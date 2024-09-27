酒店禁忌6大注意睇清陷阱！必備3小物防惹病菌！4招防酒店濫收費

酒店禁忌｜其實入住酒店有很多需要注意的陷阱，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了6大需注意的禁忌！例如酒店房內滿佈細菌的用具，如枕頭、地毯、浴缸等等！一不小心就會患者皮膚疾病，即看下文避免踩地雷！



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酒店禁忌【1】選擇酒店前的注意事項

選擇酒店時，除了留意價格亦要注意過往旅客對於酒店的評價、酒店是否安全和衛生情況。若到訪偏門地區的酒店更需多加注意！

1. 訂房前細閱酒店評語

預訂酒店前先細閱每位旅客的評語和評分，以確保酒店符合你的需要和期望。

2. 治安問題

預訂酒店前應了解酒店鄰近環境。入住時也要保持警惕，確保房門鎖好和將貴重物品存放在安全地方。

3. 衛生和清潔

入住時留意房間的衛生和清潔狀況，若發現衛生問題，應立即使用酒店房內的電話跟前台職員聯絡。

酒店禁忌【2】不乾淨的酒店用具

雖然大部分酒店的設備齊全，執拾行李時幾乎可以略過日常用品這部分，可是其實酒店房內多項物品常藏有細菌和塵蟎！所以岀發前應考慮清楚必需執拾的日常用品，避免因疏忽問題嚴重性而引起皮膚疾病！

枕頭也是酒店房內隱藏細菌的用品。（資料內源：freepik）

1. 枕頭

很多人以為眼見枕頭上沒有污漬就代表清洗得乾淨，但其實房務人員在更換枕頭套前是沒有清潔雙手的程序，況且如果房務人員不小心把枕頭掉在地上，也未必會更換新的枕頭套，所以建議自己帶枕頭套，以防臉部因接觸細菌而生瘡！

酒店人員通常不會為遙控器擦拭乾淨，最好觸碰遙控器後洗手。（資料內源：freepik）

2. 遙控器

進入房間後，旅客通常好奇外國的電視有什麼電視台支援，這個時侯你正接觸骯髒的物件，就是遙控器！酒店職員通常都不會把遙控器消毒和清潔，所以建議觸碰遙控器後洗手。

3. 開關掣

其實大家仔細看燈掣會發現一層薄薄的粉塵，原因是很多時酒店職員只會更換日常用品、床單、枕頭、拖鞋和掉垃圾，删減了擦抹的工序，以致灰塵四散。

4. 毛巾

今時今日，大家應該聽過無數次關於酒店毛巾的熱話，酒店毛巾被成千上萬的旅客用過，就算消毒過也不及自己的毛巾吧！

5. 浴缸

浴缸消毒藏有大量細菌和灰塵！（IG@momoko_ana）

去酒店浴缸打卡是必需吧？可是你要知道酒店職員一般都不會認真把浴缸消毒，藏有大量細菌和灰塵，所以建議以熱水清洗多次甚至可使用一次性浴缸套。

6. 地毯

酒店始終不及自己居所，一定要穿拖鞋！酒店職員會穿著鞋子在地毯上吸塵，所以地毯上有很多細菌。千萬不要躺在地毯上或赤腳行走，避免真菌傳染！

7. 熱水壺

有傳聞旅客使用酒店房內的熱水壺煮麵、吐痰、洗襪子！如非必要，切勿使用熱水壺！

酒店禁忌【3】留意酒店消費陷阱

很多時旅客以為俾咗錢就有好服務，殊不知酒店的隱藏消費和陷阱，一不小心踩中陷阱，便要付費更多！

1. 訂房平台上的名稱

若大家在預訂酒店平台訂房，應注意平台上的個人資料是否跟身分證和護照相同，尤其是顧客姓名和性別，若果平台上的姓名欄是綽號、暱稱的話，前台職員有機會不准登記入住。

2. 酒店內的設施和服務

入住酒店前應了解酒店提供的免費設備，避免誤入或誤用付費設施。

3. 付款和費用

成功訂房後應截圖收據或把訂房收據的電郵保存，避免被酒店職員無理加錢！

4. 確認退房

退房時記得帶齊個人物品，以免折返酒店交還。（資料內源：freepik）

在退房時，確保沒有遺漏任何個人物品和毀壞酒店物品後記得退房！以免折返酒店交還酒店卡或繳付罰款。

酒店禁忌【4】酒店入住禮儀

雖然住酒店是種享受，同時亦要顧及其他房客的感受，避免做以下行為騷擾別人而成為令人討厭的房客！

1. 吸煙

如需吸煙，應在訂房前尋找提供吸煙房的酒店或到走岀室外吸煙。

2. 製造噪音污染

在深夜時分，避免在房間內、走廊和公共範圍大聲喧嘩或大聲播放音樂。

3. 違反酒店規定

進入酒店範圍內應遵守酒店的入住和使用設施的規定。

酒店禁忌【5】酒店入住冷知識

其實酒店房內每一樣用品的數量或擺放方式是有原因而且是意想不到！

1. 為什麼雙人床上放著4個枕頭

為了滿足不同房客對於枕頭的高低、軟硬需求，多放2個枕頭可自行調整舒適度。

2. 為什麼大部分酒店內的浴室都有透明玻璃牆

透明玻璃牆一般可以防潮防腐，能為潮濕的浴室作保養用途；而且透明牆會令視覺效果增加，酒店房看起來更寬敞。

3. 被子塞進床褥下

營造全新感覺，從視覺上告知房客酒店房已被打掃的意思。

酒店禁忌【6】避免酒店靈異事件

想住酒店住得舒服，就要留意以幾個動作，避免「踩過𠝹」！

幾個動作就可以避免酒店靈異事件。（資料內源：Pinterest）

1. 鞋子不要整齊擺放

有傳如果將拖鞋整齊擺放，並將鞋頭面向床邊，會引起「朋友」的好奇心，想穿上爬到床邊靠近自己。因此入睡前，最好先將拖鞋一正一反或散開擺放。

2. 不要入住尾房

當酒店安排房間給客人時，通常會由鄰近升降機的房間開始，方便飯店工作人員整理房間。離升降機較遠的尾房則因為較少人走動，人氣較弱，陰氣較重，容易遇上靈異事件。如果介意的朋友，記得在預定酒店時，在備註要求不住尾房，不過遇上旅遊旺季，只能配合飯店安排。

3. 入住請敲門

「入住請敲門」是常識吧！很多人都相信，如果不敲門就入房，入住時就會感覺不自在，因此大部分都會寧可信其有，入房前敲門三下，當作通報一聲，亦有人打開門後，只開一條門縫並側身，讓裡面的「朋友」先出來。

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