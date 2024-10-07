東京壽喜燒8大推介｜人形町今半／米芝蓮日山／高性價比／靚景

東京壽喜燒｜到日本旅行，又點可以錯過食和牛壽喜燒的機會，除了和牛品質有保證外，部份老店的古色古香亦別有一番風味。有見及此，《香港01》好食玩飛記者就整理了8間位於東京高評分的壽喜燒，讓大家去旅行時有多個選擇。留意不少店舖都採用預約制，建議在安排行程時留位。



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關東風、關西風壽喜燒分別

壽喜燒（Sukiyaki）是將牛肉片、大蔥、豆腐、萵苣、菇類等食材放進淺型的鐵鍋中裡加上醬油、糖和味醂等混合的湯汁煮，煮熟後，再沾著生雞蛋吃的一種鍋物料理。

而日本關東壽喜燒和關西壽喜燒各有不同，前者重點在於燉煮，而後者重點在於燒。關東壽喜燒做法類似火鍋，主要是先煮好湯底（後加入食材燉煮；而關西壽喜燒會先在鍋內加牛油（牛脂肪）先煎牛肉，再按照口味加醬油同糖調味。相比之下關西風的牛肉比較香口，更重食物原汁原味。

關東壽喜燒重點在於燉煮，關西壽喜燒重點在於燒。（Tabelog截圖）

東京壽喜燒【1】すき燒割烹日山—米芝蓮一星和牛餐廳

すき燒割烹日山是連續11年獲得米芝蓮一星的和牛壽喜燒餐廳。雖然品牌在香港尖沙咀開設了首間海外分店，但始終日本本店更有一番風味。

本店位於人形町附近的一座老房子，裝潢設計充滿傳統和式味道，而每組客人都有獨立房間和專人服務，保證在享用日本國產黑毛和牛的同時，也有周全的服務。除了招牌壽喜燒吃法，日山亦有提供低溫油煎和涮涮鍋等方法去烹煮和牛，套餐亦配有新鮮的刺身、野菜和湯品，一次滿足幾個願望。

すき燒割烹 日山

地址：東京都中央区日本橋人形町2-5-1

交通：人形町站步行1分鐘； 水天宮站步行5分鐘

營業時間：星期一至日 午餐 11:30 – 15:00；晚餐 17:30 – 21:30



東京壽喜燒【2】淺草今半—120年東京壽喜燒老店

在日本美食網站Tabelog獲3.61高評分的淺草今半是位於淺草寺附近的壽喜燒百年老字號，至今依然深受遊客和本地人的愛戴，因為午餐時段未能預約，每逢午市都會出現人潮。吃過的食客都大讚和牛油花平均，牛味濃郁，而且店內亦充滿日式古典風味，必需留意的是，他們的午市套餐都是比晚市抵食。

淺草今半

地址：東京都台東区西浅草3-1-12

交通：筑波高速淺草站，A2出口直達；東京地鐵銀座線田原町站3號出口步行5分鐘

營業時間：星期一至日 11:30 – 20:00



東京壽喜燒【3】人形町今半—人氣方便壽喜燒

人形町今半是超有人氣的壽喜燒店，最初原來是淺草今半的日本橋分店，但現在已經成為兩個獨立品牌。人形町今半在日本共有18家分店，包括池袋、新宿等旅遊熱點都有設店，地理位置上比較方便，官方網站預約亦容易操作。人形町今半選用高品質的日本國產牛肉和新鮮的蔬菜，同樣採用關東風的烹調方法，使牛肉口感嫩滑，入口即化，特別是沾上新鮮蛋漿後，可謂人間美味。

人形町今半 人形町本店

地址：東京都中央區日本橋人形町2-9-12

交通：地鐵人形町站步行1分鐘(甘酒横丁)

營業時間：星期一至五 11:00-15:00，17:00-22:00；星期六、日及假期 11:00-22:00



東京壽喜燒【4】ちんや Chinya—霜降牛百大名店

位於淺草的Chinya同樣是百年老店，曾於2019關店，後來重開再度回歸Tabelog的百大名店榜中。Chinya壽喜燒獨特在於選用了一頭牛中最完美平衡比例的「霜降牛赤身」，牛赤身的脂肪分佈肥美，在壽喜燒鹹甜的醬汁襯托下，大家可以品嘗到牛肉本身的鮮甜，又不會過於油膩，再配上各類蔬菜，口感豐富而不膩，難怪食客大讚「每一都道食材都好吃」、「無可挑剔」。

ちんや Chinya

地址：東京都台東区花川戸２丁目１６−1

營業時間：星期一至五 11:00-15:00，16:30-21:30，星期六、日11:00-22:00



東京壽喜燒【5】伊吹壽喜燒—新宿高性價比小店

伊吹是東京新宿知名壽喜燒小店，分別在Google和Tabelog享有4.4及3.6的高評分，一向受不少港人歡迎。店舖壽喜燒選用A5級和牛，而和牛壽喜燒一人份4500日圓（約250港元），主打高性價比套餐，牛肉品質亦有一定水準，食客表示「肉加上蛋液入口真的嫩到爆」，「口味不會太甜或太鹹，成為不少人的會回訪的餐廳」。值得一提的是，小店位置有限，比較適合1-4人到訪。

伊吹壽喜燒

地址：日本〒160-0023 Tokyo, Shinjuku City, Nishishinjuku, 1 Chome−16−8 河野ビル別館

營業時間：星期一至六 17:00-23:00



東京壽喜燒【6】MORITAYA—東京美景

京都百年老品牌Moritaya是農場直營的餐廳，從生產到進貨，一條龍嚴格監控，因此牛肉品質優良，水準穩定，後來亦在東京插旗，東京店內能俯瞰東京美景，成為不少人到訪的原因。壽喜燒套餐最平7,000日圓，有4種套餐可選，主打京都或九州產的牛肉，嚴選當日最高級的A5等級黒毛和牛，以關西風調味料理，牛味突出，鹹甜適宜。

MORITAYA（東京丸之內店）

地址：日本〒100-0005 Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 2 Chome−4−1, Marunouchi Building, 35階

營業時間：星期一至日 11:00–14:15, 17:00–20:30



東京壽喜燒【7】 江戶前肉割烹・宮下—不食牛推介

「江戶前肉割烹・宮下」使用日本A5黑毛和牛製作壽喜燒，搭配新鮮的蔬菜，深受顧客好評。餐廳菜單款式多樣，如同行朋友不吃牛，亦有其他肉類選擇，如不想吃壽喜燒，也可以選擇涮涮鍋或燒肉，而且還有專人服務，可見店舖能關照顧客不同需要。

江戶前肉割烹・宮下

地址：日本〒104-0061 Tokyo, Chuo City, Ginza, 2 Chome−2−14 マロニエゲート 12F

營業時間：星期一至日 11:00–14:30, 17:00–22:00



東京壽喜燒【8】懷石三田婆沙羅別邸—蕃茄壽喜燒

以蕃茄壽喜燒聞名的懷石三田婆，是連續三年獲得米芝蓮一星的餐廳。用羅勒和大蒜調味的蕃茄配上微鹹的壽喜燒湯汁為食客帶來驚喜的食味，而且米飯更是用砂鍋製成，不但很有口感，而且更是儀式感滿滿，牛肉亦是不用說的嫩滑，吃過普通壽喜燒的不妨一嘗蕃茄口味。

地址：日本〒106-0011 Tokyo, Minato City, Roppongi, 7 Chome−17−2 アプレシアール六本木

營業時間：星期一至日 12:00–15:00, 17:00–23:00



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