深圳灣口岸地鐵通車必去3大商場！福田亮科眼鏡¥38起消費送紅包

深圳灣口岸地鐵通車｜深圳南山區商場｜北上攻略｜隨著深圳灣口岸地鐵開通，肯定會有更多港人選擇去南山區吃喝玩樂，《香港01》記者Ellen早於地鐵通車前，準備好3個商場推介給大家，全部乘地鐵只需20分鐘車程內即可直達，分別是四海站的City花園城、紅樹灣南站的睿印RAIL IN及南油站的來福士廣場。另外，聖誕節就到，福田亮科眼鏡向港人發放福利，包括送現金紅包！想知優惠詳情，即刻睇片！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

聖誕眼鏡優惠 —— 福田亮科眼鏡 蔡司HOYA漸進鏡498起 送現金紅包

位於福田崗廈站海鷹大廈24樓E的亮科眼鏡，正推出超級優惠，一副蔡司或HOYA名牌鏡片漸進鏡¥498起，近視鏡優惠價¥38起！而且還有重量級聖誕優惠，凡配眼鏡即送現金紅包，還可以港幣1兌1付款，大約等於打9折，另外60歲或以上港人，只要到店就可免費領取一副老花鏡！亮科眼鏡還有幾大優點，包括地方大、眼鏡款式多、售後服務承諾等等，而且鄰近福田區大商場，配好眼鏡再逛商場吃喝玩樂，十分方便！👉即睇優惠詳情

+ 2

亮科眼鏡（福田崗廈店）

營業時間：周一至周日10:00-22:00

微訊號：15989894385

WhatsApp：+86 18770114121

地址：深圳市福田區福田街道海鷹大廈24E（崗廈地鐵站A出口）



深圳灣口岸地鐵站位置 —— 11月底直擊地鐵岀口發現¥20盒燒肉

深圳13號線南段2018年開始施工，由深圳灣口岸站連至高新中站，總共7個站，車費範圍都係2至3蚊。沿線有4個轉乘站，分別有後海站、科苑站、粵海門站和深大站。

記者在週日來到深圳灣口岸，人流確實比其他關口的少。（古嘉瑋 攝）

記者從深圳灣口岸的入境廳岀來，向前行2至3分鐘左右，遠處靠右有個地鐵站，首先發現B岀口！不過仍有工程進行，未能靠近。

在深圳灣口岸地鐵站C岀口旁邊，記者就發現有燒味店，有售燒肉和鹽焗雞，售價比蓮塘和羅湖都要便宜！👉睇片了解詳情

City招商花園城 —— 70萬呎大 有免入會大型超市沃爾瑪

City招商花園城位於四海站D岀口，外面的圓錐體是商場的標誌，佔地70萬呎。還有一個20萬呎大的免入會大型超市沃爾瑪，共2層，地面以食品為主，有凍櫃區、熟食區，更可以試食！二樓以日用品和家電為主，例如電話、電視、電飯煲等產品。商場外牆還有攀石可以玩，6歲以上兒童便可以參與，最高可以攀到15米！至於美食層就集中在地鐵層和4樓，有網紅店勝記老牌酒家。👉睇片了解花園城詳情

City招商花園

地址：深圳南海大道1090號

交通：深圳灣口岸站到海上世界站轉12號綫；到四海站D岀口直達商場



深圳灣睿印RAIL IN —— 裝修奢華、人少免迫商場 滑雪場／寵物室內遊樂場

深圳灣睿印RAIL IN位於紅樹灣南站E岀口，商場的裝修格局以金色和白色為主，奢華又高級！下沉廣場位置有多間咖啡店，在户外嘆杯咖啡好chill！商場的B1和B2層是餐廳的聚集地，當中也有多間茶飲店。吃飽後可以到室內網球場，甚至有室內滑雪場做運動！👉睇片了解睿印有幾好行

深圳灣睿印RAIL IN是個寵物友善的商場，除了有寵物專屬廁所，還提供一個二萬呎大的寵物室內遊樂場，面積也包括寵物用品銷售區和咖啡廳。此外，商場有個Ole超市，是華潤萬家旗下嘅高檔次超市品牌。👉睇片了解睿印有幾好行

深圳灣睿印RAIL IN

地址：深圳深灣二路7號深灣𣾀雲中心四期

交通：深圳灣口岸站到後海站轉乘11號綫；到紅樹灣南站E岀口直達商場



深圳來福士廣場 —— 商場港人專屬優惠／深圳款式最齊Jellycat店

深圳來福士廣場位於南油站E岀口，共6層。餐飲主要在B1和4樓，例如有太二酸菜魚、蛙來噠炭燒牛蛙等，而且有超過30間茶飲店，例如YO!TEA有茶、茉莉奶白。商場也有下沉廣場位置，有室外網球場和室外座位，跟朋友坐在這裡談天說地都幾chill！商場更推出港人專屬優惠，例如探魚88折、蔡瀾點心85折等，優惠活動在2025年1月6日結束。👉睇片了解來福士有幾好行

此外，來福士廣場2樓的RuaFriends，被稱為全深圳款式最齊的Jellycat官方授權商店，無論是聖誕款或是大熱款都齊貨！例如聖誕樹、聖誕老人、薑餅人、牛角包、牛油果等等。👉即刻睇片

深圳來福士廣場

地址：深圳南海大道2163號

交通：深圳灣口岸站到後海站轉11號綫；到南山站12號綫乘坐2站；到南油站E岀口直達商場B1層



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略