情人節好去處2025｜情侶拍拖33大活動　5米桃花樹/嘉年華/小島遊

情人節好去處2025|情人節快到,除了要考慮送什麼情人節禮物及預約餐廳之外,安排一日的行程也非常重要。以下推介33大情人節情侶約會必去的活動,除了各大商場的打卡裝置和活動外,還有充滿歐陸風情的浪漫小漁村石澳,以及可看到青馬大橋的小眾沙灘馬灣;也有適合與另一半一同參與的工作坊,讓大家提早準備一個完美情人節給另一半!



情人節好去處【1】西沙GO PARK——5米高心型桃花樹/手作坊

西沙GO PARK與香港本地植物藝術創作團隊BOTANIC UNION,以及本地香氛品牌BeCandle合作,由即日起打造【GO Blossom!桃花祈園】,場內有高達5米、全港最大的Awesome Blossom心型桃花樹,更有瀰漫着BeCandle特調的浪漫清新桃花香味,讓你在浪漫的情人節氛圍中盡情打卡影相!

此外,西沙GO PARK準備了「GO Sweet!情人節心思手作坊」慶祝活動,其中「情畫時刻」情侶速畫,還可畫下二人可愛的合照作紀念!除情人節正日外,於2月15日更會請來獨立歌手chancharlie及Ming Fung & Chio大唱情歌,延續情人節的浪漫氣氛!

【GO Sweet! 情人節活動】「情畫時刻」情侶速畫



活動地點:西沙GO PARK 中央廣場

開放時間:中午12時至下午6時

活動日期:即日至2025年2月14日

參加方法:參加方法:於場内消費滿指定金額即可參加



【GO JAM! 浪漫Busking】



活動地點:西沙GO PARK 中央廣場

開放時間:下午3時

活動日期:即日至2025年2月15日



情人節好去處【2】荃灣廣場——PIXAR幸運達摩陣/3米高《反斗奇兵》勞蘇

由即日起至2月16日,荃灣廣場舉行「PIXAR 幸運達『MORE』春日祭」,多個人氣PIXAR角色化身為招福達摩遍佈商場各處!商場共設立5大打卡位,如位於L5空中樂園的「3米高勞蘇及PIXAR角色幸運達摩陣」,有3米高《反斗奇兵》勞蘇,加上同為《反斗奇兵》成員的三眼仔、火腿,以及《怪獸公司》的毛毛、大眼仔、阿Boo及《熊抱青春記》的熊貓美美,兩旁更擺放著粉紅蘆葦草,相當浪漫!此外,商場還設有20米長的PIXAR達摩FUNTASTIC祈願打卡牆,可盡情打卡!

於2月14日期間,在商場內消費滿$300及即場於L5空中樂園「荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達『MORE』春日祭」完成指定任務,還有朱古力送!

「荃灣廣場呈獻PIXAR幸運達『MORE』春日祭」



開放日期:即日起至2025年2月16日

活動地點:荃灣廣場L5空中樂園及L1長廊

開放時間:上午10時至晚上10時



情人節好去處【3】新都會廣場——3米高的龍鳳胎熊貓寶寶

由即日起至2月28日期間,大熊貓「安安」、「可可」、「盈盈」、「樂樂」和一對龍鳳胎寶寶「家姐」、「細佬」登陸新都會廣場!商場3大打卡位包括:3米高的龍鳳胎寶寶、「盈盈」及「樂樂」陪伴大家轉轉吉祥竹筒,還有「安安」、「可可」坐鎮的「蘋」安幸運求籤筒,讓大家盛著熊貓熱潮,渡過一個可愛的情人節!

新都會廣場 X 海洋公園 熊貓「蘋」安慶新年



開放日期:即日至2月28日

活動地點:L4露天廣場

開放時間:上午10時至晚上10時



情人節好去處【4】愉景灣——史諾比燈飾/煙霧泡泡/Busking樂隊表演

情人節不妨到愉景灣慶祝!由即日起至2月28日期間,愉景灣舉行「Snoopy 情約二月@愉景灣」活動,增設多組可愛的史諾比燈飾佈置!此外,大白灣沙灘於情人節當晚將點亮數千顆LED燭光,排列成15組史諾比卡通人物及心形圖案,增添浪漫氣氛。屆時沙灘還會噴出柔和的煙霧泡泡,讓整個環境更加夢幻迷人。此外,本地人氣Busking樂隊 The Flame 亦將在情人節當晚於大白灣沙灘表演,讓大家聽住音樂渡過浪漫的情人節!

史諾比燈飾佈置



開放日期:即日至2月28日

活動地點:D’Deck 海濱長廊、愉景北心鎖長廊



於情人節當晚,愉景灣還會提供免費渡輪服務,公眾可從中環3號碼頭免費乘搭下午6點50分開出的渡輪前往愉景灣。

情人節夜免費渡輪



開放日期:2月14日

地點:中環3號碼頭

開放時間:下午6時50分



大白灣沙灘大型史諾比心形燭光/The Flame 海邊音樂表演



開放日期:2月14日

活動地點:大白灣沙灘

開放時間:下午6時至晚上11時(史諾比心形燭光)/晚上7時30分至8時15分;8時30分至晚上9時15分(音樂表演)



情人節好去處【5】新世紀廣場——厚面的愛抱抱節

由即日起至2025年2月23日期間,新世紀廣場與本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子合作推出「厚面的愛抱抱節」!場內共有5大旺角限定主題打卡位,均以花墟、金魚街等經典本土地標為靈感設計,仲有大型招財貓同 Cheeky Cheeky 筆下角色,啱晒打卡影相!

而在2月14日情人節當天,於商場內以電子貨幣單一消費滿HK$100,更可免費獲贈絨布仿真玫瑰花一支,為摯愛送上驚喜禮物!

「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節」



開放日期:即日至2月23日

活動地點:MOKO 新世紀廣場MTR層中庭

開放時間:上午10時至晚上10時



「厚」浪漫!情人節·甜蜜放送



開放日期:即日至2月14日

活動地點:MOKO 新世紀廣場MTR層中庭

開放時間:下午5時至晚上9時

換領方法:The Point 會員於MOKO 即日以電子幣HK$100,即可免費獲贈絨布仿真玫瑰花一支。



情人節好去處【6】沙田新城市廣場——4米高的幻彩祈願桃花樹/8大催旺桃花區

新城市廣場於即日起至2月16日期間,於一期及三期中庭精心打造【桃花開運庭園】,園內設有8大催旺桃花區域,分別是位於三期中庭的4大唯美互動打卡裝置,包括「魚樂迎豐收」釣魚遊戲、「心願風車」、「聲韻祈福鼓」以及「甜蜜心椅」。

另外,於一期中庭亦設有「漫花嫣然步道」、「幻彩桃花祈願林」、「蝴蝶漫舞花盛放」及「桃花心語林」,當中最曯目的,非4米高的幻彩祈願桃花樹莫屬!此外,園內每個區域更分別加入山茶花、牡丹、繡球花及跳舞蘭,讓大家在滿載花語寓意的花海中盡情打卡!

新城市廣場 【桃花開運庭園】

開放日期:即日至2月16日

活動地點:新城市廣場1期3樓中庭

開放時間:上午10時至晚上10時



情人節好去處【7】啟德AIRSIDE——巨型LED拱門播放愛的宣言

香港啟德AIRSIDE商場聯乘香港沙田萬怡酒店,推出「Light Up Your Love」活動,商場正門的巨型LED拱門化身成巨型LED示愛屏幕,只需$2,520即可預約「Light Up Your Love」星光級放閃套餐,包括約長30秒、重覆播放10分鐘擁有愛侶名字的LED拱形屏幕動畫留言,還有一束浪漫花束、一隻AIRSIDE可愛熊仔、一束心形氣球,讓你藉著情人節大膽表達愛意!

「Light Up Your Love」活動



預約日期:即日至2月23日

留言播放日期:即日至3月2日

留言播放時間:下午6時至晚上9時(每節30分鐘)

地點:AIRSIDE地下禮賓部



情人節好去處【8】AIA嘉年華——玩遊戲+坐摩天輪俯瞰維港夜景

AIA嘉年華可說是香港情侶拍拖必去的活動之一,嘉年華設有20多個機動遊戲、30個攤位遊戲、40多個互動裝置,以及精彩的表演,而且每年也會更新,每次去都有驚喜。此外,在晚上還可登上高達60米的巨型摩天輪與另一半俯瞰維港夜景,必定非常浪漫!👉🏻立即預定

活動地點:香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

開放時間:上午11時至晚上10時

活動日期:即日至2025年2月16日

交通:港鐵中環站A出口出站,或香港站A2出口出站,步行約10分鐘



情人節好去處【9】Bun's 2020——Y2K風室內滾軸溜冰場溜冰+老派約會

Bun's2020室內滾軸溜冰場佔地面積20,000呎,裝潢充滿80年代Y2K風格,場內擺放著各式各樣的霓虹燈、仿街燈等復古打卡位,仿如與另一半回到過去來一趟老派約會,氣氛相當浪漫。即使是對溜冰一竅不通的新手,場內亦有職員從旁協助及提供簡單指導,趁住情人節同另一半一同手牽手溜冰和打卡最適合不過!👉🏻立即預訂門票

地點:香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室(D2 Place分店)/香港鰂魚涌渣華道321號柯達大樓1期7樓(鰂魚涌分店)

交通:鰂魚涌地鐵站C出口,步行約9分鐘/荔枝角地鐵站D2出口,步行約10分鐘



情人節好去處【10】香港迪士尼樂園——美國小鎮大街打卡+欣賞煙花表演

香港迪士尼樂園處處充滿浪漫氣氛,即使不玩任何機動遊戲,光是在美國小鎮大街乘坐古董車,或是在周遭別具特色的店舖閒逛已經非常夢幻,而且在晚上還有煙花表演,如果想行程更加彈性,還可選擇入住迪士尼酒店,與另一半締造一個童話般的情人節回憶。

以積分低至$236換購門票👉🏻立即預訂門票

地點:新界大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

交通:於地鐵欣澳站換乘迪士尼專線直達。



情人節好去處【11】天際100——360度欣賞維港景觀

如果想在室內渡過一個浪漫的情人節,也可考慮與另一半前往全香港最高的觀景台天際100。觀景台擁有360度的維港景觀,無論是欣賞日落黃昏還是夜景也非常浪漫壯觀,而且廣場內有不少餐廳,作為情人節慶祝活動也不錯。

地點: 尖沙咀 Austin Rd W, 1號環球貿易廣場(ICC)

交通:地鐵九龍站B出口下車,步行約5分鐘。



情人節好去處【12】馬灣——東灣泳灘漫步+歎海景餐廳

情人節想避開人潮?不妨與另一半前往馬灣慶祝一個恬靜、溫馨的二人世界!馬灣沙灘擁有獨特的青馬大橋及汀九橋景致,一到日落時,大橋便會亮起點點燈光,有如無數顆星星落下,整個環境更加浪漫迷人。此外,馬灣東灣泳灘旁邊就有好幾家海景餐廳,與另一半欣賞住海灘風光,享受一頓豐富的情人節套餐就最適合不過。

地點:馬灣珀麗路8號

馬灣交通:

1. 地鐵青衣站、荃灣站、荃灣西站和葵芳站下車,轉乘巴士線NR330、NR331、NR331S、NR332。

2. 地鐵香港站F出口,步行至中環2號碼頭,乘搭前往珀麗灣的渡輪。



情人節好去處【13】太平山頂——坐纜車+欣賞夜景+參觀主題展館

情人節帶另一半上太平山頂慶祝也是不錯的選擇!維多利亞港曾被列為「世界三大夜景」之一,無論是欣賞日落景致,還是萬家燈火的夜景也非常浪漫,登上山頂時還可選擇坐纜車,徐徐欣賞沿途風光。

此外,山頂還有不少高質餐廳和娛樂活動,例如凌霄閣摩天台428、山頂大富翁夢想世界主題館、香港杜莎夫人蠟像館等,作為一日或半日的行程安排已非常豐富。

以積分低至53換購門票👉🏻立即預訂門票

地點:山頂道118號

交通:

1. 從港鐵中環站J2出口步行至花園道山頂纜車站,再搭乘山頂纜車登山。

2. 於港鐵香港站D出口的中環交易廣場巴士總站,搭乘15號巴士。

3. 於港鐵香港站E出口的公共運輸交匯處,搭乘1號綠色小巴。



情人節好去處【14】西貢——沙灘漫步+市中心享受高質西餐廳

西貢擁有浪茄灣、鹽田梓、橋咀島等自然美景,當中浪茄灣更是香港數一數二的美麗沙灘,在情人節可與另一半在水清沙幼的沙灘上漫步,靜靜感受兩個人的相處時光。此外,西貢市中心附近有不少打卡Cafe以及西餐廳,例如Turtle by the Sea、NN Coffee等,也是適合作為慶祝情人節的餐廳。

地點:新界西貢海傍廣場

交通:從地鐵鑽石山站C1出口乘坐92號巴士/彩虹站C2出口乘坐1、1A、1M小巴為較快的路線



情人節好去處【15】石澳——閒逛浪漫歐式小屋大街+情人橋打卡

當登上石澳這個小漁村,便會被林立在村上的充滿童話特色的彩色小屋所吸引,沉醉在這個遠離鬧市的地方之中。石澳有香港最美的小漁村之稱,也是港島的後花園。此外,連接石澳後灘與大頭洲之間有一座「情人橋」,其粉藍色的色調亦是一個熱門的打卡點,可與另一半盡情拍照留念。

地點:香港島石澳石澳道

交通:港鐵筲箕灣站A3出口巴士總站或A2出口小巴總站,乘搭城巴9號或往石澳的紅色小巴,於總站下車。



情人節好去處【16】錦田車中泊——不自駕都玩得/戶外電影體驗 人均$375起

還有什麼比起躺在環境清幽的草地上,與另一半觀賞電影更浪漫嗎?Gentle Pause推出「情人節戶外電影之夜 · 懷舊光影」,讓你體驗一場獨特的戶外電影體驗!活動提供加購停車場泊車服務,讓你可與另一半停泊在靜恬的草原上享受浪漫的二人世界,而且還可免費帶埋貓貓或狗狗參與!現有獨家優惠,人均都只是$375起!👉🏻預訂戶外電影體驗優惠

地點:錦田水尾村露營地



情人節好去處【17】天星小輪船上酒吧——歎雞尾酒+聽音樂睇維港夜景

每逢星期五、六及指定日子,天星小輪船上酒吧「STAY」將會停泊在尖沙咀碼頭,成為復古船酒吧,酒吧以復古英倫風設計,在這裡可拍出充滿復古感的情侶合照。此外,現場還會有駐場歌手表演,等你與另一半聽住歌,欣賞維港夜景過一個微醺的情人節音樂夜。有興趣的朋友,記得提前預約了!👉🏻立即預訂門票

地點:尖沙咀天星碼頭(天星小輪)

交通:港鐵尖東站L6出口,沿梳士巴利道往鐘樓方向步行,約5分鐘。

開放時間:20:00-02:00



情人節好去處【18】嘉頓山——15分鐘輕鬆登山觀賞日落、夜景

想在情人節尋找觀賞日落的好去處,前往位於深水埗的嘉頓山就相當適合。登上嘉頓山不需要花費很多氣力,步行約15分鐘便可登頂,從山頂可看到醉人的日落景色,如果在晚上前往,還可看到城市燈火通明的夜景,為情人節留下浪漫回憶。

地點:九龍深水埗嘉頓山

交通:從地鐵深水埗站D1出口下車,經欽洲街及嘉頓麵包公司,在巴域街見到石硤尾邨後轉右,然後步行至美荷樓青年旅舍,在旅舍右手邊的小路上山。



情人節好去處【19】joypolis——全球首間超音鼠主題競技場/獨家9折

日本知名室內遊樂園品牌 Tokyo Joypolis 姐妹品牌JOYPOLIS SPORTS HONG KONG開設全球首間超音鼠主題競技場,與喜歡蹦蹦跳跳的另一半前往就最適合不過!場內設有3大活動設施,包括忍者道場、超音鼠競技場、未來運動館,讓你體驗多種結合忍者元素、AR科技的娛樂活動!

此外,遊樂場的頂層更特設Hungry Tiger Hidden Dragon 主題餐廳,有來自米芝蓮星級團隊創作的新派日本菜,在晚上更還可飽覽啟德主場館迷人的都市夜色,非常浪漫!現有獨家9折優惠!👉🏻立即預訂門票

地址:九龍城啟德體育園運動健康中心 G/F-4/F

交通:從宋皇臺港鐵站D出口或啟德港鐵站D出口步行約10分鐘可達。



情人節好去處【20】Super Sports Park——全港最大室內運動場/2人同行9折優惠 玩足3小時

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎,是目前全港最大的室內運動場,啱晒與活潑好動的另一半一同前往!

Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施,有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗;彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動;滾軸溜冰、彈床樂園等活動!場館內更設有咖啡廳,玩完歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦!2人同行9折優惠👉🏻即搶2人同行優惠

地址:大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

電話:9716 5576



情人節好去處【21】黑暗中對話體驗館 —— 小王子黑暗之旅/人均$190

黑暗中對話體驗館是香港首個以黑暗和無聲為主題的體驗館,讓你不依靠眼睛重新感受世界,活動可說是非常考驗與另一半的默契!此外,體驗館現時更與經典文學《小王子》聯乘推出全新「小王子黑暗之旅」,讓你與另一半在浪漫淒美的《小王子》故事中探索、互相依靠,共同渡過一個與眾不同的情人節!現時有獨家買一送一優惠,人均$190!👉🏻即搶買1送1優惠

地址:九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



情人節好去處【22】Snow & Surf HK —— 室內暖水衝浪+單板雙板滑雪/買一送一

情人節留港也可以體驗滑雪的快感!全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」佔地面積超過10,000呎,滑雪活動在室溫下進行,滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備,怕凍的人都可以於室內大玩特玩!

衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導,就算是新手都一定學得識!只要掌握好技巧,就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪!現有買一送一優惠,低至$199!👉🏻即搶獨家快閃優惠✨

地址:葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓

電話:9637 3322



情人節好去處【23】香港光影展館 —— 回到70年代舊香港/打卡6大場景 獨家9折

情人節除了逛街和看電影,其實參觀展覽也是不錯的選擇!沙田龍華酒店舉辦的香港光影展館,將會展出70年代的舊屋邨的單位、醫館、士多、政府部門辦公室以及涼茶舖等6大場景,讓大家仿如坐上時光機回到昔日香港的時空。

不僅如此,大家還可以把舊物拿上手細看甚至試用,例如舊雪櫃和電視機等可以插電使用,連桌上的的涼茶壺也能倒出涼茶等等。現時門票有獨家9折!👉🏻立即預訂香港光影展館✨

活動日期:即日至2026年1月10日

活動地點:沙田下禾輋22號龍華酒店

開放時間:11:00-19:00(星期五、星期六、星期日)



情人節工作坊

情人節好去處【24】Bonart——情人節心形皮革鎖匙扣 人均$140

情人節想與另一半一齊DIY小禮物給對方?Bonart提供心形植鞣皮革鎖匙扣工作坊,讓你與另一半一同製作2mm厚的心形植鞣皮革鎖匙扣,享受一個充滿意義又與眾不同的情人節,現有2人同行優惠,人均只需$140!👉🏻獨家2人同行優惠

地址:中環⼤館3座2樓204A

交通:中環站D1出口(會德豐大廈)出站,沿皇后大道中步行往上環方向,於域多利皇后街交界左轉,經100QRC內之自動扶梯以及中環至半山自動扶手電梯直達大館。



情人節好去處【25】LUSH情人節限定產品工作坊 — 浪漫情書汽泡彈/獨家$150

LUSH將於情人節推出限定產品手製工作坊,由專業員工教你親手製作獨一無二的浪漫情書汽泡彈!只要將汽泡彈放在暖浴中,便會散發著草莓新地香氣的香甜情書,裡面內含椰子、可可、佛手柑、天竺葵成分,除了有助補濕及滋養肌膚與秀髮,還可令肌膚變得更柔軟!現有獨家優惠$150一位。👉🏻預定情人節限定工作坊✨

地點:LUSH 中環地鐵站/中環 ifc/銅鑼灣記利佐治街/尖沙咀 K11 Art Mall/尖沙咀 LCX/旺角西洋菜南街/沙田新城巿/屯門巿廣場等分店

日期:即日至2025年2月15日



情人節好去處【26】Build-A-Bear — DIY毛公仔工作坊/$188包一隻公仔

還未準備好情人節禮物和活動,不如一齊到Build-A-Bear,共同製作只屬於你和另一半的毛公仔!工作坊提供數百種服裝配件任意配搭,而且每隻附送獨一無二的出世紙,更可加入心跳盒及香味,讓情人節變得更有意義!現有優惠只需$188(包含毛公仔一隻)!👉🏻即搶買一送一優惠🤩

地點:香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪/香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪/尖沙咀K11 MUSEA B2層B231A



情人節好去處【27】PAPABUBBLE——西班牙手工糖果工作坊/低至5折

趁住情人節,不如一同與另一半親手製作色彩繽紛及滿滿果香的創意手工糖果,為對方送上甜甜蜜蜜的祝福!PAPABUBBLE 西班牙手工糖果工作坊可自由選擇喜歡的口味,製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖,而且全程均有專業糖果導師教授,保證不會失敗!現時更有低至5折限量快閃優惠!👉🏻獨家半價優惠

活動日期:即日至2025年8月30日

活動地址:銅鑼灣銅鑼灣道34號

電話:2367 4807



情人節好去處【28】再生水磨石工作坊——製作水磨生活品/二人同行6折

想在情人節與另一半製作小手工?SOUL ELEMENT再生水磨石工作坊,場內空間以隱世洞穴作靈感設計,環境寧靜舒適,讓大家可在毫無壓力,以及導師的幫助下製作各種生活品,如托盤、杯墊、燭台等等。此外,整個過程由挑選色塊、混合物料、製作碎片、打磨等均由自己一手包辦,非常有意義!現時二人同行有6折優惠!👉🏻打造屬於自己獨一無二的水磨成品🤩

地址:火炭山尾街31-35號華樂工業中心二期F座LG/F



情人節好去處【29】Out of Colours —— 訂製個人化唇膏工作坊/二人同行93折

位於銅鑼灣的Out of Colours,提供一系列健康彩妝,現場還有色彩專家講解和親自教授製作唇膏的技巧,由顏色、質地、配方、香味等細節都可由自己親自調配,無論是男朋友想製作給女朋友,還是二人同行,當作情人節的紀念活動也非常合適!現時更有二人同行93折優惠!👉🏻親子二人同行優惠✨

地址:香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心19樓

電話:6367 2505



情人節好去處【30】Myosotis Flower —— 自製工業燈、海膽燈/獨家9折

情人節想準備一份不一樣的禮物?Myosotis Flower推出海膽燈工作坊,教授以海膽內殼作材料製作可愛的檯燈!參加者可盡情發揮創意,製造出專屬你的海膽燈。此外,Myosotis Flower還有工業風燈座工作坊,由底座設計、倒模、打孔、固定,以及接駁線路等,都是自己一手包辦,非常有成就感!無論是自己想偷偷準備小驚喜給對方,還是與另一半一同製作當情人節活動都適合!現有獨家9折優惠!特色工業燈工作坊

地址:九龍觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓B3室

電話:6371 8663



情人節好去處【31】香港珍珠養殖協會 —— 西貢珍珠首飾工作坊/獨家低至59折

想過一個有教育意義,又有紀念價值的情人節?香港珍珠養殖協會的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂,參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況;而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠,然後製作專屬自己的珍珠首飾!此外,工作坊還會提供自由的釣魚時間,保證Chill住玩!現時二人同行還有獨家低至59折優惠!👉🏻獨家59折預訂✨

地址:白沙灣三星灣街渡

電話:6978 8050



情人節好去處【32】山系編織工作坊 —— 製造獨一無二的編織袋/二人同行7折優惠

還在苦惱情人節禮物?不如帶埋另一半一同親手製作編織袋表達心意!來自倫敦及香港的獨立時裝設計師品牌Blind by JW,推出山系編織袋工作坊,可跟住設計師製造自己獨一無二的編織袋,由顏色、皮帶,以至繩索,都可自己選擇,非常獨特!現時更有低至7折的二人同行優惠,與另一半一同製作最適合不過!👉🏻獨家7折 立即報名🔥

地址:HEXAFUR&FDS, HG10-HG12 , BLOCK B, PMQ, 35 ABERDEEN STREET, CENTRAL, HK

電話:6086 8671



情人節好去處【33】1001HK —— 黑膠唱片時鐘工作坊/二人同行82折

在情人節與另一半製作充滿情懷的黑膠唱片作為小禮物,一定別具紀念意義!1001HK提供黑膠唱片時鐘工作坊,製作專屬的7吋黑膠唱片鐘,用音樂去記錄你的情人節!活動現時更有獨家二人同行82折!👉🏻獨家二人同行優惠🔥

地址:觀塘鴻圖道43號鴻達工業大廈10樓01室

電話:9217 9793(已購買之客人請以WhatsApp確認優惠,並提前一天預約活動。



