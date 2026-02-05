香港酒店優惠15間｜情人節Staycation!海景房+米芝蓮　人均$286起

香港酒店優惠推介｜今年情人節碰巧在星期日，只有兩天短假期又不想出國，留在香港酒店Staycation就是最佳選擇！《香港01》頻道「好食玩飛」整合15間適合情人節到訪的香港Staycation酒店，部分新開幕、有海景房及打卡浴缸，亦有部分設有奢華的浪漫餐廳，入住迪士尼酒店更可以與迪士尼朋友見面，人均只需$286起！



香港酒店優惠推介【1】香港蘇豪希爾頓摩庭酒店（Motto by Hilton Hong Kong SoHo）

香港蘇豪希爾頓摩庭酒店（Motto by Hilton Hong Kong SoHo）於2025年開幕，是希爾頓旗下全新品牌Motto by Hilton的酒店。酒店擁有274間客房，均配備55吋智慧電視，提供Netflix、YouTube及Disney+等熱門串流服務，雖然客房空間不算大，但設備齊全。酒店另設健身室、2間餐廳及酒吧，可以在餐廳大歎情人節大餐！

香港蘇豪希爾頓摩庭酒店（Motto by Hilton Hong Kong SoHo）

房價：人均HK$531起（大床房）

地址：上環蘇杭街83號

交通：上環站步行2分鐘

香港酒店優惠推介【2】香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）

香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）於2025年開幕，是香港首間，以及全球最大的金普頓酒店。酒店樓高50層，擁有492間豪華客房，配備落地玻璃窗、名牌護理用品及家品，部分房型亦配備海景浴缸。酒店同時配備頂樓L型無邊際泳池、桑拿、健身室、米芝蓮推薦餐廳等設施，在情人節到訪絕對倍感浪漫！

香港尖沙咀金普頓酒店（Kimpton Tsim Sha Tsui Hong Kong）

房價：人均HK$1,190起（酷享房）

地址：尖沙咀中間道11號

交通：尖東站步行1分鐘

香港酒店優惠推介【3】唯港薈酒店（Hotel ICON）

唯港薈酒店（Hotel ICON）坐落在尖沙咀，交通方便，而且鄰近購物區及景點。酒店提供262間客房及套房，坐擁城景或海景，房間均設有咖啡機、浴缸及淋浴、音響等，可以聽著音樂浸浴放鬆！酒店附設健身設施、桑拿、Spa、室外游泳池等設施。此外，米芝蓮指南推薦的維港海景餐廳「天外天」更坐落於酒店頂層，情人節可以到此撐檯腳！

唯港薈酒店（Hotel ICON）

房價：人均HK$805起（ICON 36半海景大床客房；免費迷你吧1份）

地址：尖沙咀科學館道17號

交通：紅磡站步行8分鐘

香港酒店優惠推介【4】香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）位處ICC 102至118層，擁有312間房，內部設施乾淨新穎，客房內可以俯瞰維港、南海或城景，當中房內的景觀浴缸更是人氣打卡位！酒店亦配備6家餐廳及酒吧、水療中心、無邊際室內游泳池、室外按摩池以及健身中心。想慶祝情人節不妨到酒店內的米芝蓮二星餐廳天龍軒品嘗極致傳統風味！

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Hong Kong）

房價：人均HK$1,800起（豪華大床房）

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場

交通：九龍站步行7分鐘

香港酒店優惠推介【5】香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）屹立於北角，鄰近北角站及碼頭。酒店提供665間房，均坐擁海景，配備咖啡機、音響、大浴室等。酒店亦設有户外頂樓無邊際游泳池、全天候健身室、桑拿、餐廳及酒吧等設施。其中位於酒店頂層的Cruise空中餐廳及酒吧更可以無死角俯瞰維港景色，非常適合食情人節大餐！

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

房價：人均HK$637起（雙床房；包餐飲折扣、探索者套裝）

地址：北角邨裏一號

交通：北角站步行3分鐘

香港酒店優惠推介【6】啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）位於啟德海濱，鄰近啟德體育園、牛棚藝術村及AIRSIDE，距離宋皇台站則需約11分鐘步程。酒店提供373間客房及套房，可供多達5人入住。酒店房間分別坐擁露天運動場及海景，部分房間設有露台，最大的套房更擁有私人游泳池！酒店亦附設天台無邊際泳池、健身室、餐廳、輕食吧等設施。

啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak）

房價：人均HK$394起（180露天運動場景觀無障礙客房）

地址：香港九龍啟德承啟道43號

交通：宋皇臺站步行11分鐘

香港酒店優惠推介【7】香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）於2023年12月開幕，鄰近星光大道、K11、海港城等景點，來往地鐵站只需2分鐘，地理位置優越！酒店擁有324間房，當中包括12間海景套房。房間均配備特長及特大睡床、迷你吧、雪櫃、用餐桌、充電插座等，海景套房亦附有客廳。酒店亦有著名的餐廳、天台酒吧及健身室等設施。

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

房價：人均HK$580起（高級大床客房）

地址：香港尖沙咀赫德道8A號

交通：尖東站步行1分鐘

香港酒店優惠推介【8】山林舍酒店（Hillwood House Hotel）

山林舍酒店（Hillwood House Hotel）位於尖沙咀山林道，如果想在寧靜環境下享受二人世界，這家酒店絕對是首選！山林舍酒店於2021年開幕，提供82間客房，房間配備窗台、大床等，房間寬敞舒適，部分房型亦配備浴缸，可以休閒地浸浴！

山林舍酒店（Hillwood House Hotel）

房價：人均HK$286起（標準客房）

地址：尖沙咀山林道17-19號

交通：佐敦站步行4分鐘

香港酒店優惠推介【9】香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）

香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）位於佐敦，毗鄰著名廟街夜市、玉器市場。酒店曾於2018年翻新，提供465間客房，房間能俯瞰整個九龍區的翠綠景緻，寬敞開揚。酒店亦配備私人放映廳、天台游泳池、藝術畫廊等。除了房間舒適，酒店更以美食聞名，有美食廣場、多家餐廳及酒吧，入住逸東酒店再歎埋個自助餐就更浪漫！

香港逸東酒店（朗廷酒店集團旗下）（Eaton HK）

房價：人均HK$320起（逸·雅大床房）

地址：油麻地彌敦道380號

交通：佐敦站步行5分鐘

香港酒店優惠推介【10】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA及維多利亞港，離地鐵站亦非常近。酒店提供497間房，配備智能電視、咖啡機等高級家電，浴室內均配備浴缸，部分套房更有超大圓形景觀浴缸。房間設備齊全且舒適！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身室、6間餐廳及酒吧。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

房價：人均HK$1,575起（麗晶大床客房）

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

香港酒店優惠推介【11】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港夜景！酒店亦是香港Instagrammable酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等全部都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,104起（九龍山景大床房；包早餐）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

香港酒店優惠推介【12】迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）是位於香港迪士尼樂園度假區內的其中一家酒店，步行數分鐘即可抵達迪士尼樂園，如果打算在迪士尼樂園過節的話，在這家酒店Staycation亦是不錯的選擇，除了可以滿足童心外，更可以加購房間驚喜禮給摯愛驚喜！

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

房價：人均HK$660起（標準客房）

地址：迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站車程4分鐘

香港酒店優惠推介【13】香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）是香港迪士尼樂園度假區內的另一家酒店。酒店於2005年開幕，是一家以維多利亞風格為設計的酒店，擁有小庭院、特色迷宮等設施，在酒店內都倍感浪漫！酒店提供400間房，房間帶有宮廷感，設有不同主題，且配備浴缸，非常寫意。在酒店更有機會遇到迪士尼朋友！

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

房價：人均HK$883起（標準客房）

地址：迪士尼樂園度假區

交通：迪士尼站步行18分鐘

香港酒店優惠推介【14】香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）於2019年全新開幕，距離海洋公園3分鐘步程，去樂園玩都超方便！酒店擁有469間房，大堂設有16米高的圓柱形水族館，亦配備礁湖主題游泳池、日光浴場、健身室等設施，在酒店內都有超多娛樂，去完海洋公園玩再入住酒店，食埋自助餐慶祝就最適合不過了！

香港海洋公園萬豪酒店（Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel）

房價：人均HK$510起（豪華特大床房）

地址：黃竹坑道180號

交通：海洋公園站步行3分鐘

香港酒店優惠推介【15】香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）於2022年開幕，坐落在海洋公園內，如果打算到海洋公園過情人節的話，這間酒店是最佳選擇！酒店擁有425間客房及套房，均坐擁南中國海美景，且配備浴缸，部分房型亦設有海景露台，非常浪漫！酒店亦設有5間餐廳、無邊際泳池、健身中心和水療中心等休閒娛樂設施。

香港富麗敦海洋公園酒店（The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$473起（海景客房）

地址：香港仔海洋徑3號

交通：海洋公園站轉乘免費接駁巴士

