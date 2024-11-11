蓮塘香蓮街市直擊　最平¥2斤菜　東門智拓近視鏡¥79起免費照眼底

香蓮街市｜蓮塘口岸｜北上攻略｜香港掀起北上買餸熱潮，深圳蓮塘口岸近日更新設了香蓮街市，出關口行5分鐘即到，吸引港人買餸。《香港01》北上攻略記者Remi和Ellen，到現場為大家直擊街市環境、菜價、買餸方式、營業時間和前往方法。兩人又到蓮塘蘭亭國際商場五邑樓實試多款點心。此外，今集又有眼鏡優惠，東門眼鏡城智拓眼鏡最¥79起近視鏡、漸進鏡¥399起大優惠，還送太陽眼鏡和免費照眼底服務，想知詳情即刻睇片！



今集《北上攻略》來到香蓮街市直擊！（《香港01》圖片）

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眼鏡優惠 ── 東門智拓眼鏡近視鏡¥79起 送太陽眼鏡+免費照眼底

東門眼鏡城4樓的智拓眼鏡，再推出超平眼鏡優惠：近視鏡優惠價最平¥79起，鏡片較薄的1.6防藍光近視鏡¥199起，長者漸進鏡僅需¥399起，升級德國蔡司漸進鏡價錢只是¥499起。配眼鏡還送指定太陽眼鏡自選款式一副，更可享有免費照眼底服務。👉即睇優惠詳情

由專業視光師操作日本醫療級免散瞳眼底攝影機，毋須滴眼藥水散瞳，就可以初步檢查是否有青光眼、高血壓導致眼睛出血、視網膜病變等眼疾，為眼睛健康再把一道關。（提提大家，此服務非專業醫療檢查，如果有疑問應尋求醫生建議。）

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智拓眼鏡工廠店

地址：羅湖金世界4樓東門眼鏡城419

WeChat ID : ZT76873662k



香蓮街市 ── 最平¥2/斤菜 吸引港人買餸

蓮塘口岸開通以來，人流不斷增加，其中一個原因，是吸引到香港長者過關買菜。今次要介紹的香蓮街市10月中開始試業，從蓮塘商業城步行5分鐘即到！Remi和Ellen到現場直擊發現，香港街市有冷氣、環境企理、光線充足、蔬菜種類多，而且地下很乾淨。蔬菜最平是¥2/斤起的蕃薯葉，還有菇菌、包裝豆腐、蛋、奶類品、冷藏點心、麵包、湯包賣，儼如一個小超市。想知更多蔬菜、食品價錢、買菜3步流程👉即刻睇片介紹

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香蓮街市

地址：深圳市羅湖區黃貝街道蓮塘片區西嶺下村

交通：蓮塘口岸過關，行出蓮塘商業城，轉右行5分鐘。

營業時間：早上8點至晚上9時半

付款方式：現金、微信、支付寶/支付寶香港



蓮塘新開茶樓 ── 實試五邑樓 歎特色五褔燒賣

不少香港長者來到蓮塘，除了買菜還會在這裏飲茶。蓮塘口岸旁的蘭亭國際商場2樓，9月中有間茶樓五邑樓開業，Remi和Ellen實試多款特色點心，包括五福燒賣、蝦餃、蘿蔔燘牛腩、脆皮鮮蝦紅米腸、椰皇蘋果包、菌香鮑粒青團、鹹水角。五邑樓的點心分8個價位，最便宜小點¥10，最貴茗點¥36，價錢跟香港差不多，不份勝在份量足，燒賣蝦餃都是一籠5件👉想知食評即刻睇片

蓮塘期間限定市集 ── ¥39/斤燒肉 平過蓮塘商業城

蘭亭國際商場外開設了期間限定市集「雙11‧嗨GO羅湖」，有¥39/斤燒肉平過蓮塘商業城，不少人搶着買，還有¥60/斤即製潮汕牛肉丸、全場¥10的零食涼果、在香港已經很少見的傳統小食、熟食和彩色缽仔糕等，而且很多攤檔都可以試飲試食。市集將營運至11月17號，有興趣來逛逛的朋友要把握時間了。

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