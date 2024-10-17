深圳坂田萬科廣場直擊　有95間食肆！鏡匠世家第二副眼鏡即減¥100

深圳商場｜坂田萬科廣場｜北上攻略｜深圳又有新商場開幕！坂田萬科廣場9月底開業，《香港01》好食玩飛記者Remi和Ellen來到現場直擊！新商場以大自然為主題，最注目1.2萬平方米的戶外森林中庭，還有95間食肆，不少人讚這裏的食肆又多又集中。今集眼鏡優惠，東門鏡匠世家買第二副眼鏡即減¥100，可以即場買第二副眼鏡，或者下次才帶朋友來配眼鏡，想知詳情即刻睇片！



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眼鏡優惠 ── 東門鏡匠世家第二副眼鏡即減¥100

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鏡匠世家

地址：深圳市羅湖區解放路2003號金世界2樓東門眼鏡城2011號店

WechatID：JJSJ18188649704

電話：18188649704



深圳新商場介紹 森林主題坂田萬科廣場

坂田萬科廣場9月26日開幕，7層共15平方米超大面積行到腳軟。坂田萬科廣場有別於其他商場，整體以大自然為主題，以綠色植物點綴商場各處，還有處處可見的動物造型裝置。記者Remi到場直擊，坂田萬科廣場樓底高、樓道闊落、玻璃天幕夠光猛，行落十分舒適，睇埋下文詳細介紹！

坂田萬科廣場在深圳龍崗區新落成的大型商場。（《香港01》圖片）

坂田萬科廣場 ── 森林主題戶外中庭

坂田萬科廣場最觸目是使用了大量植物打造1.2萬平方米的森林中庭，既有大自然元素又前衛的設計，有網民形容是深圳小新加坡，大家覺得像不像呢？這裏晚上還會亮燈，來一日遊的朋友，晚上記得再到戶外中庭欣賞一番！

坂田萬科廣場 ── 95間食肆超多選擇

不少人讚坂田萬科廣場的食肆又多又集中，足足有95間之多！2樓至6樓的食肆以餐廳為主，當中最集中就是5樓，有有喜記潮牛莊潮汕牛肉火鍋、吃杭州菜的桂滿隴、泰香米泰國餐廳、吃西北菜的居竹潮汕菜等。B1層至1樓則是一些價位較親民的連鎖食店、茶飲店和手信店，例如小楊生煎、吳酥生糕點、港人熟悉的鮑師傅等。

Remi和Ellen試實5樓的廣府湯語，有巨大肉鬆饀菠蘿包、必點脆皮雞、海膽蝦菇玉帶餃、花旗參燉竹絲雞湯等👉即睇影片食評

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坂田萬科廣場 ── 300+品牌商店 必逛盒馬鮮生

坂田萬科廣場有300+品牌商店，B1層有盒馬鮮生超市，環境挺大，熟食區有不少選擇，例如北京烤鴨、雲吞檔、鹽焗手撕雞等，這些熟食都是大家可以購買帶回港。其餘重點商店還有3樓日式傢俱店宜得利家居、開了500多間分店的魅ktv、即將開幕的寰映影城👉即睇影片介紹

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坂田萬科廣場 ── 兩大打卡位

坂田萬科廣場以大自然為主題，有多個動物造型裝置，其中兩個推介大家一定要打卡。首先是位於商場主入口的大型黑臉琵鷺，設計師是荷蘭藝術家Florentijn Hofman。他的作品還有曾放在維港的巨型黃鴨。另一打卡位是2樓的豹貓，網民稱它為「蛋蛋貓」，是商場中最受歡迎動物裝置。

坂田萬科廣場 ── 37分鐘車程 地鐵直達

大家在褔田口岸過關，搭10號線10個站，在五和站轉5號線搭一個站，坂田站D出口一出看到黑臉琵鷺打卡位，便是坂田萬科廣場。全程約37分鐘。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略