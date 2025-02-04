西藏機票｜香港拉薩航線2.19開通　來回$1,400起　附高山症應對法

西藏特色｜西藏旅遊｜西藏航空宣布將於2月19日開通拉薩至香港的航線，航班經成都天府機場中轉，每周三、周日各有一對航班，6個小時直達，來回機票$1,400起！西藏位於青藏高原，被群山擁立，有得天獨厚的天然美景！只是拉薩貢嘎國際機場，海拔已經高達3,569米，所以《香港01》好食玩飛記者為大家整理7個患高山反應的處理方法，即看下文啦！



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西藏位於青藏高原，被群山擁立，有得天獨厚的天然美景！（小紅書@哆啦a梦的名筑口袋）

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西藏航空宣布於2月19日開通拉薩至香港航線，航班經成都天府機場中轉，每周三、周日各有一對航班，往來拉薩貢嘎國際機場與香港國際機場，途中在四川成都天府機場經停，總航程約6小時，來回機票由¥1,300（約1,400港元）起。

拉薩至香港航線機票來回價錢由¥1,300（約1,400港元）起。（西藏航空官網截圖）

具體航班信息如下：

航班TV9701 拉薩-成都天府-香港

拉薩起飛時間：08:10 到達香港時間：14:35（途中09:50中轉成都 成都起飛時間：11:25）



航班TV9702 香港-成都天府-拉薩

香港起飛時間：15:45 到達拉薩時間：18:15（途中21:05中轉成都 成都起飛時間：23:30）



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拉薩貢嘎國際機場是世界上海拔最高的民用機場之一。（小紅書@旅行定制師-晚晚）

全球海拔最高民用機場之一

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拉薩貢嘎國際機場是世界上海拔最高的民用機場之一，擁有逾3,500米的海拔，最著名景點有卡若拉冰川、布達拉宮等。旅客處於高地時岀現高原反應是不岀奇的！每個人的身體狀況不同，有機會岀現頭痛、頭暈、噁心、疲倦、失眠等症狀。記者整合衛生署網頁資料，建議應在岀發前做足準備，以下7步可預防高山反應：

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1.攜帶一些應對高原反應的藥物

2.到達高原後多喝水

3.保持充足的休息

4.避免劇烈運動

5.登山時慢慢上山，不可操之過急

6.登高前一天開始服用乙醯唑胺，可助身體適應，又可減輕急性高山症的病徵，不過不是人人適用，使用前請諮詢醫生的意見。

7.登高至少5天前服用中藥紅景天，可預防高原反應，不過不是人人都適用，使用前請諮詢醫生的意見。



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旅客在岀發拉薩前應做足準備，以預防高山反應。（小紅書@旅行定制師-晚晚）

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如果做足預防措施，身體仍感到不適，可以參考以下3個方法。

1.如病徵輕微，應嘗試減少體力活動，於同一高度逗留一至兩天直至病徵消失，然後才可繼續登山。

2.如病徵持續超過24小時或趨於嚴重，應即時下山，下降五百至一千米便可。

3.如患上高山腦水腫及高山肺水腫，則應立即下山及接受治療。



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