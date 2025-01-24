深圳灣口岸搭地鐵南山一日遊！直擊年花最平¥5　落羽松紅葉打卡

深圳南山一日遊｜深圳花市｜北上攻略｜最近深圳的3大熱門關鍵字，就是深圳灣地鐵、新年花市和落羽松！最新一集《北上攻略》，《香港01》好食玩飛記者Remi和Dora從深圳灣口岸出發，來個南山區一日遊！實地為大家逐一介紹深圳灣口岸地鐵交通攻略、荷蘭花卉小鎮花市價格和四海公園紅葉情況！



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深圳南山一日遊【1】深圳灣口岸地鐵開通 一鏡到底完整路線介紹

日前深圳灣地鐵開通，去深圳各地遊玩更方便！片中，記者為大家拍攝從深圳灣口岸過關走到地鐵站，一鏡到底完整路線，還有深圳灣口岸地鐵各出口介紹👉立即睇片

深圳南山一日遊【2】荷蘭花卉小鎮花市 年花價格直擊最平¥5

深圳南山區著名花店集中地——荷蘭花卉小鎮，1月22日至2月12日舉辦迎春花市！記者在花市開始前一日實地直擊，所有花店已經上架年花，香水百合、桃花、銀柳、年桔、富貴竹等最平¥5！這裡的花店賣得最多就是蘭花，不過蘭花屬於受保護瀕危植物，過關需要申請許可證，大家小心不要觸犯法例！👉睇片了解年花價格

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不過記者發現，現場有花店標明蘭花可送貨到港。尚品卉的朱老闆接受記者訪問表示，店裏的蝴蝶蘭價格比香港便宜一半以上，也比較大棵。一盆蝴蝶蘭包辦申報運到香港只需港幣200元，兩盆300多元，三盆400多元，買得愈多愈便宜。對於想要北上平價入手蘭花的朋友，可以考慮提供包辦申報運貨的花店！👉即睇完整訪問

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荷蘭花卉小鎮2025迎春花市

日期：1月22日至2月12日

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：深圳地鐵1號線大新站B出口行20分鐘



迎春花市文旅專線1（荷蘭花卉小鎮快線）

服務日期：1月22日至28日

服務時間：10:00 - 20:00（跟據客流量開車）

途經站點：深圳灣口岸公交首末站、南油地鐵站、南山書城地鐵站②、南頭古城（南門）、南頭總站（荷蘭花卉小鎮東門）

票價：人民幣3元



深圳南山一日遊【3】四海公園睇落羽松紅葉

12月至2月，就是看落羽松的好季節，其中四海公園就是人氣觀賞地點！園內有清澈的湖泊，湖邊圍繞著不少落羽松，並設有行人步道，讓遊人邊看湖景，邊賞紅葉。👉短片看落羽松實況

四海公園落羽松（楊雙如攝）

要數兩個最多落羽松的位置，第一個就是位於金牛旁的一條小路，可見落羽松高大且已完全轉紅，拍照十分出色。第二個則位於石橋，兩邊都有已變橙紅色的落羽松，中間更可看到夕陽，亦是網民推薦的打卡點。由於落羽松較高大，建議大家可垂直手機拍照，拍出來的效果會更好看！

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四海公園

地址：深圳市南山區公園路6號

交通：深圳地鐵12號線四海站B出口或2號線灣廈站C出口



四海站附近，除了有四海公園，原來還有商場。連接四海站D出口的蛇口招商花園城，餐飲選擇眾多，包括有適合聚餐的客家菜餐廳客語、潮汕牛肉火鍋潮發、啫火啫啫煲等。大家賞完落羽松，不妨來逛逛街，吃晚飯來完結一日遊！

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