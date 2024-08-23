羅湖商業城旺過蓮塘？買雞送燒肉搶客！大閘蟹開賣！近視鏡僅¥68

羅湖商業城｜深圳配眼鏡｜北上攻略｜今集《北上攻略》，《香港01》「好食玩飛」記者Remi直擊羅湖商業城越開越旺！1樓美食城燒肉由¥50一斤劈至¥42搶客，還有店舖買雞送燒肉搶客！有店舖更已開賣大閘蟹！羅湖口岸地鐵交通層同樣是店舖越開越多，攤檔多到看不到盡頭！Remi還去到東門眼鏡城的吳良材眼鏡店，該店推出超平港人優惠近視鏡一副僅¥68，還送一副太陽眼鏡！想知詳情👉即刻睇片



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吳良材眼鏡店近視眼鏡最平¥68買一送一

今集又有眼鏡店介紹！東門眼鏡城2樓的吳良材眼鏡店，超平港人優惠近視眼鏡最平¥68，再送一副自選指定太陽眼鏡！開業優惠防藍光近視眼鏡¥188起，漸進眼鏡¥388起！平日半小時即可取眼鏡，星期六日人多可能要等一個小時，在外面吃個飯的時間眼鏡已經做好，不想等也可以寄到香港！拍攝當由Remi的新同事Ellen體驗配眼鏡過程👉即刻睇片

吳良材眼鏡店位於東門眼鏡城2樓。（《香港01》圖片）

吳良材眼鏡

地址：深圳市羅湖區解放路2003號金世界2樓東門眼鏡城2022號店

電話及Wechat：13420980701



羅湖商業城越開越旺 燒肉劈價搶客

燒肉價跌至¥42/斤 買雞送燒肉

今年5月，羅湖商業城1樓美食城新開的時候，Remi亦曾到羅湖商業城直擊！時隔3個月，店舖越開越多，可能因為競爭激烈，燒肉價由原本¥48至¥50一斤，跌至近日最平¥42一斤，劈價搶生意！另外¥88買一隻清遠雞，即送一盒燒肉，非常划算！👉睇片了解更多優惠價錢

羅湖商業城燒肉價跌至¥42/斤！（《香港01》圖片）

六月黃大閘蟹到貨每隻¥58

Remi逛羅湖商業城的時候，發現8月未過，已經有店舖賣大閘蟹，三両半公蟹每隻¥58。店員指，這些都是六月黃大閘蟹，更可以代為蒸熟帶返香港。翻查資料，六月黃是指農曆六月撈捕的大閘蟹，是經過第三次脫殼的雄性「童子蟹」，特徵是蟹身比較細，而肉質豐滿、嫩滑鮮甜。

新開酒樓88折 點心大份足料

不少人帶老人家去羅湖飲茶，會選擇口岸附近的茶樓夠就腳！羅湖商業城4樓新開的藜苑酒家6月開業，拍攝當日還在推廣88折開業優惠！平日大約下午2時入座，基本上全場爆滿，目測七成以上都是港人！一籠點心¥13至¥36，比香港普通酒樓便宜少許。點心即點即蒸，一籠四件，件件大份足料👉即睇Remi食評

羅湖口岸交通層 攤檔多到看不到盡頭

除了羅湖商業城大變身外，其實從扶手電梯往下去地鐵交通層，同樣是店舖越開越多，攤檔多到看不到盡頭！現場有瀘溪河桃酥、fufuland、賣綠豆餅的祿祿滿、附貼配料的現烤片皮鴨！👉想知更多介紹快啲睇片

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