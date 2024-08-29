直擊萬象匯新開大超市　地鐵20分鐘直達！優視敦眼鏡iPhone15抽獎

萬象匯｜華潤萬家｜今集《北上攻略》，《香港01》「好食玩飛」記者Remi和Ellen來到龍崗區布吉的萬象匯，介紹8月21日剛剛翻新開幕的華潤萬家！超大面積拍得上山姆，免入會費買平貨！今集Remi和Ellen又介紹了內地配眼鏡著數，《香港01》讀者限定優惠，從羅湖打車到東門眼鏡城優視敦眼鏡店消費，即可回贈車費！此外，還有《香港01》讀者限定防藍光近視鏡優惠價$79和iPhone 15大抽獎



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優視敦眼鏡店 —— 回贈打車車資+防藍光近視鏡優惠價$79+抽獎送iPhone 15

優視敦眼鏡店推出香港01讀者三大限定優惠！（《香港01》圖片）

今集又有眼鏡著數推介！東門眼鏡城的優視敦眼鏡店，推出香港01讀者三大限定優惠！大家到店消費時，向店員說明是《香港01》讀者即可享下優惠：

一，由羅湖打車到店消費，即可報銷車費！

二，香港01讀者限定優惠價，防藍光近視鏡最平¥79（原價¥188起）；漸進鏡最平¥268（原價¥388起）。

三，消費即可參加抽獎，有機會贏取頭獎iPhone 15手機，二獎價值¥5000鏡片券，三獎保溫杯！



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Ellen在優視敦眼鏡店體驗了配眼鏡流程，店員從挑鏡框、驗眼、調校眼鏡框，每一步都非常貼心專業！平日閑時不用一小時即可取得眼鏡，店內還準備了樽裝水、水果盤、餅乾、糖果招呼客人，可以一邊吃着小吃，一邊等眼鏡製成！記住來到優視敦眼鏡店，要說是《香港01》讀者，才可享有優惠價和大抽獎機會！👉睇片了解詳情

優視敦眼鏡店

地址：深圳羅湖東門金世界百貨2樓東門眼鏡城2028號店

電話及Wechat： 13923843470



布吉萬象匯 —— 近口岸人少商場 地鐵20分鐘直達

位於布吉的萬象匯商場，蓮塘過關搭地鐵大約20分鐘就到，而且是直達商場地下，非常方便！萬象匯地面有4層，地下一層，超多商店！Remi和Ellen重點介紹商場B1層剛剛翻新完的大超市 —— 華潤萬家，以及4樓的綠茶餐廳！

布吉的萬象匯商場，蓮塘過關搭地鐵大約20分鐘直達商場地下。（《香港01》圖片）

華潤萬家免入會費買平貨

港人北上喜歡行超市！萬象匯B1層的華潤萬家8月21號才翻新完開幕，地方又大又好行，而且貨品價錢一般都比香港平！超市分為不同區域，包括糧油食品區，冷藏食品區、生果區、新鮮水產區、甜品區、熟食區、廚具餐具區、文具玩具區，竟然連美妝區都有！👉睇片知優惠貨品推介

綠茶餐廳 —— 必食綠茶烤雞、江南綠茶餅

8月31日在銅鑼灣開香港首店的綠茶餐廳，在深圳這邊的價錢和服務水平如何？Remi和Ellen在影片中品嚐了萬象匯4樓綠茶餐廳的招牌菜，包括招牌粉絲裹蝦、石鍋西施豆腐、杭風香鍋卷心菜和江浙名點定勝糕，最推薦是綠茶烤雞和江南綠茶餅👉即睇食評

綠茶餐廳2至3人定勝套餐。（《香港01》圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略