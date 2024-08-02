奧運機票優惠｜AirAsia全線機票限時8折　來回曼谷連稅$986包行李

奧運機票優惠｜限時機票優惠！亞洲航空為慶祝港隊在巴黎奧運獲得佳績，由即日起至8月4日，亞洲航空全線機票8折，同時買行李更再享額外9折！《香港01》「好食玩飛」頻道為你整理最新優惠，即看內文了解詳情！



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亞洲航空賀港隊奪金 全線機票限時8折

亞洲航空AirAsia為慶祝港隊奪金，推出超抵機票優惠，而且無須入Code、無須搶飛、無限量任你買！由即日起至2024年8月4日全線超過130個航點機票均享8折，無論直飛或轉機都有優惠！雖然優惠只限2024年8月12日至12月15日期間出發，但至少暑假及年尾旺季都可以用超值票價去旅行！

亞洲航空AirAsia擁有超過130個航點，由香港可以直飛往曼谷、布吉、吉隆坡、沙巴、檳城、清邁及馬尼拉，亦可以轉機前往柏斯、峇里島、雅加達等地區及國家。

亞洲航空機票優惠

預訂日期：即日起至2024年08月04日

出發日期：2024年08月12日至2024年12月15日

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來回曼谷連稅$986 加寄艙行李享額外9折

因應奧運限時優惠，由香港直飛往曼谷來回機票連稅只需$986起，機票更包1件7公斤的手提行李！來往沙巴（亞庇）機票連稅也只需$1,104；香港來回吉隆坡更只需$1,021，性價比極高！如果想去旅行盡情食玩買，現在加購寄艙行李更可享9折優惠！

若想趁淡季去峇里島感受陽光與海灘，經吉隆坡轉飛來回機票連稅只需$2,096，而且航班時間超靚！如果想去遠一點的柏斯，在11月左右出發、由香港經吉隆坡轉機去柏斯，來回機票連稅只需約$2,864，包埋寄艙行李都只是$4,103起！

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預訂日期：即日起至2024年08月04日

出發日期：2024年08月12日至2024年12月15日

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