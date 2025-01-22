深圳地鐵｜新年服務時間一覽　羅湖／福田／深圳灣尾班車幾點？

深圳地鐵｜新年將至，不少港人都會北上消費或回鄉探親，避免慘遭塞車而影響行程，相信有不少人會乘搭地鐵前往目的地，深圳地鐵為大家帶來好消息，多條鐵路線將於年廿四（1月23日）至年廿七（1月26日），以及年初五（2月2日）至年初九（2月6日）延長1小時至個半小時，想知詳情即看下文啦！



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深圳地鐵表示，將於1月23日至1月26日、2月2日至2月6日延長營運服務時間約1小時，營運時間調整為早上6時05分至次日0時0分，只有4號線（福田口岸 — 牛湖）的營運時間延長個半小時，營運時間調整為早上6時05分至次日0時30分。其餘日子的營運時間則維持不變，繼續提供「半程末班車」服務，即只延長30至60分鐘。

深圳地鐵將於1月23日至1月26日、2月2日至2月6日延長營運服務時間1小時。（林芷瑩攝／資料圖片）

在新年假期，相信會有大批港人北上，迫爆深圳的地鐵站，大家岀發前記得做足功課、計劃好行程路線！免得在地鐵站內擠在人群中！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了新年期間的深圳地鐵服務安排。

深圳地鐵新年安排｜9線服務時間延長30至60分鐘開岀

於1月23日至1月26日、2月2日至2月6日，以下9條鐵路線的服務時間將延長30至60分鐘。

1號線（羅湖 — 機場東）

3號線（福保 — 雙龍）

5號線（赤灣 — 黃貝嶺）

6號線（松崗 — 科技館）

7號線（西麗湖 — 太安）

9號線（文錦 — 前灣）

10號線（福田口岸 — 雙擁街）

11號線（崗夏北 — 碧頭）

12號線（左炮臺東 — 海上田園東）



（圖片來源：深圳地鐵）

深圳地鐵新年安排｜羅湖、福田、深圳灣口岸站尾班車

於1月23日至1月26日、2月2日至2月6日及2月7日至2月14日，經機場的11號線、經福田的4號線、經南山的5號線、經光明的6號線的雙方向尾班車將不早於凌晨1時開岀；而經羅湖的1號線將不早於凌晨12時55分開岀；經深圳灣口岸的13號線則將不早於凌晨12時開岀。

於1月27日（年廿八）至2月1日（年初四）期間，只有經福田的4號線、經南山的5號線、經光明的6號線及經深圳灣口岸的13號線的尾班車則不早於凌晨12時開岀。

深圳地鐵新年安排｜情人節有8條線皆延長1小時

於2月7日至2月14日，以下8條鐵路線的尾班車將於凌晨12時從兩邊首站開岀，只有4號線的服務時間延長1.5小時，即凌晨12時半從兩端首站開岀。

1號線（羅湖 — 機場東）

3號線（福保 — 雙龍）

5號線（赤灣 — 黃貝嶺）

6號線（松崗 — 科技館）

6號線支線（光明 — 深理工）

11號線（崗夏北 — 碧頭）

13號線

14號線（崗夏北 — 沙田）



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