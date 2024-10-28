尼泊爾不丹旅遊｜奇異博士取景地／喜瑪拉雅山睇日出！報名減$500

尼泊爾不丹旅遊｜尚芯旅遊｜近年尼泊爾和不丹成為新興旅遊熱點！當地到處都是古色古香的街道、寺廟，就連Marvel電影《奇異博士》都到尼泊爾取景！還可以看到喜瑪拉雅雪山壯麗天然的景觀！最近尚芯旅遊就推出了「尼泊爾不丹11天遊」，帶大家遊覽當地名勝古蹟、睇靚景！《香港01》讀者報名還額外慳$500！



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尼泊爾、不丹是近年大受歡迎的新旅遊熱點。（尚芯旅遊圖片）

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尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day1

從香港出發到尼泊爾加德滿都特裡布胡凡國際機場，需時約5個小時25分鐘，抵達後入住當地五星級酒店，讓身體充滿電！

尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day2

第二天在酒店吃飽後，就會出發到尼泊爾的世界文化遺產之一「帕坦杜巴廣場」。帕坦杜巴廣場是尼泊爾最古老的城市之一。「杜巴」意思是「皇宮、接見室」，在這裏可以看到尼泊爾馬拉王朝的古老皇宮，感受尼泊爾古色古香的一面。隨後就出發到尼泊爾另一座古城「巴德崗杜巴廣場」，這裏是尼泊爾文化之都，手工製作的木雕、銅像到處可見，除了可以欣賞「55窗宮」、「巴特薩拉女神廟」、「尼亞塔波拉塔」等特色建築，這裏同時是手工藝品的集中地，現場有琳瑯滿目的木雕工藝品、陶器製品可供挑選。

尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day3

觀賞喜瑪拉雅雪山全景和日出（尚芯旅遊圖片）

來到尼泊爾，豈能不去看喜瑪拉雅山呢？第三天行程會出發觀賞喜瑪拉雅雪山全景和日出，看到日光灑在雪山上，出現日照金山的場面！假如能見度高更可以看到世界第一高峰「珠穆朗瑪峰」！傍晚再到奇特旺河邊欣賞聞名於世的「奇特旺日落」，看著金黃色的日落曬到河上，更可以在河邊的酒吧一邊喝著飲料，一邊欣賞美景！晚上更會欣賞奇特旺土族民塔魯歌舞Tharu dancing，感受當地人的熱情奔放。

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尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day４

清晨率先會進入叢林欣賞日出，感受第一縷陽光射入的驚喜。早餐後會繼續探索叢林的風光，包括乘坐獨木舟順流而下，欣賞湖光山色。隨後會欣賞奇特旺奇妙的熱帶叢林景色，更有當地嚮導帶領大家近距離接觸鱷魚、孔雀等動物。午後會乘坐吉普車於叢林越野，欣賞更多野生動物，例如的梅花鹿、麋鹿，更會有孟加拉虎、熊、花豹等等，還會尋找當地獨有的獨角犀牛。最後前往土著「民塔魯族」村落，到小象飼養中心，近距離跟小象玩耍。

尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day5

大衛瀑布（尚芯旅遊圖片）

感受完野生動物奇觀，再帶大家欣賞自然風景，早餐後會乘車到海拔885米的「博卡拉」，這裏是當地最著名的觀光城市，沿途可見茂密的森林、湍急的河流、清澈的湖水、逶迤的田園，到達博卡拉抬頭更可見壯麗的安娜普納山脈（最高山峰超過8000米）。下午再到「大衛瀑布」，瀑布的下方有一個溶洞，常年冒著團團熱氣，用手可以感覺到明顯的熱度，水汽會在空中變換出七彩顏色。

尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day6

如清晨天氣良好，將會乘車前往博卡拉谷地邊的小山「薩朗闊特」，近距離欣賞震撼人心的喜瑪拉雅山的日出，眺望壯麗的安娜普納山脈，欣賞魚尾峰漸漸灑上金黃色，令人歎為觀止。早餐後到「費瓦湖」泛舟，划進湖中欣賞明媚景色，並拜訪湖心小島上的「夏克蒂女神廟」，寺廟擁有數百年歷史、建築精美！夏克蒂女神是女性的守護神，隨後更是當地人結婚儀式不可缺少的部份！隨後登上「世界和平塔」俯瞰費瓦湖的風光！

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尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day7

經過多日豐富的行程，這天會稍為放慢腳步，早餐後會乘車返回加德滿都，抵達酒店後稍作休息。

尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day8

尼泊爾到處都是古色古香的建築。(尚芯旅遊圖片）

第8天繼續帶大家探索尼泊爾的魅力！包括世界文化遺產「博達哈大佛塔」和「斯瓦揚布納特寺」！博達哈大佛塔建於公元5世紀，至今有1600多年歷史，更是世界上最大的圓佛塔！斯瓦揚布納特寺建於3世紀，亦因為當地有很多猴子，又稱為猴廟！寺廟興建於城市的山頂，可以在高空俯瞰加德滿都城市景觀的絕佳位置！

如果喜歡Shopping，傍晚的行程就絕對不能錯過了！「泰米爾商業街」位於加德滿都的中心，這裏可以購買到尼泊爾的手工藝品，例如羊毛毯、飾物、紙品、明信片，所有充滿尼泊爾風情的商品都在這裏找到！

尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day9

當地的廟寺建築非常漂亮。（尚芯旅遊圖片）

離開加德滿都，出發去這次行程的第二個重點「不丹」，從早上開始行滿滿，包括到山頂參觀「佛祖望」，欣賞巨大的佛像之餘，還可以欣賞到首都辛布河谷的獨特風貌。隨後去「塔金園」，觀賞不丹國寶級動物塔金（又稱四不像），牠們頭似馬、角似鹿、蹄似牛、尾似驢，是不丹的國獸。隨後參觀「國家紀念碑」及「紮西確宗」，現任不丹國王的辦公地！

如果晚上有時間，還可以去廷布的大街、市場區逛逛，參觀當地的手工藝術品市場。

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尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day10

不丹有不少歷史悠久的古跡。（尚芯旅遊圖片）

不丹有不少歷史悠久的古跡，當中必去的有「虎穴寺」、「塔宗」、「日蓬堡」。虎穴寺廟宇建於帕羅山谷約900米高的懸崖峭壁，院內有三座寺廟。塔宗是帕羅最早的瞭望塔，1968年改為歷史博物館，收藏了不丹3000多件文物，紡織品、武器鎧甲、家居用品都有！至於日蓬堡，是一間建於15世紀的古廟，不丹紙幣5元和10元就是以日蓬堡的建築作為圖案！現在已經改為政府辦公的地方。

尚芯旅遊｜尼泊爾不丹11天遊Day11

最後一天回到加德滿都，遊覽兩大世界文化遺產「帕蘇帕提」和「加德滿都杜巴」，前者建於西元5世紀，是印度教的聖地之一，後者位於加德滿都古城中心，這裏充滿16世紀至19世紀的古跡，當中不得不去的還有建於13世紀的泥泊爾故宮「哈努曼多卡宮」，晚飯過後就會準備乘坐飛機回到香港。

尚芯旅遊｜包餐+入住3星級／5星級酒店

11天團會包當地早午晚餐。住宿安排當地三星級至五星級酒店住宿，加德滿都Hotel Radisson／Dusit Princess／Aloft／Hyatt Place或博卡拉Pokhara Grand／Mountain Glory／Atithi Resort&Spa或其他同級酒店。

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