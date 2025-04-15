蘇梅島酒店10間推介｜新開幕／私人泳池／包早餐／人均$445起

泰國蘇梅島酒店推介2025！去泰國旅行除了曼谷、布吉及芭堤雅，蘇梅島也是一個好選擇！《香港01》頻道「好食玩飛」整合10間泰國蘇梅島酒店，大部分全新開幕且配備私人游泳池，行幾步就到沙灘，酒店就可以按摩，非常方便！人均更只需$445起！



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泰國蘇梅島酒店推介【1】瑪斯克蘇梅（Marasca Samui - Beachfront Escape on Lively Chaweng）

瑪斯克蘇梅（Marasca Samui - Beachfront Escape on Lively Chaweng）於2024年7月開幕，鄰近諾亞海灘，地理位置優越。酒店提供62間客房，房間配備空調、智能電視、免費迷你吧、露台等設施，部分房型坐擁海景或配備私人游泳池。酒店亦設有游泳池、Spa、餐廳及酒吧等設施。

瑪斯克蘇梅（Marasca Samui - Beachfront Escape on Lively Chaweng）

房價：人均HK$674起（舒適房；包早餐）

地址：789 Moo. 2 Bophut Sub District, Koh Samui District, Surat Thani 84320, Thailand

交通：蘇梅國際機場車程11分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【2】野生小屋大象保護區度假村（Wild Cottages Elephant Sanctuary Resort）

野生小屋大象保護區度假村（Wild Cottages Elephant Sanctuary Resort）於2024年12月正式開幕。酒店坐落於波普的蘇梅島大象庇護所，共有12間客房，房間均坐擁海景和大象線，配備私人泳池、景觀浴缸、戶外平台、廚房等設施，空間十分寬敞。酒店亦配備可以近距離接觸大象的戶外泳池，以及足浴、Spa、餐廳等設施。

野生小屋大象保護區度假村（Wild Cottages Elephant Sanctuary Resort）

房價：人均HK$565起（全景海景和大象線3；私人游泳池）

地址：Thanon Bo Phut, Koh Samui 84320, Thailand. Koh Samui, Thailand

交通：蘇梅國際機場車程18分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【3】蘇梅島六善酒店（Six Senses Samui）

蘇梅島六善酒店（Six Senses Samui）座落於蘇梅島的最北部，是純Villa式的酒店，擁有67兩層高的獨棟別墅。全館所有別墅均坐擁無敵海景，配備開放式浴室及浴缸，大部分房型亦設有私人游泳池。酒店亦設有餐廳、酒吧、無邊際游泳池、專屬海灘區、桑拿、水上活動及球類活動等設施及體驗。

蘇梅島六善酒店（Six Senses Samui）

房價：人均HK$1,744起（靜謐別墅；包早餐）

地址：9/10 Moo 5, Baan Plai Laem, Bophut Koh Samui, Suratthani 84320 Thailand

交通：蘇梅國際機場車程18分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【4】蘇梅島凱璞法恩酒店（Cape Fahn Hotel Samui）

蘇梅島凱璞法恩酒店（Cape Fahn Hotel Samui）位於距離蘇梅島機場僅15分鐘車程的法恩私人島嶼上，是泰國境內少有的「一島一酒店」，與晴夢海灘隔海相望。酒店擁有22間泳池別墅，配備寬敞的私人泳池、打卡浴缸、海景睡床、戶外平台等。酒店亦提供多項水上及陸上活動體驗，以及無邊際泳池、健身房、水療中心、米芝蓮餐廳等設施。

蘇梅島凱璞法恩酒店（Cape Fahn Hotel Samui）

房價：人均HK$1,810起（熱帶泳池別墅；私人游泳池；包早餐）

地址：24/269 Moo 5, T.Bo-Phut, A.Koh Samui, Suratthani 84320, Thailand

交通：蘇梅島機場車程15分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【5】蘇梅島金普頓基塔蕾度假酒店 - 洲際酒店集團旗下（Kimpton Kitalay Samui, an IHG Hotel）

蘇梅島金普頓基塔蕾度假酒店 - 洲際酒店集團旗下（Kimpton Kitalay Samui, an IHG Hotel）鄰近春蒙海灘、蘇梅島3D藝術館、千手觀音廟等景點。酒店於2021年開業，提供138間客房，配備露台及半開放浴室，部分房型坐擁海景或配備私人游泳池，非常奢華！酒店附設無邊際游泳池、水上樂園、球類及水上活動等設施及體驗，且提供免費自行車租借服務，十分方便！

蘇梅島金普頓基塔蕾度假酒店 - 洲際酒店集團旗下（Kimpton Kitalay Samui, an IHG Hotel）

房價：人均HK$1,234起（客房；包早餐）

地址：10/79 Moo 5. Bophut Koh Samui 84320 Thailand

交通：蘇梅國際機場車程14分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【6】蘇梅島盛泰樂隱世酒店（Centara Reserve Samui）

蘇梅島盛泰樂隱世酒店（Centara Reserve Samui）是盛泰樂豪華酒店系列中的第一家度假村，步行數分鐘即可抵達海灘及潛水中心。酒店於2021年開幕，擁有184間客房，房間配備大露台、寬敞浴室、免費迷你吧等，部分房間亦配備景觀浴缸、私人游泳池、海景等。酒店更設有2個戶外游泳池、健身室、兒童遊樂場、4間餐廳、酒吧等設施！

蘇梅島盛泰樂隱世酒店（Centara Reserve Samui）

房價：人均HK$1,417起（豪華花園雙床房；包早餐）

地址：38/2 Moo 3, Borpud Chaweng Beach Koh Samui, Thailand 84320

交通：蘇梅國際機場車程12分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【7】蘇梅島凱悦酒店（Hyatt Regency Koh Samui）

蘇梅島凱悦酒店（Hyatt Regency Koh Samui）位於北查汶海邊，距離查汶海灘和曾蒙海灘不到5分鐘車程。酒店於2020年開幕，共有140間客房，房間均配備景觀浴室及浴缸、露台、特大睡床等設施，其中7間海濱別墅更附設私人泳池及開放式浴室！酒店亦擁有4家餐廳和酒吧、專屬海灘區、無邊際游泳池、兒童遊樂場等，並提供不同水上活動體驗。

蘇梅島凱悦酒店（Hyatt Regency Koh Samui）

房價：人均HK$779起（特大床房）

地址：99/11 Moo 5, North Chaweng, Bophut, Koh Samui, Surat Thani 84320, Thailand

交通：蘇梅國際機場車程8分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【8】蘇梅島康萊德酒店（Conrad Koh Samui）

蘇梅島康萊德酒店（Conrad Koh Samui）位於面朝泰國灣晶瑩海水的山坡，環境清幽，景觀開揚。酒店於2019年翻新，僅提供81間獨棟豪華別墅，別墅內擁有私人泳池和露台，以及海景卧室和浴室，奢華又打卡able！酒店除了擁有獲獎無數的餐廳，更有無邊際游泳池、專屬海灘區、桑拿、健身室等設施，以及多項沙灘及水上活動體驗！

蘇梅島康萊德酒店（Conrad Koh Samui）

房價：人均HK$2,914起（單卧室熱帶島嶼泳池別墅；私人游泳池；包早餐）

地址：449/8-9 Moo 4, Hillcrest Rd., Taling-ngam. Koh Samui, Thailand 84140

交通：蘇梅國際機場車程54分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【9】卡瑪度假村（Karma Resort）

卡瑪度假村（Karma Resort）位於蘇梅島，緊鄰波普海灘，景色及地理位置都一流！酒店於2019年開幕，共有24間客房，房間設計融入大自然，設有開放式浴室及露台，部分房型亦帶有私人游泳池及戶外平台。酒店亦提供無邊際游泳池、高爾夫球場、健身室、Spa、餐廳等設施，亦有公共海灘，並提供各項水上活動體驗。

卡瑪度假村（Karma Resort）

房價：人均HK$445起（卡爾瑪園景房；包早餐）

地址：182 3, Tambon Bo Put, Amphoe Ko Samui, Chang Wat Surat Thani 84320, Thailand

交通：蘇梅國際機場車程17分鐘

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泰國蘇梅島酒店推介【10】蘇梅島W酒店（W Koh Samui）

蘇梅島W酒店（W Koh Samui）位於湄南海灘和波普海灘之間，出門觀光非常方便！酒店設有74間別墅，別墅俊配備私人大泳池、景觀浴室及浴缸、廚房、戶外平台等設施。酒店亦配備無邊際游泳池、公共浴池、日光浴場、高爾夫球場、Spa、餐廳及酒吧等設施，更提供水球運動，泰拳，瑜伽以及皮划艇活動等每日燃脂活動！

蘇梅島W酒店（W Koh Samui）

房價：人均HK$1,749起（叢林綠洲特大床別墅；私人游泳池；包早餐）

地址：4/1 Moo 1 Tambol Maenam, Surat Thani, Koh Samui, Thailand, 84330

交通：蘇梅國際機場車程21分鐘

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