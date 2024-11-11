北海道景點冬季15推介　小樽雪燈之路／五稜郭公園／必看青池絕景

北海道冬季景點推薦2024！北海道札幌日前迎來初雪，較去年提早22天，市內相繼出現不同的絕景。《香港01》「好食玩飛」頻道整合15個北海道冬季絕景景點，包括札幌、小樽、函館等地，小編推薦必去超浪漫的小樽雪燈之路，以及童話般的森林精靈露台！即看內文！



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北海道冬季景點15大推薦 大通公園燈樹節／層雲峽冰瀑祭

札幌景點

北海道冬季景點推薦【1】札幌大通公園

札幌大通公園在每年冬季都會舉辦札幌雪祭，將會在長達1.5公里的會場內展示超過200件的雪雕，公園內更可以體驗溜冰、打雪仗、欣賞光雕投影表演等。此外，今年「札幌白色燈樹節」及「札幌慕尼黑聖誕節市集」亦會在11月22日至12月25日期間於札幌大通公園舉行，絕對是冬季不可錯過的北海道景點！

札幌大通公園

地址：北海道札幌市中央區大通西1～12

交通：大通站步行2分鐘



北海道冬季景點推薦【2】白色戀人公園

白色戀人公園是知名甜點公司「石屋製菓」（ISHIYA）建立的主題公園。白色戀人公園處了可以體驗手繪心型餅乾、參觀巧克力幻想工廠、品嚐下午茶外，在冬季時更會在庭的英式花園舉行燈光秀及燈樹節，璀燦耀眼的燈飾非常浪漫！

白色戀人公園

地址：北海道札幌市西區宮之澤2-2

交通：宮之澤站步行7分鐘



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北海道冬季景點推薦【3】國營瀧野鈴蘭丘陵公園 — 雪之世界

國營瀧野鈴蘭丘陵公園位於札幌市近郊，在夏天會看到一整片花田，而每逢冬季，公園更會改名為「雪之世界」對外開放。「雪之世界」擁有不同滑雪道、兒童遊樂區、雪上甜甜圈等體驗設施，無論是初學者或有經驗的玩家都適合！

國營瀧野鈴蘭丘陵公園雪之世界

地址：北海道札幌市南區瀧野247

交通：福住站車程28分鐘



函館景點

北海道冬季景點推薦【4】大沼國定公園

在冬季的時候，大沼國定公園可以觀賞到一整片大地的雪原風景，更可以體驗雪山健行、滑雪、釣冰魚、雪橇、雪上摩特車等多種玩雪的方式。在1月份，大沼國定公園湖畔更有遠自俄羅斯的天鵝群來過冬，可以在天鵝眺望台觀賞天鵝們互動！

大沼國定公園

地址：北海道龜田郡七飯町字大沼町324

交通：JR大沼公園站步行5分鐘



北海道冬季景點推薦【5】函館山頂觀景台

在冬天前往函館必定要搭乘函館山纜車到函館山頂觀景台！搭乘纜車途中可以俯瞰被白雪覆蓋的市景，在日落後20分鐘抵達山頂觀景台，更可以見證街道亮燈的瞬間，非常浪漫！

函館山頂觀景台

地址：北海道函館市元町19-7

交通：搭乘函館山纜車直達



北海道冬季景點推薦【6】五稜郭公園

五稜郭公園除了是賞楓及賞櫻的好去處，更是冬季必訪的雪景景點！每年冬季，護城河水面結冰被白雪覆蓋非常夢幻，在晚上更會舉辦期間限定燈飾「五稜星之夢」，護城河亮起彩燈後，五稜郭的星星形狀會浮現出來，登上五稜郭塔更可以看得更清楚！

五稜郭公園（圖片來源：北海道觀光局）

五稜郭公園

地址：北海道函館市五稜郭町44

交通：五稜郭公園前站步行16分鐘



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小樽景點

北海道冬季景點推薦【7】小樽運河

小樽運河是小樽市的地標之一，全長1,140米，在運河邊共有63座街燈，在冬季更會舉辦「小樽雪燈之路」冬季舉辦點燈活動，當地人特別製作的上千盞玻璃球雪燈，加上冰雪雕像、雪燈籠等裝飾著沿岸兩旁街道，由銀白色的積雪配上點點燈光非常夢幻！造訪小樽運河時也可以乘坐「小樽運河遊覽船」，以不同的視覺飽覽小樽美景！

小樽運河

地址：北海道小樽市港町5-4

交通：JR小樽站步行10分鐘



北海道冬季景點推薦【8】小樽水族館

冬季必訪小樽水族館！以各種海洋生物表演聞名的「小樽水族館」除了有海豚、海象、海獅等豐富表演，在夏季及冬季更會舉行企鵝遊行，可以近距離看到企鵝們在雪中散步的可愛姿態！

小樽水族館

地址：北海道小樽市祝津3-303

交通：JR小樽站車程13分鐘



北海道冬季景點推薦【9】小樽天狗山滑雪場

小樽天狗山滑雪場在每年的12月至3月期間開放，可以搭乘「小樽天狗山纜車」上山，除了可以將小樽的雪景盡收眼底外，更可以在小樽天狗山滑雪場盡情滑雪及看夜景！

小樽天狗山滑雪場

地址：北海道小樽市最上2-16-15

交通：JR小樽站車程10分鐘



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旭川景點

北海道冬季景點推薦【10】克拉克馬場

克拉克馬場是北海道旭川市的著名觀光景點，可以進行騎馬健行體驗！在冬天時可以騎著馬在高原、雪山、海濱沙灘欣賞天地一色的雪景散步，彷彿進入電影場景一般浪漫！

克拉克馬場

地址：北海道旭川市東旭川町櫻岡160-4

交通：櫻岡站步行16分鐘



北海道冬季景點推薦【11】旭川市旭山動物園

旭川市旭山動物園是日本最北邊的動物園，可以近距離觀察長頸鹿、浣熊、白熊等動物的生態。而每年一到積雪時期，動物園更會舉辦「企鵝散步」表演節目，可以近距離看到一群企鵝一起散步，非常可愛！

旭川市旭山動物園

地址：北海道旭川市東旭川町倉沼

交通：JR東旭川站車程8分鐘



北海道冬季景點推薦【12】層雲峽溫泉

層雲峽溫泉位於上川町，在嚴寒季節時，「流星瀑布」、「銀河瀑布」結冰的景觀非常壯觀！在每年1月底至3月中旬，層雲峽亦會舉辦北海道三大冬祭之一的「層雲峽溫泉冰瀑節」，祭典區域內會有許多建築和雕刻，更有依照每年主題製作的冰雕及用冰雪打造而成的冰瀑神社！冰雕會在晚上打上浪漫的七彩燈光，亦會在夜間施放煙火，非常夢幻！

層雲峽溫泉

地址：北海道上川郡上川町層雲峽

交通：JR上川站車程23分鐘



美瑛、富良野景點

北海道冬季景點推薦【13】青池

青池又稱為「白金青池」，青池底部累積了大量氫氧化鋁，湖水會隨著光線變化而出現寶藍色、湛藍色及翠綠色等不同顏色，被譽為是「人生必看絕景」之一！進入冬季後，青池會被白雪覆蓋、湖面結冰後猶如身處在冰雪世界！在每年11月至4月，青池更會舉辦夜間點燈活動，在浪漫的燈光秀下，可以欣賞到結冰水面及落葉松樹影交織的視覺美學！

青池

地址：北海道上川郡美瑛町白金

交通：JR美瑛站車程25分鐘



北海道冬季景點推薦【14】白鬚瀑布

白鬚瀑布位於青池上游，因外觀有著白鬍鬚般的外觀而被命名。在冬天時，雖然瀑布不會結成冰，但白鬚瀑布傾瀉而下產生的水蒸氣會形成「霧冰」，搭配晚上的點燈活動，非常特別！此外，白鬚瀑布亦鄰近白金溫泉，在欣賞完瀑布亦可以到溫泉街泡湯及閒逛！

白鬚瀑布

地址：北海道上川郡美瑛町白金

交通：JR美瑛站車程30分鐘



北海道冬季景點推薦【15】森林精靈露台

森林精靈露台位於富良野王子大酒店內免費區域的樹林中。森林精靈露台靈感來自於日本編劇作家倉本聰的著作《森之精靈 Ningle》登場的小精靈，森林精靈露台猶如童話般的小型工藝村，內有15間木屋店舖售賣精品及咖啡廳等。在冬季走入森林精靈露台，可以看到木屋及步道被白雪覆蓋，更會點燈照亮街道，非常浪漫！

森林精靈露台

地址：北海道富良野市中御料

交通：JR富良野站車程10分鐘



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