曼谷新商場｜One Bangkok開幕　900店進駐！三越+Big C美食街進駐

曼谷新商場｜泰國曼谷有新商場啦！全新地標One Bangkok佔地約17公頃，區域集多間商場、豪華酒店、辦公大樓、住宅於一身。其中2大購物中心Parade、The Storeys於10月25日開幕，內有泰國首間三越百貨、主打米芝蓮街頭小食的Big C美食街、也有各式泰國人氣美食手信。即睇商場介紹！



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曼谷新商場｜One Bangkok商業區 2大商場10.25率先開業

One Bangkok位於MRT Lumphini站及BTS Sala Daeng站附近，緊鄰擁有「曼谷中央公園」之稱的Lumphini公園，位置方便。整個商業區佔地約17公頃，將有3大購物區域、泰國首間The Ritz-Carlton 麗思卡爾頓酒店和Andaz安達仕酒店在內5間豪華酒店、5座高級辦公大樓、3座豪華住宅大樓，預料2026年完整開幕。

One Bangkok的3大購物區域分別為Parade、The Storeys和Post 1928，3個商場互相連接，總建築面積大於17萬呎，相等於接近23個足球場大小，商業區內擁有超過900家店鋪。當中Parade和The Storeys於2024年10月25日率先開業，而Post 1928也將在後期階段亮相。

One Bangkok商業區將有3大購物區域、5間豪華酒店、5座高級辦公大樓、3座豪華住宅大樓，預料2026年完整開幕。（One Bangkok官方網站）

曼谷新商場｜泰國首間三越百貨進駐Parade

Parade佔地85,000平方米，連接MRT Lumphini站，有不少名店和泰國小眾品牌進駐，其中一大亮點就是泰國首間三越百貨，主打日本進口貨品，如刺身、零食等，三越內同樣有多樣化泰國零食，適合作手信。

三越以外，另有首間新概念BIG C，以BIG C Foodplace為名，匯集著名獲米芝蓮指南獎項街頭美食的FOODSTREET，保證找到合你口味的美食。除了享用美食和購物，想有親子樂的朋友亦可到海港樂園（HarborLand）遊樂場和水上樂園，亦是市內首個室內水上樂園。

泰國首間三越百貨進駐One Bangkok Parade。（One Bangkok官方網站）

曼谷新商場｜The Storeys泰國文創產品＋兩層免稅店

而The Storeys則更集中於泰國本地品牌，美食方面不但有泰國意大利餐廳Fam Time、高評分甜品BRIX Dessert Bar，還有人氣斑蘭小蛋糕HAAB.BKK Bantadthong。

而店舖Sarapad Thai更是主打泰國文創產品，例如泰國畫師Postcard、泰象造型公仔等。此外，King Power City Boutiquer兩層免稅店也是商場一大特點，有名店產品之餘，也有本地天然香氛品牌，送禮自用都可以！

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曼谷新商場｜One Bangkok

地址：One Bangkok, Wireless Road, Lumphini, Patumwan, Bangkok 10330

開業日期：2024年10月25日

交通：MRT Lumphini站／BTS Sala Daeng站



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