韓國Smart Pass懶人包｜首爾仁川機場1分鐘快速通關　5步輕鬆回港

韓國SmartPass教學登記步驟一文睇！自韓國推出手機應用程式SmartPass後，大家由韓國回港便不用再花長時間排隊，1分鐘內便可通關。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了5大步驟、注意事項及常見問題，另外教大家多做一步輕鬆掌握仁川機場岀境口的人流狀況，令回港更快捷順利！詳情即看下文！



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甚麼是Smart Pass？

SmartPass是由仁川國際機場提供的智能臉部識別通行證。（App Store截圖）

自首爾仁川機場於2023年7月推岀新服務Smart Pass後，只要在手機下載APP並預先登記，1分鐘內即可完成安檢，節省等侯時間！

SmartPass是由仁川國際機場提供的智能臉部識別通行證，暫時只適用於首爾仁川機場，其他韓國機場仍稍作官網宣布。旅客需在使用Smart Pass APP前30分鐘註冊登機的個人資料，包括人臉識別、護照、登機證等，在岀境韓國時可節省排隊人工查驗的時間。

Smart Pass教學｜第一步：下載SmartPass

SmartPass支援IOS和Android的電子儀器，在註冊之前需揀選使用語言、輸入電子郵件進行驗證和自訂以後登錄APP時的PIN編號（6位數字）。

韓國快速通關SmartPass教學｜第二步：掃描護照注册

先準備護照，然後在APP的主頁頁面中按「備案」以開始注册，翻開護照照片面的一頁掃描。

韓國SmartPass教學｜第三步：使用手機內NFC功能掃描護照晶片

使用手機內的NFC感應功能掃描護照晶片，iPhone的感應位置是於手機頂部；而Android的感應位置是於手機背面中間。

韓國SmartPass教學｜第四步：人臉識別

請依手機上指引完成人臉識別。

韓國SmartPass教學｜第五步：登記登記牌

在主頁中按「登記卡」，掃描機票上的二維碼以進行登記登機牌。（Smart Pass截圖）

輸入個人資料和掃描護照後，在主頁中按「登記卡」，掃描機票上的二維碼以進行登記登機牌；不過如果APP是自動更新系統的話，則可免這步驟。

韓國SmartPass｜Smart Pass服務位置

到達岀境口時，請留意通道顏色及螢幕上指引，分別有橙色和藍色，橙色（人臉識別）才是Smart Pass通道！

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韓國SmartPass｜注意事項

1. 嬰兒或7歲以下兒童無法使用

2. 未滿14歲兒童需監護人同意

除了Smart Pass，其實還可以做多一步，輕鬆掌握仁川機場岀境口的人流狀況，大家只要在「Naver」網頁上搜尋「인천공항 출국장」，便會顯示即日和下一日的T1和T2客運大樓的預計旅客人數，方便旅客預時間到達。

只要在「Naver」網頁上搜尋「인천공항 출국장」，就能掌握仁川機場岀境口的人流狀況！（Naver截圖）

韓國SmartPass｜常見問題

1. 掃描護照失敗

如持有在2019年冬季前簽發的舊款香港特區護照，掃描護照時有可能會失敗，建議可先前往櫃檯辦理登機手續及領取登機證，然後再尋找貼有Smart Pass標誌的自助報到機完成登記。

另外，在掃描護照時請先確保手機NFC功能已啟用，並將護照背面的晶片區域緊貼手機背部掃描。

步驟【1】在機場尋找自助報到機（Kiosk），如乘搭國泰航空，可於國泰航空登機櫃位附近的自助報到機辦理手續。

步驟【2】於貼有Smart Pass標誌的自助報到機完成Smart Pass登記。

步驟【3】選擇Smart Pass，然後根據指示完成護照掃描及人臉識別登記。



2. 註冊失敗

若註冊時出現註冊失敗的情況，建議檢查網路連線，或嘗試重新啟動應用程式。

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