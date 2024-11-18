熊本停用Suica西瓜卡 轉信用卡可行？乘巴士、電鐵2大付費方法
撰文：古嘉瑋
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熊本停用Suica西瓜卡｜九州自由行近年來，愈來愈多港人愛上到九州（Kyushu）旅遊，機程亦比東京大阪短，可是大家要留意當地的交通支付方式啦！熊本縣全市5種公共交通工具已停用「日本全國交通IC卡」（俗稱西瓜卡）。遊客只能以現金或熊本熊IC卡兩種方式乘坐交通工具，預計明年3月才開放信用卡方式支付，即看下文了解最新熊本交通支付安排啦！
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停用原因：成本太高
根據日本放送協會（NHK）報道，九州產交公車、產交公車、熊本公車、熊本都市公車和熊本電鐵，於11月15日起停用「日本全國交通IC卡」，包括俗稱西瓜卡的Suica、PASMO、ICOCA、PiTaPa、TOICA、SUGOCA等。
據指「日本全國交通IC卡」的營運成本高，未來採用信用卡方式營運的話，成本減半，所以業界無奈放棄。
有見及此，有關公司現在只提供現金或熊本熊IC卡兩種付費方式，給市民和旅客乘搭公共交通工具，明年3月會開放信用卡支付，所以到熊本旅客記得準備充足現金啦！
熊本熊IC卡如何買？
要買到熊本熊IC卡，大家可於九州產交巴士、產交巴士、熊本電氣鐵道、熊本巴士和熊本都市巴士5個巴士公司的販售窗口、車內、部分特約商店、熊本縣內的肥後銀行窗口及售票機購買熊本熊IC卡。不過交通局（大江營業所、上熊本營業所）及熊本市電車廂內，尚未能提供該販售服務。
熊本熊IC卡的價錢為2,000日圓（約101港元），包括500日圓（約25港元）按金。
熊本熊IC卡除了可以用於公車、熊本市電、電車外，熊本縣內的LAWSON各店、AMU PLAZA KUMAMOTO、SAKURA MACHI Kumamoto、鶴屋百貨店等均可使用！
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