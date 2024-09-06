蓮塘逼爆舖租升10倍？偉記五味鵝熱賣！東門晶晶眼鏡漸進鏡¥199起

蓮塘口岸最近越來越旺！今集《北上攻略》，《香港01》「好食玩飛」記者Remi和Ellen來到蓮塘為大家直擊最新情況！蓮塘口岸曾經的隱世商場，現在已經旺到一舖難求！有茶餐廳老闆表示，舖位租金升了十倍。蓮塘口岸商業城一間燒味店偉記台山五味鵝大受歡迎，有甚麼吸引力？另外，東門眼鏡城的晶晶眼鏡店，推出《香港01》讀者限定優惠價一副漸進鏡只需¥199起！



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香港陸路出入境人流又破紀錄！8月24日達到94.3萬人次，當中蓮塘口岸佔10.2萬人次。回看2023年初開關時，蓮塘單日有3、4萬人次過關，怎料現在已增加一倍有多。香港人為何愛到蓮塘消費？難道這就是兩元乘車優惠的威力？

蓮塘商業城平日也是人潮如鯽。（《香港01》圖片）

偉記台山（特色）五味鵝 —— 蓮塘口岸商業城唯一台山五味鵝

Remi和Ellen來到蓮塘商業城直擊時，見到「偉記台山（特色）五味鵝」被客人圍到水泄不通。這間店專賣台山五味鵝，老闆娘慧姐接受訪問時介紹，五味鵝並不是說有五種味道，而是帶點甜味道的台山獨特風味，跟港人常吃、偏鹹的潮洲滷水鵝不一樣。而且台山五味鵝用的是開平馬岡草鵝，鵝肉比較嫩滑，跟潮汕獅頭鵝肉質也不一樣。

偉記台山（特色）五味鵝被客人圍到水泄不通。（《香港01》圖片）

來自台山的慧姐說，當初是退休後膽粗粗嘗試開燒味店，希望深圳和香港的台山同鄉都可以食到家鄉味道，剛開關時都要捱一陣，現時生意上軌道，計劃到羅湖開分店，希望更多港人試到五味鵝！👉影片介紹五味鵝

偉記台山（特色）五味鵝

地址：蓮塘口岸商業城B-07舖



晶晶眼鏡店 —— 《香港01》讀者優惠價 近視鏡¥68漸進鏡¥199起！

《北上攻略》又為大家帶來眼鏡店優惠！位於東門眼鏡城二樓的晶晶眼鏡店環境寬敞，有很多不同鏡框款式和知名品牌鏡片，如依視路、蔡司、HOYA。晶晶眼鏡店送給香港01讀者超平優惠，配一副近視鏡¥68起，一副漸進鏡都只是¥199起！

晶晶眼鏡店位於東門眼鏡城二樓。（《香港01》圖片）

好多人配漸進鏡覺得效果不好，可能是因為眼鏡沒有仔細調校。晶晶眼鏡店的店員姐姐特別提醒，來配漸進鏡要預多一點時間試戴，還有一定要親身來拿漸進鏡，來店員按照用家的生活習慣、配戴方式、鼻樑高低調校眼鏡。店員還會教客人怎麼使用漸進鏡，看遠看近的時候該怎麼看鏡片。👉睇片知配漸進鏡注意

晶晶眼鏡店

地址：深圳羅湖東門金世界百貨2樓東門眼鏡城2027號店

電話及Wechat： 13923844325



蓮塘大旺 商場舖租升價十倍？

蓮塘大旺逼爆，也帶動了蓮塘口岸旁的蘭亭國際mall的人流！屬商場早期租戶之一的棋哥燒鵝冰室負責人翁先生接受訪問時表示，兩元乘車優惠是蓮塘逼爆主因，蓮塘主要的消費者有百分之六、七十都是六十歲以上人士。他說當初這邊人流很少，租金自然好商量，現在舖租差不多升了十倍，一舖難求！👉蓮塘最新情況直擊

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