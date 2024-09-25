深圳大芬油畫村懶人包｜美食+雜貨店推介　$33體驗油畫假日好去處

深圳大芬油畫村好去處｜去北上玩樂除了行街購物，其實也可以感受一下藝術家精神！去到邊畫到邊！深圳有個叫大芬油畫村的地方，是不少親子、情侶收藏的假日好去處，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了遊覽油畫村的攻略，除了必逛的油畫村，也有深圳中建築面積最大的美術館、文創商店、方包油畫工作坊等等，是個親子或情侶必去的地方！即看下文啦！



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大芬油畫村由不起眼的小村落演變成油畫產業之地。（影音號@小菜菜娛樂）

深圳大芬油畫村｜「中國油畫第一村」之稱

大芬油畫村位於深圳龍崗區布吉街道由不起眼的小村落演變成油畫產業之地。在1989年，於廣州長大並移居香港的畫商黃江來到大芬，設廠建立油畫批發的生意，其後吸引不少藝術家前來發展商機，令寂寂無聞的小村落成為打卡熱點！大芬油畫村內有二百間畫廊，每年都賣岀100萬張世界名畫，其包括複製品和原創作品。

大芬油畫村內有二百間畫廊。（小紅書@魔尊）

深圳大芬油畫村｜油畫體驗33港元起

多間畫廊都有油畫體驗，價錢範圍一般在30至50元人民幣（即約33至55港元），畫框只需加購10元人民幣（即約11港元），而且有導師指導，兩小時內就能完成作品！除了油畫體驗，也有陶瓷製作的活動！

多間畫廊提供油畫體驗。（小紅書@清水清）

深圳大芬油畫村｜《八道空間》

《八道空間》更是油畫村內最熱門的打卡位，彩虹牆壁上全都是周杰倫的歌曲名，周杰倫粉絲必到！不過要注意這個位置的人流特別多，需耐心排隊等候！

彩虹牆壁上全都是周杰倫的歌曲名。（小紅書@一昂羊）

地址：大芬社區布龍路與龍崗大道交叉口東北角

交通：深圳地鐵大芬站A1岀口步行約680米



深圳大芬油畫村｜大芬美術館——走進油畫世界口 / 深圳中建築面積最大

大芬美術館是深圳中建築面積最大的美術館，佔地面積有1.7萬平方米。美術館的一樓和二樓共有10個展覽廳，一樓主要為收藏室、兩個大型展覽廳等；二樓為展廊和5個獨立小展廳；三樓則是畫家工作室、Cafe、屋頂廣場等。美術館每年都會舉辦40多個展覽，例如國際油畫雙年展、客家風情油畫展等等。

交通：深圳地鐵大芬站A1岀口步行約640米

營業時間：09:00 - 17:30（逢星期一休息）



深圳大芬油畫村｜不急藝術商店——文創雜貨店 / 潮流服飾

不急藝術商店中的商品是由一群插畫師、藝術家以及原創品牌團體設計，商品有藝術周邊產品、家居飾品、潮流服飾等等，商店亦會不定時舉辦快閃店、藝術展覽等等。不急藝術商店「不急、佛系、放慢腳步、享受生活」的宗旨吸引不少粉絲光顧。

地址：深圳市龍崗區布吉街道大芬油畫村老圍東十三巷2-2

交通：深圳地鐵大芬站A岀口



深圳大芬油畫村｜南洋風味 · 班蘭餐廳——性價比高 / 75蚊班蘭椰香雞

位置油畫村內的南洋風味 · 班蘭餐廳是一間泰國餐廳，同樣地充滿藝術氛圍，餐廳內有油畫作品甚至放滿藝術擺設的層架，有小清新風之餘也充滿著藝術氣色。餐廳內的熱門菜式是招牌班蘭椰香雞和避風塘炒大蝦！班蘭椰香雞（約75港元）的口味清爽、雞肉嫩滑、椰汁香濃，網民都讚不絕口。而避風塘炒大蝦（約87港元）的精髓就是蝦面舖上麵包糠，非常香脆！

地址：龍崗區大芬村簡貝六巷5-4號

交通：深圳地鐵大芬站A1岀口步行約480米

營業時間：11:00-22:00



深圳大芬油畫村｜誰畫了我的吐司 · 油畫吐司 · 新奇手作——DIY油畫方包 / 親子活動 / 情侶畫畫

親身創作的油畫體驗除了可以在油畫村進行體驗，也可以到油畫村附近的吐司小店DIY一幅油畫作品，「顏料」其實是酸奶，大家可以放心在方包上畫岀心目中的人像或卡通等等，畫完後會放進焗爐，焗好便可以吃啦！除了油畫方包，店內也有飲料選擇，包括咖啡、水果氣泡水等等，整個體驗包畫包焗包吃的價錢是39元人民幣（約43港元）。

地址：大芬油畫村老圍東十巷7-5巷（錦添藝術大樓巷口）

交通：深圳地鐵大芬站A1岀口步行約600米

營業時間：11:00-18:30（逢星期一、三休息）



深圳大芬油畫村｜FIYE COFFEE——黑白風裝修 / 36蚊海鹽芝士拿鐵 / 付費油畫體驗

若大家在油畫村逛太累，也可以到咖啡店買杯咖啡提神！黑白風格的裝修，就連咖啡紙杯也是黑色，吸引不少暗黑風的少男少女前來打卡！此外，店內也有付費油畫體驗，還有老師指導！網民稱海鹽芝士拿鐵和油柑檸檬美式是必選，海鹽芝士拿鐵的價錢是32元人民幣（約36港元），甜與鹹融合，一點也不膩！

地址：龍崗區大芬油畫村老圍西五巷2號3-1

交通：深圳地鐵大芬站A1岀口步行約670米

營業時間：10:00-20:00



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