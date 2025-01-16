泰國旅遊｜出發前必下載！一鍵報警APP＋分享定位｜附15防拐貼士

泰國一向是港人熱門旅遊地點，惟近日爆出「王星事件」引起廣泛關注，保安局副局長卓孝業早前表示，目前至少有12名港人被非法禁錮緬甸電騙營，全部人經過泰國機場被接走，令不少人擔心赴泰旅遊恐被賣豬仔！《香港01》好食玩飛頻道記者為大家整合支援中文、可一鍵報警的「泰國旅遊警察」APP教學，以及15個赴泰防拐騙貼士。已訂機票的大家，記得出發前先參考，保住平安！



泰國一向是香港人的熱門旅遊地點！（unsplash圖片）

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預先下載「泰國旅遊警察」APP 遇險一鍵報警

泰國警方上月推出「泰國旅遊警察Thailand Tourist Police」手機App，並呼籲旅客事先下載此APP。旅客可通過App直接發送定位、報警，且該款應用支持簡體中文和即時幫助功能。

下載連結 Apple App Store｜Android Play Store｜Huawei AppGallery

旅客可通過App直接發送定位、報警。（Rayong Tourist Police YouTube截圖）

🚨泰國旅遊警察APP｜1. 如何下載及注册？

記者實測發現，內地及香港手機號碼均可註冊該App，毋須收驗證碼。而且登記過程簡單，只需英文名、性別、國籍、電子郵件、電話等資料。

下載步驟：

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🚨泰國旅遊警察APP｜2. 如何用App求助？

APP有兩個求助方法：當遊客遇上特發情況，例如交通事故、搶劫、性侵、遺失物品等，可按「提交報告」，發送信息、上載照片等尋求幫助；一旦有緊急危險，更可按主頁下方紅色的「SOS」求助按鍵，一按便可報警求助，若已授權APP分享GPS定位，求救後更可即時向當地警方發送位置。

同時，APP系統與泰國1155報警熱線無縫對接，提供8種語言的24小時翻譯服務，並支持與191緊急報警中心合作處理突發事件。

15個遊泰防拐騙貼士 泰國總理也差點上當

騙子的手法層出不窮，被拐騙受害人中不乏高學歷、專業人士。就連泰國總理貝東塔也於昨（15日）透露，近日接到AI假冒鄰國領導人的電話詐騙，險些上當！外遊時，人在異國他鄉最緊要萬事小心，Ｍark定以下遊泰防拐騙貼士，安全為上！

1. 提防需親赴泰國的海外工作或兼職；



2. 勿輕信「網友」結伴旅遊（內地／小紅書稱為旅遊搭子）；



3. 警剔免費旅遊或低價旅行團；



4. 到達泰國機場後，應使用機場的公共交通工具、轎車櫃枱或酒店安排的汽車接送；



5. 選擇交通工具時，以考慮搭乘公共交通或使用受信賴的的士APP，例如Grab、Bolt、Indrive、携程；



6. 避免在車上睡覺並小心看管財物，尤其是長途車；



7. 出租車分為打表和一口價包車兩種收費方式，上車前問清楚收費方式，乘坐出租車應看好隨身行李，並隨手拍下車牌號碼；



8. 避免乘坐「摩的」；



9. 乘坐「篤篤」前與司機商議好價格；



10. 避免隨身攜帶大量現金，並確保貴重物品的安全；



11. 小心搶劫，尤其是騎摩托車的人；



12. 勿將護照作為擔保，例如交給摩托車或摩托艇租賃公司；



13. 不接受路人主動搭訕或導遊服務；



14. 無論男女都小心看管飲料，小心被「加料」；



15. 不接受陌生人的飲料、小食、口香糖或香煙。



泰國酒店推介🏨

打算去泰國的你找好酒店了嗎？以下推介3間各有特色的曼谷酒店，還有Trip.com、Booking.com及Klook優惠碼作參考，CP值超高！

曼谷酒店推介【1】曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）於2024年9月重新開幕，以低調的泰式奢華樣貌回歸。酒店配備257間客房及套房，房間均配備1.8米寬的特大雙人床、大面積景觀窗、大浴室及浴缸、咖啡機等高級設備。酒店亦附設無邊際游泳池、Spa、桑拿、餐廳、免費停車場等設施。

曼谷都喜天麗酒店（Dusit Thani Bangkok）

房價：人均HK$1,164起（園景豪華轉角特大床房）

地址：98 Rama IV Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

交通：是隆站步行4分鐘

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曼谷酒店推介【2】曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）於2024年12月4日正式開幕，座落於曼谷大型全新地標「One Bangkok」，觀光出行都方便！酒店共有260間客房與套房，配備免費迷你吧、數碼電視、打卡浴缸及淋浴間，家具和設備都是高級名牌品！酒店附設水療中心、室外泳池、24小時健身室、餐廳及酒吧等設施，並提供收費的24小時來回機場班車，非常貼心！

曼谷麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Bangkok）

房價：人均HK$1,740起（豪華特大床房）

地址：189 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, Thailand, 10330

交通：LUMPHINI站步行8分鐘

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曼谷酒店推介【3】曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）於2020年開幕，坐落於曼谷最主要街道，距離地鐵站僅僅5分鐘步程，地理位置優越！酒店提供335間房，均配備咖啡機、浴缸、串流媒體服務等，且坐擁地標景觀。酒店設施齊全，提供餐廳、免費私人停車位、户外游泳池和健身中心等。

曼谷素坤逸卡爾頓酒店（Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit）

房價：人均HK$537起（豪華房）

地址：Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit, 491 Sukhumvit Rd. Klongtoey Nua

交通：阿速站步行10分鐘

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