐵羅湖老街站D出口，步行100米至東門眼鏡城，坐電梯上4樓419舖

WeChat ID : ZT76873662



深圳大運天地｜自然氣象主題公園式商業空間

深圳大運天地面積約6.5萬平方米，有200多個品牌進駐，分為南區、中區和北區，並標榜是全國首座以自然氣象為主題的公園式商業空間，所以不論藝術裝置或打卡位，都跟氣象主題有關。最與別不同的是，這裏有大面積戶外空間，商場圍繞着4.9萬平方米人工湖，可以逛街又可遊湖！

深圳大運天地｜多達67間美食店

商場內有多達67間食肆，部分是內地知名連鎖店，例如是怂火鍋、潮發潮汕牛肉店、客語客家菜等。今集Remi吃了安又胖韓式烤肉的¥228工作日雙人餐，有肥牛、雪花牛肩肉、秘製瘦牛肉、黑豬梅心肉、韓式風乾腸、魚餅炒年糕，肉量超多大滿足！而且各式韓小菜、生菜、南瓜粥無限量添加！👉睇Remi食評

深圳大運天地｜平價戶外用品店、¥208體驗騎馬、寵物部落

Remi在影片中介紹了大運天地的3間必逛商店，包括賣運動服裝、運動用品、露營用品的駱駝戶外用品店（位於北區），面積大又好逛；¥208起即可體驗騎馬20分鐘，大人小朋友都可以玩的騎樂馬術（位於北區）；家有愛寵的朋友必逛的寵物部落（位於南區），大量寵物玩具、可愛服飾、營養食品，令人眼花繚亂！👉即睇影片介紹

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深圳大運天地｜親親小動物 近距離接觸梅花鹿、孔雀

大運天地主打鄰近公園大自然，所以在公園安排了很多動物，例如是鴨、孔雀、梅花鹿、馬和黑天鵝。Remi來拍攝當日因為下雨，部分動物沒有安排出來活動，不過有內地網民在小紅書分享，成功跟小動物們打卡集郵！

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深圳大運天地｜交通地鐵直達

從福田口岸出發，搭地鐵10號線3個站上到崗廈北，然後轉14號線8個站來到大運站，再轉16號線一個站來到大運中心站，車程50分鐘左右，C出口一出便到大運天地南區。

大運中心站C出口一出即到大運天地南區。

深圳龍崗大運天地

地址：深圳龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心

交通：深圳地鐵16號線大運中心站C、D口



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