肯雅旅遊5大必玩｜動物大遷徙+住5星酒店　旅行團優惠碼即減$1000

肯雅旅遊｜去旅行除了感受當地文化、行街Shopping之外，更是為了欣賞到畢生難忘的風景。被譽為人生必看的50大自然奇觀之一的非洲動物大遷徙，當中有數百萬隻斑馬、羚羊等動物於大草原上奔馳、穿越河流的景象，只有親眼目睹才能感受那份動人心弦的震撼。以下推介5個到訪肯雅必去的景點，更有《縱橫遊》的肯雅旅行團減$1,000優惠碼，讓大家省卻計劃行程的時間及旅費！



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感受神秘色彩部落文化 走進國家地理頻道壯麗景觀

有著多元的古老部落文化、孕育著數百萬野生動物的肯雅，充滿讓人著迷的神秘色彩。肯雅擁有與城市截然不同的天然風景，不但有清澈的淡水湖，還有充滿生機的熱帶雨林，以往只能隔著屏幕在國家地理頻道才觀賞得到的自然景色，在這裡都能盡收眼底。小編推介以下5大肯雅必去景點，如準備好到肯雅來一趟深度遊，記得提前Bookmark！

肯雅孕育著數百萬野生動物，以往只能隔著屏幕在國家地理頻道才觀賞得到的自然景色，在這裡都能盡收眼底。（縱橫遊 WWPKG）

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5大肯雅必去景點

東非肯雅必去景點【1】瑪沙瑪拉──50大自然奇觀之一動物大遷徙

每年7至8月，坦桑尼亞都會有超過數百萬隻角馬、羚羊和斑馬為了尋覓糧食而橫跨足足1,500公里的長路，遷徙到肯亞瑪沙瑪拉（Masai Mara）。別以為這次遷徙只是一場單純的「自然界馬拉松」，草食動物在途中需要面對伺機而動、隨時向牠們發動致命攻擊的獅子。當你近距離目擊這場大自然最原始的弱肉強食畫面時，必定畢生難忘。因此，動物大遷徙也被列為人生必看的50大自然奇觀之一。

東非肯雅必去景點【2】奈瓦沙──海拔高達1,900米的淡水湖 逾400種鳥類的觀鳥天堂

海拔高達1,900米、最深可達20米的著名淡水湖奈瓦沙（Naivasha），可說是到肯雅必訪的景點。坐著小船在湖面穿梭時，沿途可觀賞到各式各樣的野生動物，例如河馬、長頸鹿、犀牛等等。不僅如此，你還可以看到多達400種鳥類，如非洲紅鶴、燕鷗和魚鷹。幸運的話，可能會遇上大批鳥類從上空飛過時極其壯觀的景象，絕對是攝影愛好者的「天堂」。

淡水湖奈瓦沙海拔高達1,900米、最深可達20米，泛湖時可觀賞到河馬、長頸鹿、白犀牛等等的動物。（縱橫遊 WWPKG）

東非肯雅必去景點【3】納庫魯湖──佔地188平方公里的淡水湖 百萬紅鶴群飛奇觀

納庫魯湖（Lake Turkana）佔地面積達188平方公里，是非洲的鹹水大湖之一。湖上有逾百萬隻紅鶴棲息，在湖面映照出一襲粉紅。當紅鶴群飛時，一整片天空更會被渲染成傾瀉而出的紅霞，畫面既艷麗又浪漫。這裡不只有單純的詩情畫意，紅鶴還得時刻保持謹慎以防狡猾的鬣狗。除此之外，這裡還有其他頂級獵食者，如尼羅河鱷魚及各種毒蛇，看似平靜的湖泊，卻處處展現動物生活的千姿百態。

逾百萬隻紅鶴將湖面染成一襲粉紅，幸運的話，還可遇上紅鶴群飛的浪漫景象。（縱橫遊 WWPKG）

東非肯雅必去景點【4】奧爾佩傑塔動物保護區──欣賞五霸之一的犀牛

位於阿伯德爾山和肯尼亞山之間的奧爾佩傑塔動物保護區（Ol Pejeta Conservacy），是東非最大的黑犀牛保護區，由長達350平方公里的草原、金合歡林和常綠灌木叢結合而成，在這裡不但可看到非洲五霸之一的犀牛，還有本土黑猩猩、瀕臨絕種的白犀牛、豹、大象、水牛和獅子等，都可近距離觀賞得到。

東非肯雅必去景點【5】長頸鹿保育中心──互動打卡接受長頸鹿之吻

相比起納庫魯湖、奈瓦沙驚險，長頸鹿保育中心則是住滿了溫和的長頸鹿和小象的景點，在這裡還可跟牠們互動，如撫摸、餵食和合照，甚至獲得長頸鹿之吻！此外，保育中心設有教育大樓，可從中了解到更多關於保育工作的意義，以及長頸鹿的知識，適合一家大細前往。

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每年7至8月是肯雅的旅遊旺季，不少旅客爭相到這裡，希望一睹動物大遷徙。如果想輕輕鬆鬆、體驗豪華舒適又安全的肯雅之旅，小編建議參加專業的旅行團，無論是住宿、行程還是交通都有一應俱全的安排，不但有專車，甚至還有小型飛機接送，只要收拾好行李就可安心出發！

東非肯雅旅行團優惠碼減$1000 坐小型飛機兼入住最新5星級酒店

縱橫遊現推出10天暢遊肯雅的旅行團優惠，團友不但可以乘坐小型飛機在高空以最廣闊的視野俯瞰整片非洲大草原，更可入住肯雅山國家公園頂級住宿 Fairmont Mt Kenya Safari Club，以及全球旅客最嚮往、一宿難求的5星級酒店JW Marriott Masai Mara。

旅行團景點涵蓋肯雅必去的瑪沙瑪拉、奈瓦沙、紅鶴湖國家公園、奧爾佩傑塔動物保護區和長頸鹿保育中心等熱點，還有專業團隊安排7次野生動物追蹤，保證安全可靠。報團時只要輸入優惠碼【LP2024】，最高可減$1,000！

東非肯雅旅行團3大特色

連續3年獲JW Marriott預留大遷徒期間客房 保證3晚入住

為了確保旅行安心舒適，旅行團將安排入住4間5星級酒店。其中兩晚及三晚，更是住在肯雅著名的Fairmont Mt Kenya Safari Club及JW Marriott。不得不提，旅行團已是連續3年獲得JW Marriott預留大遷徒期間客房，除了保證入住3晚 JW Marriott外，更免費提供指定酒水給住客享用。

Fairmont Mt Kenya Safari Club為肯雅山國家公園頂級住宿，當中河景套房約780呎，空間寬闊舒適，除了基本設備外，還設有大理石浴室、陽台及英式壁爐。此外，酒店還有溫水泳池、標準哥爾夫球場、水療中心、網球場，以及觀鳥區、動物孤兒院等，光是在酒店內已能感受肯雅的生態魅力。

至於頂級的5星酒店JW Marriott，僅有21間客房，於旅遊旺季更是一宿難求。酒店被自然的草原景色包圍，可徹底地享受原野的寧靜。露台套房面積超過1,000呎，每房配備私人露台、浴室，以及現代化的設施和家具。其中最為矚目的，是酒店設有可俯瞰整片非洲原野的無邊際泳池。此外，酒店還提供酒吧、水療中心、健身房、大型戶外觀景台等多元化的娛樂設施。

配備專業用長鏡頭相機 多角度捕捉肯雅每一個瞬間

JW Marriott酒店貼心地為旅客提供專業的長鏡頭相機，大家可省卻自攜相機上飛機的不便，而且還有專業人員指導你如何影靚相，帶你從多角度親自捕捉肯雅草原上每一個珍貴的瞬間。

海陸空交通工具全包 節省超過10小時車程

旅行團包羅海陸空三種交通工具，由奈瓦沙前往瑪沙瑪拉更可乘坐小型飛機，以及回程時飛往肯雅首都內羅比。如選擇乘車從奈瓦沙前往瑪沙瑪拉，再回內羅比，整個車程恐怕得超過10小時，浪費了寶貴的旅行時間。坐小型飛機不但節省時間，還可在高空俯瞰非洲大草原。幸運的話，或會遇上大遷徙的一刻。

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此外，每次歷奇冒險也會安排越野四驅車，由專業人員帶領追蹤斑馬、角馬、羚羊、獵豹、鬣狗等野生動物，讓你親身探索動物的生活百態，以及遊歷奈瓦沙淡水湖時，也會提供生態遊覽船，讓你在船上安心拍照、專心觀賞動物。

【卡塔爾航空】［一年一度動物大遷徙］東非肯雅10天團

已成團日期：2025年7月18日、8月1日

團號：LKY10

價錢：$125,999起

優惠碼【LP2024】：最高減$1,000

航班：乘坐卡塔爾航空經多哈轉機，肯雅內羅比往返。期間不設停留，另外可以$42,000-$50,000升級至商務客位。

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*有關條款細則及報名詳情可瀏覽縱橫遊官方網站

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