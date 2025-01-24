杜拜酒店10間推介｜新開幕／無邊際泳池／沙漠渡假村／人均$405起

杜拜酒店推介2025！杜拜作為中東大城市，不少港人都會經杜拜轉機，一場來到，不如就留在杜拜玩幾日啦！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間杜拜酒店推介，全部都在5年內開幕或翻新，大部分更設有無邊際泳池！人均只需$405起便可以入住沙漠渡假村！



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杜拜酒店推介【1】杜拜雲溪港皇宮酒店（Palace Dubai Creek Harbour）

杜拜雲溪港皇宮酒店（Palace Dubai Creek Harbour）於2024年5月盛大開幕，鄰近維達克里克海灘。酒店擁有122間客房，房間均配備露台、半開放浴室及浴缸、特大睡床等，木系設計非常舒適！酒店亦配備頂層無邊際泳池、健身室、日光浴場、桑拿、酒吧及餐廳等設施。

杜拜雲溪港皇宮酒店（Palace Dubai Creek Harbour）

房價：人均HK$676起（豪華大床間）

地址：Ras Al Khor - Dubai Creek Harbour - Dubai -

交通：GGICO站車程11分鐘

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杜拜酒店推介【2】SIRO One Za'abeel, Dubai

SIRO One Za'abeel, Dubai開業於2024年2月，坐落於杜拜世貿中心區域，距離車站只有4分鐘步程，地理位置優越。酒店共有300間房，房間提供智能電視、投影機、音響等高級設備，且配備落地窗、浴缸等設施。酒店擁有多達11間餐廳及咖啡室，更有2個室外泳池、健身室、兒童遊樂場、桑拿、Spa等休閒娛樂設施！

SIRO One Za'abeel, Dubai

房價：人均HK$1,018起（客房）

地址：Zaa'beel Street - Za'abeel - Za'abeel 1 - Dubai -

交通：Max站步行14分鐘

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杜拜酒店推介【3】拉納酒店 - 多切斯特精選酒店集團（The Lana - Dorchester Collection）

拉納酒店 - 多切斯特精選酒店集團（The Lana - Dorchester Collection）於2024年4月正式開幕，坐落於杜拜中心地段，鄰近世嘉室內主題樂園。酒店共有223間客房，房間設有私人陽台、帶有數碼頻道的智能電視、雲石浴缸等奢華設備。酒店亦配備無邊際游泳池、健身室、日光浴場、免費私人停車場、8間餐廳、酒吧及咖啡室等設施。

拉納酒店 - 多切斯特精選酒店集團（The Lana - Dorchester Collection）

房價：人均HK$1,553起（地平線房間）

地址：Marasi Dr - Business Bay - Dubai -

交通：Business Bay站車程10分鐘

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杜拜酒店推介【4】杜拜商業灣希爾頓安泊酒店（Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay）

杜拜商業灣希爾頓安泊酒店（Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay）於2024年9月全新開幕，擁有105間客房，房間配備落地景觀窗、特大睡床、浴缸等設施，房間空間寬敞，設備高級奢華，最多可容納4人入住。酒店亦設有無邊際游泳池、Spa、健身室、桑拿、兒童遊樂場、餐廳及酒吧等設施。

杜拜商業灣希爾頓安泊酒店（Embassy Suites by Hilton Dubai Business Bay）

房價：人均HK$522起（特大床一室房；包早餐）

地址：Marasi Dr - Business Bay - Dubai -

交通：Business Bay站車程8分鐘

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杜拜酒店推介【5】杜拜卓美亞港灣酒店（Jumeirah Marsa Al Arab Dubai）

杜拜卓美亞港灣酒店（Jumeirah Marsa Al Arab Dubai）預計將於2025年3月14日開幕，是迪拜最新落成的奢華酒店。酒店擁有386間客房與套房，每間均可俯瞰阿拉伯灣或超級遊艇碼頭的景色，更配備超豪華的打卡浴缸！酒店亦提供10間餐廳與酒吧、水療中心、4個游泳池以及私人海灘等設施。

杜拜卓美亞港灣酒店（Jumeirah Marsa Al Arab Dubai）

房價：人均HK$1,860起（濱海豪華間）

地址：Jumeirah St - Umm Suqeim 3 - Dubai -

交通：Mashreq站車程15分鐘

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杜拜酒店推介【6】杜拜 SO/上城酒店（SO/ Uptown Dubai）

杜拜 SO/上城酒店（SO/ Uptown Dubai）於2023年9月開幕，鄰近杜拜碼頭。酒店擁有188間客房，房間設有半開放式浴室及景觀大浴缸，部分房型更坐擁海港天際線景色！酒店亦配備室外恆溫游泳池、健身室、足浴、Spa、餐廳及酒吧等設施，更會不定期舉辦活動，非常有氣氛！

杜拜 SO/上城酒店（SO/ Uptown Dubai）

房價：人均HK$539起（收藏特大床房）

地址：Uptown Tower - Uptown - Dubai -

交通：The Gardens站車程8分鐘

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杜拜酒店推介【7】杜拜 - 邁納賽亞 W 酒店（W Dubai – Mina Seyahi）

杜拜 - 邁納賽亞 W 酒店（W Dubai – Mina Seyahi）於2022年9月開幕，坐落在公主塔旁邊，鄰近杜拜碼頭，地理位置優越！酒店共有330間客房，房間均為海景房，配備景觀浴缸、智能電視、衣帽間等，部分房間亦設有戶外平台，最大的房型可容納6人入住。酒店附設專屬海灘區、無邊際泳池、健身室、足浴、Spa、3間餐廳及酒吧等。

杜拜 - 邁納賽亞 W 酒店（W Dubai – Mina Seyahi）

房價：人均HK$1,176起（奇幻海景客房）

地址：King Salman Bin Abdulaziz Al Saud St - Dubai Marina - Dubai -

交通：Al Khail站步行22分鐘

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杜拜酒店推介【8】卓美亞古堡酒店——夏宮（Jumeirah Dar Al Masyaf）

卓美亞古堡酒店——夏宮（Jumeirah Dar Al Masyaf）於2024年翻新，堪稱迪拜頂級酒店之一。酒店擁有290間阿拉伯傳統庭院式獨立雙層別墅，房間提供宮廷風浴缸、戶外平台、特大床等，超級打卡able！獨棟別墅更配有私人游泳池！酒店亦設有專屬海灘區、水上樂園、室外泳池、球類活動中心、健身房、溫泉、水上活動、餐廳及酒吧等設施。

卓美亞古堡酒店——夏宮（Jumeirah Dar Al Masyaf）

房價：人均HK$1,908起（棕櫚屋花園房）

地址：Madinat Jumeirah - King Salman Bin Abdulaziz Al Saud St - Al Sufouh 1 - Dubai -

交通：Mashreq站車程9分鐘

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杜拜酒店推介【9】巴布鋁沙姆斯沙漠度假村（Bab Al Shams）

巴布鋁沙姆斯沙漠度假村（Bab Al Shams）是一個奢華的度假勝地，提供獨特的沙漠體驗。酒店於2023年開業，提供123間客房，房間採用阿拉伯風格，空間十分寬敞，部分房型帶有奢華浴缸及大露台，坐擁沙漠景觀。酒店除了附設無邊際游泳池、健身室、土耳其浴等設施外，更提供騎馬、射擊、生態旅遊等特色體驗！

巴布鋁沙姆斯沙漠度假村（Bab Al Shams）

房價：人均HK$1,289起（園景豪華特大床房；包早餐）

地址：Bab Al Shams Desert Resort - Al Qudra Road - opposite Endurance City - Dubai -

交通：阿勒馬克圖姆國際機場車程48分鐘

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杜拜酒店推介【10】杜拜Terra Solis（Terra Solis Dubai）

杜拜Terra Solis（Terra Solis Dubai）於2022年開幕，是坐落在杜拜沙漠的五星級露營地。酒店房間分為帳篷房、豪華露營房及獨棟別墅，步出房外即可俯瞰一整片沙漠景色！酒店亦附設室外游泳池、餐廳、酒吧及夜店，更會定期舉行音樂表演！

杜拜Terra Solis（Terra Solis Dubai）

房價：人均HK$405起（帳篷大床房）

地址：Dubai Heritage Vision Exit - 29 Jebel Ali - Lehbab Rd - Dubai -

交通：杜拜國際機場車程37分鐘

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