情人節禮物2025｜服飾單品24折起 Chloé手袋$2,970／LOEWE手鐲6折

情人節禮物2025實用推薦！過完農曆新年就要準備過情人節，還沒想好要買甚麼情人節禮物就要留意了！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家推薦10大實用的情人節禮物，有名牌首飾及手袋等推薦，經NET-A-PORTER官網購買限時優惠更低至24折！



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情人節實用禮物10大推薦 NET-A-PORTER優惠3折起

NET-A-PORTER官網推出限時優惠，名牌服飾、首飾、手袋等單品享有低至3折優惠，由即日起至1月27日更有農曆新年快閃優惠，超過3,900件精選單品擁有額外8折，即最平24折便可買到心水貨品！雖然情人節還沒到，但趁著新年優惠買定情人節禮物就可以慳得更多，省下來的錢更可以食餐好！

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情人節禮物實用推薦【1】Chloé Woody Nano Tote

Chloé的Woody系列一向極受歡迎，包款實用之餘更非常百搭，這一款Woody Nano Tote造型俏皮又有趣味性，初登場時更經常缺貨！手袋有肩背、斜揹、手提3種背法，設有內格，容量充足，放入手機、錢包等都無問題，顏色更非常百搭！

Chloé Woody Nano Tote

優惠價：$2,970（原價：$4,950）

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情人節禮物實用推薦【2】Burberry Mini Peg Duffle Bag

「飯盒包」在近幾年時尚圈中大流行，這款Burberry Mini Peg飯盒包同樣深受歡迎！Burberry飯盒包尺寸精緻小巧，但容量十足，可以輕鬆放入電話、錢包等日常用品。包身除了用上品牌經典格紋圖案，手挽位置以金屬衣夾造型設計，為造型增添亮點！

Burberry Mini Peg Duffle Bag

優惠價：$6,950（原價：$13,900）

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情人節禮物實用推薦【3】JW Anderson Blanket Tote

要說到2025年熱門的手袋款式，毛毛元素絕對榜上有名！想追上潮流就一定要入手JW Anderson的Blanket手袋！Blanket手袋以雪尼爾編織而成，造型別緻，可以肩背、手拿或手提。手袋內部空間很大，更附有可拆卸的抽繩小袋子，可以當成分隔使用或者用作存放私人物品，極具實用性！

JW Anderson Blanket Tote

優惠價：$1,950（原價：$3,250）

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情人節禮物實用推薦【4】LOEWE Puzzle Edge mini

LOEWE Puzzle系列手袋在時尚界被譽為是「皇牌手袋」，兼具極致美學和實用性，更是LOEWE最熱賣的手袋款式！這款LOEWE Puzzle Edge mini適合所有身高及身型的女生，設計小巧卻有魔術大空間，放入手機、錢包等用品都可以，更有手拿、手提、肩背、斜背等多種背法，用來送禮絕對不會出錯！

LOEWE Puzzle Edge mini

優惠價：$12,300（原價：$20,500）

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情人節禮物實用推薦【5】Jil Sander Medium Leather Wallet

Jil Sander 的以低調沉穩的極簡主義風靡全球，這款中長型銀包同樣完美詮釋了品牌的宗旨！Jil Sander這款中長型銀包有多達12個卡位、紙幣及散銀位，非常實用！銀包更以金屬刻印了品牌Logo，低調又有辨識度。

Jil Sander Medium Leather Wallet

優惠價：$2,400（原價：$4,800）

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情人節禮物實用推薦【6】Valentino VLOGO Boldies Earrings

Valentino Garavani的Boldies耳環飾有品牌標誌性的VLOGO，以拋光金色金屬製作，邊緣帶有棱角，造型簡約時尚，適合所有臉型的女生，單獨配戴或搭配其他耳飾都可以輕鬆駕馭！

Valentino VLOGO Boldies Earrings

優惠價：$3,180（原價：$5,300）

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情人節禮物實用推薦【7】Balenciaga Hourglass Earrings

Balenciaga的耳環設計一向趣味十足，這款耳環以Hourglass手袋形狀設計，配以復古的金色黃銅製成，帶有懷舊質感。耳環的尺寸較小，易襯又不會太搶鋒頭，絕對適合任何一位女生！

Balenciaga Hourglass Earrings

優惠價：$2,100（原價：$3,500）

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情人節禮物實用推薦【8】Loren Stewart Kinship Necklace

美國小眾品牌Loren Stewart雖然並不是大家都熟悉的品牌，但其作品全在洛杉磯人手製作，比起國際名牌更值得收藏！這款Loren Stewart「Kinship」項鍊以純銀手工鍛造而成，鏈條部分由棒形鏈節組成，前方更飾有一顆未經打磨的天然淡水珍珠，保持著珍珠的原始美貌，用來送禮更添一層意義！

Loren Stewart Kinship Necklace

優惠價：$1,386（原價：$2,310）

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情人節禮物實用推薦【9】LOEWE Anagram Pebble Cuff

LOEWE的首飾一向受歡迎，其中「Anagram」系列更是人氣不敗的款式！這款純銀 Anagram Pebble 手鐲以金色飾面製成，兩端的卵石裝飾刻有品牌的「Anagram」標誌。手鐲可以隨意調校，而且容易搭配，當作情人節禮物送禮絕對適合！

LOEWE Anagram Pebble Cuff

優惠價：$4,260（原價：$7,100）

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情人節禮物實用推薦【10】Jil Sander Gold-tone Cuff

Jil Sander 的設計一向以簡約乾淨線條為主，這款圓環手鐲以金屬錘花紋理打造而成，搭配單枚的圓環為這款手鐲的簡約設計畫龍點睛，增添別緻美感又不會讓人感覺過於強勢，在秋冬搭配毛衣、春夏搭配洋裝亦非常適合，是送禮最佳選擇！

Jil Sander Gold-tone Cuff

優惠價：$3,420（原價：$5,700）

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