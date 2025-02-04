西藏旅遊懶人包｜香港拉薩航線2.19開通！5景點推介+最佳出發時間

西藏旅遊｜西藏景點｜西藏美食｜西藏直航｜西藏航空宣布於2月19日開通拉薩至香港航線，每周三、周日各有一對航班，港人以後去西藏不用轉機啦！西藏位於青藏高原，被群山擁立，有得天獨厚的天然美景！自青藏鐵路開通後，越來越多人前往西藏旅遊，到底西藏有甚麼吸引力呢？《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅西藏最受歡迎的景點、交通方式等重點，並為大家介紹西藏旅遊的注意事項。



西藏航空宣布於2月19日開通拉薩至香港航線，航班經成都天府機場中轉，每周三、周日各有一對航班，往來拉薩貢嘎國際機場與香港國際機場，途中在四川成都天府機場經停，總航程約6小時，來回機票由$1,400起。

具體航班信息如下：

航班TV9701 拉薩-成都天府-香港

拉薩起飛時間：08:10 到達香港時間：14:35（途中09:50中轉成都 成都起飛時間：11:25）



航班TV9702 香港-成都天府-拉薩

香港起飛時間：15:45 到達拉薩時間：18:15（途中21:05中轉成都 成都起飛時間：23:30）



西藏被稱為最接近天空的國度，該處的景致怡人。（Instagram圖片：tiffany.liou）

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西藏旅遊｜景點｜親睹珠峰日出

西藏景點【1】布達拉宮

布達拉宮依山而建，佔地41萬平方米，宮殿主樓有13層、高115米。宮殿劃分為紅宮和白宮兩部分，紅宮為靈塔殿和佛堂，白宮為歷代達賴喇嘛起居、誦經的地方。宮殿採用30噸黃金建造而成，宮內的佛像、燭台、香爐等等，都用黃金包裹。宮殿上七座金頂以純金打造。宮內供奉的20萬尊佛像還採用了大量玉石打造，包括瑪瑙、珍珠等等。布達拉宮在1994年被列入世界文化遺產。

西藏景點【2】大昭寺

大昭寺是西藏最古老的寺廟，有1300多年歷史，是現存最輝煌的吐蕃時期建築，佔地2萬5千餘平方米。大昭寺糅合了漢藏建築，主殿的梁架、斗拱結構為漢族古典建築，其柱頭簷部裝飾為藏族傳統風格。寺廟內供奉釋迦牟尼12歲等身像，並有大量珍貴文物，大昭寺更在2000年被列入世界文化遺產。

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西藏景點【3】羊卓雍措

位於拉薩西南70公里的羊卓雍措，是西藏三大聖湖之一，同時是喜瑪拉雅山北麓最大的內陸湖泊，其景色之美，更被譽為世界最美麗的湖。當地還是水鳥棲息地，每逢冬季就帶群鳥南徙，會有大量天鵝、水鴿、黃鴨等南徙至此。兩岸有藏民族村落，遍地牛羊增添風光。

西藏景點【4】卡若拉冰川

位於羊卓雍措70公里還有卡若拉冰川，沿公路駕駛即可以到達該處。卡若拉冰川屬西藏三大大陸型冰川之一，白的冰川從山頂延伸到距離公路數百米的路邊，駕車而至會看到公路旁忽然換上藍天白雲白冰川的景致。過去有不少中國電影都在此取景，冰川更有一塊刻上《紅河谷》拍攝點的大石，讓人們可能打卡。

在天氣晴朗的日子，可以在珠穆朗瑪峰看到銀河。（Instagram圖片：sengkit）

西藏景點【5】加烏拉山口

前往珠穆朗瑪峰大本營的路上有一個觀景平台：加烏拉山口。加烏拉山口是觀賞觀賞珠穆朗瑪峰最佳的地點及拍攝位置，4至5月是登山的最佳時間，在加烏拉山口可以欣賞到珠穆朗瑪峰的壯觀景色之餘，更可以飽覽5座海拔8000米以上的世界級雪山，分別是馬卡魯峰、洛子峰、珠穆朗瑪峰、卓奧友峰以及希夏邦馬峰。加烏拉山口更是觀看日出一絕的地方，能親眼看著金黃色的晨光灑滿山峰，是西藏必去的景點。

西藏旅遊｜美食｜藏菜必吃糌粑、酥油茶

來到西藏一定要品嚐俱有當地風味的藏菜，如糌粑、酥油茶、青稞酒、灌腸、奶茶、酸奶、烤腸、風乾肉等等。

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西藏旅遊｜天氣｜6月至11月出發最佳

西藏全年氣溫較低，氣候乾燥，以夏、秋季最適合到此旅遊。

西藏春季3月至5月 ── 日間溫度介乎5°C至15°C

乍暖還寒，白天清涼舒適，晚上寒冷，踏入春天開始花開。



西藏夏季6月至8月 ── 日間溫度介乎20°C至25°C，夜間溫度介乎10°C至15°C。

雖然白天偶爾會到30°C以上，但白天不會感到炎熱，晚間清涼。



西藏秋季9月至11月 ── 日間溫度介乎10°C至20°C，夜間溫度介乎0°C至10°C。

白天溫暖，晚上清涼，是最適合到西藏旅遊的季節。



西藏冬季12月至2月 ── 日間溫度介乎-5°C至10°C，夜間溫度介乎-15°C至-5°C。

極為寒冷，山上會出現積雪，可以看到白皚皚的雪景。



由於西藏地區日夜溫差較大，即使是夏季出遊，仍建議帶充足的保暖衣物，避免著涼。

西藏旅遊｜住宿｜4至5星級酒店有供氧

在西藏拉薩、日喀則、林芝等地區，坐宿的選擇由年旅館到五星級酒店都齊全。為了應付高山地區帶來的不適，大多數四星或五星級酒店都提供氧氣房，初次到西藏旅遊都建議入住供氧的酒店，即使身體因高山反應感到不適，也可以即時吸氧舒緩。

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如果沒有租車、包車，實在難以遊西藏。（Instagram圖片：8xpx8）

西藏旅遊｜交通｜去景點包車最輕鬆

西藏交通｜香港到西藏

香港現時沒有直達西藏的航機或火車，如果想坐飛機舒適地到達西藏，可以選擇乘搭香港飛往成都的航班，再轉飛往西藏拉薩貢嘎國際機場。如果想省錢，可以選擇到廣州到拉薩青藏鐵路，不過車程需要52小時（三日兩夜），所以選擇乘搭火車的同時，要考慮是否能適應長時間困在火車上。

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西藏交通｜區內交通

由於西藏面積非常大，景點與景點之間通常要花2小時或以上車程，難以透過公共交通工具前往，所以建議初次去西藏的朋友可以報旅行團或包車。

西藏旅行團｜旅行社舉辦的旅行團，除了會安排包車、導遊之外，部份旅行社為保障團友健康，旅遊車更備有氧氣瓶提供予因高山反應而感到不適的團友。

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西藏包車｜自行包車的靈活度較大，可以自行決定想前往的景點或安排行程，所以出發之前要做足功課。此外，包車前要注意對方是不是正規經營的旅遊車公司，如果誤選非正規經營的旅遊車公司，旅途中出現任何狀況也無法獲得保障。

西藏旅遊｜證件｜部份景點要邊防證

香港居民只需要使用回鄉證即可進入西藏，惟部份景點比較靠近邊界，需要申請邊防證才能進入該類地區，大多邊防證都可以在西藏地區辦理，如果跟隨旅行團出發、相關證件則由旅行社代辦。

在西藏應隨身携帶這類便携式氧氣。（Instagram圖片：q0963299963）

西藏旅遊｜注意事項｜高山症可致命

西藏旅遊注意事項【1】嚴重疾病者避免前往

由於西藏位處高海拔地區，如患有呼吸道感染（如感冒、肺炎）應痊癒後再出發至西藏，因高原氧氣含量少，容易惡化成支氣管炎、肺炎，如患有心臟病、哮喘、高血壓、貧血或孕婦不宜到西藏。

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西藏旅遊注意事項【2】帶備氧氣瓶

盡可能準備氧氣瓶及治療高山症的藥物，例如紅景天、高原寧、諾迪康膠囊，以及治療感冒的藥物、抗生素。

西藏旅遊注意事項【3】帶足夠保暖衣物

西藏日夜溫差較大，即使是夏季到西藏旅遊，仍建議帶充足的保暖衣物。

西藏旅遊注意事項【4】拍攝要付款

西藏大部份寺廟都都禁止拍攝殿內佛像和壁畫，部分付費後可拍攝，其收費準則是每個殿堂一次，如果想拍照留念就要多加留意。

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