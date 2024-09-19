特區護照續期懶人包｜申請方法／費用／文件　親往辦理5分鐘搞掂

特區護照續期｜入境事務處｜很多人忘記檢查護照上的有效日期，臨出發外遊前才發現，隨時「去唔成」！如入境台灣時的護照需3個月以上有效期；而韓國、泰國、越南、新加坡、馬來西亞的入境護照則需6個月以上的有效期！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了申請特區護照續期的詳情，即看下文啦！



入境事務處的新總部於2024年搬到將軍澳。（香港01圖片）

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上機前一個星期檢查清楚護照有效到期日是否符合當地規定的！（資料圖片）

特區護照續期懶人包｜親身辦理5分鐘搞掂

現時特區護照申請續期，雖然可以網上辦理，不過不少人都不放心網上填資料，而且上傳照片的規格，對電腦應用不熟悉的人來說倍感煩瑣。反觀親身前往辦理，透過自助登記櫃位，經儀器填寫資料方便，又可同時免費拍攝照片，保證照片不會有問題，遇有疑難，現場還有職員即時協助。《香港01》好食玩飛記者早前實試一次，5分鐘便極速完成申請流程，職員在旁協助功不可沒。前往辦理續期前，先了解以下資料。

特區護照續期懶人包｜甚麼人可以申請？

1. 中國居民並持有有效香港永久性居民身份證

2. 持有「申請香港永久性居民身份證收據」 （ROP140/140A） 的香港特別行政區永久性居民

特區護照續期懶人包｜有效年期及費用

特區護照續期及申請香港特別行政區護照的費用其實是取決於申請者的年齡和所選的護照頁數，所以申請或續期護照前要留意！

1. 16歲或以上人士（有效期10年）：$370（32頁）、$460（48頁）

2. 16歲以下兒童（有效期5年）：$185（32頁）、$230（480頁）

3. 修訂護照（包括更改個人資料或照片）：$84

特區護照續期懶人包｜申請所需文件

11歲以下並持有香港永久居民身份證的兒童：

1. 網上申請書

2. 背景為白色的彩色近照

3. 父母或合法監護人的有效旅行證件副本（如他們不是香港居民）

4. 出生證明書副本 / 法庭頒令副本（如適用）

5. 經學校蓋印認證並附有該兒童照片的最近學校證明文件，如載有兒童姓名、出生日期及相片的學生手冊或學校紀錄卡；或副署事項表格（ID 641）及副署人的身份證明文件副本

11至15歲兒童：

1. 網上申請書

2. 背景為白色的彩色近照

3. 父母或合法監護人的有效旅行證件副本（如他們不是香港居民）

4. 出生證明書副本 / 法庭頒令副本（如適用）

16至17歲申請者：

1. 網上申請書

2. 背景為白色的彩色近照

3. 父母或合法監護人的有效旅行證件副本（如他們不是香港居民）

4. 出生證明書副本 / 法庭頒令副本（如適用）

5. 結婚證書副本（如已婚且無須提供以上2項文件）

18歲或以上申請者：

1. 網上申請書

2. 背景為白色的彩色近照

特區護照續期懶人包｜申請所需時間

入境事務處在收妥全部所需文件、申請費用及相片後的五個工作天內（即星期一至星期五，公眾假期除外）完成處理護照申請的程序。若透過互聯網申請，則須額外兩至三個工作天處理。當文件齊全和無需補交文件後入境處會向你發出領證通知，包括領取新護照的日期及地點。不過要留意上述列明的申請所需時間並不包括由香港郵政提供的護照遞送服務時間，因航空保安檢查、空郵運載力及目的地清關進度等因素而定。

自助櫃位完成申請程序後，將獲得收據，等待通知領新護照。（香港01圖片）

特區護照續期懶人包｜申請方法1.自助服務站

以自助服務站形式申請可避免迫入網站。現時有10個「申請證件服務站」，港九新界3個地方也有「申請證件服務站」，可透過易辦事、八達通或轉數快站繳付護照費用。《香港01》好食玩飛記者親身經驗，星期一早上9時親身在自助櫃位辦理續期，翌日傍晚已收到短訊通知可以領新護照！

1. 港島區

地址：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓2樓

交通：港鐵上環站E4出口

營業時間：09:00-16:30（星期一至五）/ 09:00-12:30（星期六）（逢星期日及公眾假期休息）

服務站數量：4個



2. 九龍區

地址：九龍尖沙咀金巴利街28號地下

交通：港鐵尖沙咀站B2出口

營業時間：09:00-12:45 & 14:00-16:30（星期一至五）/ 09:00-12:30（星期六）（逢星期日及公眾假期休息）

服務站數量：2個



3. 新界區

地址：新界屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓1樓及2樓（自助服務站設於1樓，櫃檯服務設於2樓）

交通：輕鐵三聖站

營業時間：09:00-12:45 & 14:00-16:30（星期一至五）/ 09:00-12:30（星期六）（逢星期日及公眾假期休息）

服務站數量：4個



特區護照續期懶人包｜申請方法2.網上申請預約

申請者可於網頁版或應用程式版進行申請。於遞交網上申請時，透過繳費靈、轉數快或信用卡（VISA、萬事達卡、銀聯和JCB）繳付。

申請者可於網頁版或應用程式版進行申請。（入境處官網）

申請網站

特區護照續期懶人包｜申請方法3.郵遞申請

特區護照續期第3個方法，是申請人在網上下載並列印申請表後清楚地填妥後連同相關申請文件郵寄至下列地址：

郵寄地址：香港灣仔告士打道七號，入境事務大樓四樓，入境事務處，旅行證件及國籍（申請）組



切記貼上足夠郵票，否則入境處不會辦理，並註明回郵地址。

特區護照續期懶人包｜申請方法4.投遞申請

特區護照續期第4個方法是，申請人可以在辦公時間內，前往任何一間可以辦理旅行證件申請的入境事務辦事處，將申請放入該處所設的投遞箱內。

入境處辦事處地址

特區護照續期懶人包｜申請方法5.親身遞交

特區護照續期第5個方法是親身遞交，如原有的香港特別行政區護照已損毀；遺失護照或無法提供護照；需更改護照上的個人資料，申請人必須親身遞交護照申請。

申請人可以透過政府一站通、入境處流動應用程式或致電2598 0888辦理預約申請手續。未有預約的人士，辦事處的職員會即場根據配額制度提供服務，名額先到先得，滿額為止。

特區護照續期懶人包｜領取護照

領取護照時也分了兩類人士去領取的，中國居民及持有有效香港永久性居民身份證申請者是必須親身在香港領取護照；而只持有「申請香港永久性居民身份證收據」（ROP140/140A）申請者則可選擇在香港或中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領取護照。如16歲以下兒童或16至17歲的未婚人士申請者，則需父母或合法監護人陪同領證。

中國居民及持有有效香港永久性居民身份證申請者：

1. 必須親身領取護照

2. 領取時岀示香港永久性居民身份證 / 申請時所遞交證明文件的正本（如適用）

3. 領取時岀示原有的香港特別行政區護照 / 現有香港特別行政區簽證身份書（如適用）

只持有「申請香港永久性居民身份證收據」（ROP140/140A）申請者：

1. 若在香港領證，需出示香港永久性居民身份證正本

2. 若在中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領證，可要求入境處把香港永久性居民身份證連同護照一併寄往中國駐外國的使領館或駐內地辦事處簽發；若沒有提前要求入境處寄岀自己的香港永久性居民身份證和護照，則需在中國駐外國的使領館或駐內地辦事處領證時出示香港永久性居民身份證正本

3. 領證同時必須交回「申請香港永久性居民身份證收據」

入境處新總部位於將軍澳港鐵站旁。（香港01圖片）

特區護照續期懶人包｜海外人士領取護照地點

居住在海外的中國居民並持有有效香港永久性居民身份證者在申請期間可選擇網上途徑，可是在領取護照則須親身到以下地點領取：

1. 新界將軍澳寶邑路61號入境事務處總部行政大樓1樓的旅行證件（簽發）組 /

2. 所選定的中國駐外國的使領館 /

3. 所選定的駐內地辦事處



特區護照續期懶人包｜照片規格

申請香港特別行政區護照，需要提交一張沒有戴帽的正面近照，各入境事務處設有自助拍照站，市民可以免費使用。要求如下：

1. 相片應顯示完整正面，並能清楚顯示面容特徵。

2. 相片尺寸必須為40毫米（闊）乘50亳米（高），相片內人士由下顎至頭頂的尺寸應為32至36毫米，頭頂上須保留適當空位。

3. 背景應為白色。

4. 請勿戴上帽飾及避免濃妝，亦不應穿著太深色或太淺色的衣服。

5. 申請人並非位於相片正中、眼鏡遮擋眼睛、頭髮遮擋眼睛或眉毛、面部/眼鏡反光、有陰影、太光或太暗之照片將不獲接納。

檔案大小：5MB或以下

圖像類別：JPEG

由掃描器擷取之相片大小：40毫米（闊）x 50毫米（高）

由數碼相機擷取之相片大小：最少1200像素（闊）x 1600像素（高）



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