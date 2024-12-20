絲綢之路5大新玩法｜專列夢享號16天頂級享受！遊天池＋樓蘭古城

絲綢之路｜夢享號｜不少人都把新疆絲綢之路列入人生必去旅行清單之一，全因當地擁有多個國家級景區，例如天山天池、喀納斯湖都是必去的打卡景點。縱橫遊最近推出新疆絲綢之路五星級極尚旅行團，賣點是乘坐有鐵道專列天花板之稱的「夢享號」，車上每間套房擁有獨立洗手間、浴室，猶如一間會行走的五星級酒店套房！《香港01》好食玩飛頻道，今次跟大家介紹這個新疆五星級旅行團的5大新玩法！



13天行程僅走訪南疆／16天行程走訪南疆及北疆。（縱橫遊官網截圖）

今次縱橫遊推出的新疆絲綢之路五星級極尚旅行團，分為HK$94,999+的「13天南疆7城深度遊」和HK$104,999+的「16天南北疆10城全境遊」。兩個旅行團首9天都會遊歷南疆及登上夢享號，至第10天才會分開，13天團會繼續遊歷南疆、而16天團會展開北疆行程。

旅程第1天由香港乘坐飛機出發到北京成都，第2天再轉機至新疆喀什，第3天開始登上有專列天花板之稱的新疆絲路「夢享號」，展開5日4夜旅程，白天停車遊景點、夜間全速行駛，第7天完成夢享號旅程後，會繼續遊歷南疆；16天團則會在第10天開始會展開北疆行程，到訪伊寧、那拉提、阿勒泰。旅行團全程尊享五星級待遇，無需奔波勞碌，撇下新疆旅行的刻板印象！立即為大家介紹新疆絲綢之路5個新玩法：

新疆絲綢之路豪華專列「夢享號」帶來絲路旅行新玩法。（縱橫遊官網圖片）

新疆絲綢之路新玩法【1】夢享號五日四夜頂級享受

絲路豪華專列「夢享號」在2024年7月啟用，為中國絲路旅行帶來最頂級的列車享受！車廂由全球知名的設計公司HBA設計，車廂內收藏了國內外的藝術品及古董，更把五星級酒店的體驗全部放進火車裡！

套房尊享獨立洗手間／浴室

住宿方面，即使有車廂限制，大床套房仍能提供King Size大床、雙人套房亦擁有Super Queen大床，保證每晚能舒適進睡。提到搭火車去旅行，最擔心就是要跟陌生人共用洗手間！夢享號每間套房都特設獨立洗手間、獨立衛浴，無需跟陌生人共用！列車亦選用知名品牌洗護用品，例如BVLGARI沐浴用品、Marvis牙膏、Aesop洗護套裝、STENDERS浴鹽、Dyson吹風機等！

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列車24小時專人打點

娛樂體驗方面，列車擁有KTV室、茶室、自動麻將室、雪茄吧，只要事先預約，就可以盡情使用。餐飲方面，選用新鮮食材製作，質素可媲美米芝蓮，而且不時轉換餐單，給食客帶來新鮮感。

這次新疆絲綢之路旅行團將安排5日4夜夢享號之旅，專列旅程有專列管家24小時悉心打點，還有貼心夜床服務，提供免費的水果、堅果、牛奶等，入住大床套房更提供每天早午晚全時段送餐，全程五星級服務。更會提供1次5KG免費洗衣及烘乾，即使行程達16天，亦無需帶大量衫褲，減輕旅遊負擔。

新疆絲綢之路新玩法【2】日遊夜行把握每分每秒

夢享號採用日遊夜行的行程安排，爭取在晚上行駛，在大家晚上休息的時間，全速前往下一個景區，每天早上約9點到達下一個景點，白天帶乘客探索南湖景區、和田、約特幹古城、樓蘭古城、克孜爾千佛洞等景點。

列車行駛途中，旅客可於270度全景車窗，欣賞新疆極美的沿途風景。為避免車窗因溫差起霧、結霜，更特設除霧除霜的恆溫電加熱功能。另特有漢樂府多功能景觀車廂，觀景區牆面通過木雕刻及内部燈光的設計，展現出燈火璀璨的效果。

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新疆絲綢之路新玩法【3】拜訪國家5A級景區

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這次旅行團更會帶團友拜訪新疆各個必去景點，包括列入世界遺產名錄的「天山天池」、隨季節及天氣改變顏色的「喀納斯湖風景區」、世界四大草原之一的「那拉提草原」，以及充滿伊斯蘭和維族風情，新疆最著名的旅遊景點「喀什老城」，亦拜訪會國家2A級景區中國十大最美峽谷「天山神秘大峽谷」。此外，還有新疆旅行必去的樓蘭古城、盤龍古道、禾木村等等，立即帶大家欣賞是次旅行的重點風景：

新疆必到打卡景點｜樓蘭古城

拜訪一夜空城的神秘國度：樓蘭古城。（縱橫遊官網圖片）

樓蘭古城是古代絲綢之路必經之道，樓蘭國在歷史上於一夜之間消失，至今仍然是一個充滿神秘和歷史的地方。這次將帶大家拜訪樓蘭古城遺址，走進這個人去樓空的古城，欣賞來自3世紀羅馬風格有翼天使圖像，另會拜訪中國首家也是唯一以樓蘭文化為主題的博物館。

新疆必到打卡景點｜盤龍古道

盤龍古道包7座商務車遊覽。（縱橫遊官網圖片）

盤龍古道最高點約海拔4,216米。位於帕米爾高原上，因盤山而建蜿蜒曲折，故稱「盤龍古道」，全長約35公里有639個道彎，整條古道蜿蜒曲折，如同一條巨龍盤臥於山間。完美演繹了險峻、魔幻、神奇、壯麗，與周圍群山、連綿的雪山共同構成了一幅雄壯而美麗的畫卷。

新疆必到打卡景點｜天山天池

新疆旅行必去打卡點：天山天池。（縱橫遊官網圖片）

天池周邊被雲杉包圍、湖水清澈，湖面在天氣良好時會形成天空之鏡，形成博格達峰的倒映。乘坐旅行社專用車到達天山山頂，更可以欣賞雪山湖泊美景。還會安排遊覽船，近距離觀賞天山天池美景。

新疆絲綢之路新玩法【4】包車包船

盤龍古道安排7座商務車遊覽（縱橫遊官網圖片）

新疆佔中國陸地面積六分之一，來往各地景區最主要的交通工具是火車，但長時間乘坐火車難免奔波勞碌。這個頂級新疆旅行團部份行程，例如喀什到伊寧／烏魯木齊、那拉提到阿勒泰，都會選用內陸機，直接經空路到達當地！至於面積較大的景區，更會安排包專車接送，全程提供最舒適的體驗！為了讓團友可以近距離欣賞到湖景，天山天池、納斯湖風景區都會安排乘船遊覽，親身走進湖中。

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新疆絲綢之路新玩法【5】至少7晚住五星級酒店

第7天完成夢享號專列旅程後，將會繼續南疆的行程，住宿會繼續安排五星級酒店！是次旅行團無論在北京／成都、喀什、塔縣、烏魯木齊，當中有7晚（13天團）或9晚（16天團）入住國際五星級酒店、當地同級或更好的酒店，為團友提供最舒適的住宿體驗。

夢享號全包行程．13天南疆7城深度遊

成團日期：2025年5月4日

旅行團編號：CTS13S1

團費：HK$94,999+（4人同行另有優惠減$5000/位）



夢享號全包行程．16天南北疆10城全境遊

成團日期：2025年5月4日

旅行團編號：CTS16S1

團費：HK$104,999+（4人同行另有優惠減$5000/位）



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