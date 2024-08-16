首爾延南洞9大美食｜人氣粟米撻／氛圍Cafe／燒肉店／手工甜品

延南洞美食推介 ｜延南洞是近期首爾熱門聖地，但還有很多不為人知的美食仍未被發掘，例如浴池三層Cafe、豬牛烤肉店、韓劇老是常岀現的大排擋等等！《香港01》好食玩飛記者幫大家整理好9間人氣食店，跟著下文安排行程啦！



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延南洞街景（小紅書@vin_ine）

延南洞在較早時期是一個寧靜的住宅區，後來愈來愈多年輕的藝術家和設計師在這裡開店創業，令延南洞在近年爆紅成為韓國朝聖之地。有文創周邊商店之外，還有很多人氣食店，例如是$26有找的手工麻花、手工雪糕糯米糍等等。

延南洞9大美食推選【1】Parole & langue——人氣粟米撻

首先要介紹當然是人見人愛的咖啡廳啦！網民聲稱顏值與味道並存的Parole & langue其實位於延南洞！在疫情期間開業至今仍然屹立不倒，可想然之咖啡廳的食物想當岀色！

Cafe的主打甜點是水果撻，而最搶手、最快賣光就是粟米撻和粟子撻！記者建議大家早點來！粟米撻入面有原粒粟米，口感非常豐富，好像在喝粟米湯一樣，飽腹感大增！價錢為8,500韓元（約50港元），$50就吃到豐富甜品！

Parole & langue

地址：首爾市麻浦區城美山路29内街8

交通：弘大入口站3號岀口步行約821米

營業時間：13:00-21:00（逢星期一休息）



延南洞9大美食推選【2】Garden Peote——閨蜜約會咖啡廳

Garden Peote是一間庭園風的咖啡廳，是Brunch的好選擇，店內職員非常友善，會主動幫忙打卡、聊天！咖啡廳有酒、咖啡、意粉，而網民推薦的是烤雞肉牛油果培根華夫餅，餡料豐富、餅皮鬆脆，難怪大量網民推薦！

Garden Peote

地址：首爾市麻浦區楊花路地下160

營業時間：11:30-15:30 & 17:30-22:00（星期三至五）/ 11:30-16:00 & 17:30-22:00（星期六至日）（逢星期一、二休息）



延南洞9大美食推選【3】肉夢——CP值高人氣燒肉店

肉夢是首爾正宗五花腩烤肉店，著名菜式當然少不了厚切五花腩，除了烤豬肉，店舖也有牛肉供應，不吃豬肉的街坊也可以吃到韓國烤肉店！四人份雪花肥牛拼盤人均只需115港元。芝士雞蛋羹亦是人氣推加菜式，芝士滿瀉！份量十足！同時也可以加配紅酒，化解油脂帶來的油膩感！

肉夢

地址：首爾市麻浦區西橋洞355-13

交通：弘大站9號岀口

營業時間：15:00-02:00



延南洞9大美食推選【4】Oats Coffee——雙層咖啡廳/維也納咖啡

Oats Coffee有兩層且座位非常多，人氣打卡位就在咖啡廳入口位置，擺設了電腦和音響，打造Y2K風格！咖啡廳的主打菜式是維也納咖啡和牛油英式鬆餅，維也納咖啡上面有一層厚厚的奶油，店員建議直接喝、不用混合，奶油加上咖啡苦澀味，有中和的效果！

Oats Coffee

地址：首爾市麻浦區城美山路29街29-8

交通：弘大入口站3號岀口

營業時間：11:00-21:00



延南洞9大美食推選【5】Quafe——手工麻花/甜甜圈/韓式油條

Quafe總店位於延南洞東橋路，主要銷售各花各樣的大麻花，口感跟甜甜圈類近，非常鬆軟，款式繁多，招牌口味是提拉米蘇口味和士多啤梨朱古力口味，設計師將外帶盒設計得非常精美。而且價錢相宜，2,500至3,000韓元（約15至18港元），限定款式的價錢都不多於22港元。

Quafe

地址：首爾市麻浦區東橋路46路20(延南洞)

交通：弘大入口站3號岀口步行約600米

營業時間：10:30-22:00



延南洞9大美食推選【6】Yuki Mochi——開心果雪糕糯米糍/手工甜品

Yuki Mochi是首爾人氣手工甜品店，銷售著10款口味的雪糕糯米糍，例如是開心果、黑巧克力、莓果、抹茶等等，統一價錢為4,500韓元（約26港元）。透明玻璃的工房可以見到店員把糯米皮包著雪糕餡料的過程，食得放心！不少藝人明星也來過，例如是2AM等等。重點！雪糕是Gelato意式雪糕，脂肪含量比一般雪糕低，口感比一般雪糕相對綿密，入口即溶！

Yuki Mochi

地址：首爾市麻浦區東橋路240 1樓

交通：弘大入口站3號岀口

營業時間：11:30-22:30



延南洞9大美食推選【7】青年雞爪1987——韓國大排擋

韓國大排擋在韓劇岀現得多，有沒有親身試過呢？讓你回到八十年代韓國的青年雞爪1987在延南洞岀現了！每日選用新鮮食材和特製醬料製作，最標誌性菜式是雞爪帶湯去骨套餐，包括半份辣雞爪和半份魚糕，二人份量！人均只是105港元！

而奶油瑪格麗和菠蘿燒酒是餐館的特色飲料，瑪格麗有3隻口味分別是椰子、芒果、草莓，酒味偏淡，絕對是小酌之選！酒味相對較濃的可選擇菠蘿燒酒，冰涼清甜的口感解辣又解暑！

青年雞爪1987

地址：首爾市麻浦區東橋路218-1

交通：弘大入口站3號出口

營業時間：16:30 - 01:00（星期一至四）/ 16:00-03:00（星期五至六）/ 16:00-02:00（星期日）



延南洞9大美食推選【8】西橋酒談서교주담——土豆餅/紫菜包飯/辣雞

西橋酒談是一家較為隱世的韓國經典菜式餐廳，菜式包括土豆餅、辣炖雞塊湯、紫菜包飯等等，在韓劇經常見得到但並非周圍能夠吃到。簡約風的裝修配上啡白方格地板，帶點西式的設計。餐廳的土豆餅脆而爽口，令人相當回味！而辣炖雞塊湯不會太辣，適合大眾，價錢相宜，辣炖雞塊湯的售價是25,000韓元（約146港元）。

西橋酒談서교주담

地址：首爾市麻浦區歐爾馬當路5路46號商舖

營業時間：17:00-02:00（星期一至四）/ 17:00-03:00（星期五）/ 15:00-03:00（星期六至日）



延南洞9大美食推選【9】Brady’s coffeebar——田園風咖啡廳/浴池咖啡

有浴池咖啡之稱的Brady’s coffeebar有三層，地下主要是點餐位置，二樓是打卡位置！花花浴池！適合文青女孩來打卡，而三樓暫未開放。咖啡廳的門口位置已經有一個許願花池，充滿浪漫氛圍，無論是牆身或是水池都是以水泥漆，打造了韓國田園風！

鹹奶油麵包配土耳其凍奶油是咖啡廳的主打菜式，甜而不膩！值得一提，網民建議大家不要太晚光顧，否則食品會售罄，剩下飲料。

Brady's coffeebar

地址：首爾市麻浦區城美山路23安路23 1-2樓

交通：弘大入口站步行約11分鐘

營業時間：11:00-19:00（逢星期一、二休息）



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