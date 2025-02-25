韓國入境2025｜無需再填紙！電子入境申報卡啟用　申請流程一文看

韓國入境2025｜韓國正式實施電子線上申報制度，以後除了可使用紙本入境申報表外，亦可選擇預先在線上申報，過程不但簡單，而且完全免費，以後入境韓國更加快捷方便！想知詳情即睇下文！



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韓國啟用電子入境申報

韓國政府正式實施電子入國申告制（e-Arrival Card），現時入境韓國可以不再需要在飛機上填寫黃色入境卡！旅客只要在前往韓國前的3天，在線上預先填好電子申報表，過海關時掃描護照及QR Code就可以完成入境手序，相當便利！提提大家，如果在72小時內仍未入境，申報表將失效。

線上申報入境

現時入境韓國，除了使用紙本入境申報表外，亦可選擇預先在線上申報。（圖片來源：大韓民國電子入境申報使用指南截圖）

韓國電子入境申報流程

1. 準備所需資料：

在申報之前，請先準備護照、航班班次、酒店地址及電子郵件地址等資訊。

2. 同意條款：

申報人需在電子入境申報官網上勾選是否同意個人資料蒐集與使用條款。如未滿14歲的未成年人，則需由其父母或其他監護人代為申報，並由該代理人同意相關條款。

3. 上傳護照個人資料頁照片

上傳護照個人資料頁照片，照片需包含頁面下方虛線部分。照片上傳後，申報人的個人資料將自動輸入（OCR功能）。

上傳護照時，僅記照片需包含下方虛線部分。（圖片來源：大韓民國電子入境申報使用指南截圖）

4. 輸入旅行信息

輸入入境資訊（入境日期、航班班次等）、出境資訊（預計出境日期、航班班次等）、入境目的、預計停留地址及聯絡方式等內容。

5. 提交申報表

輸入完畢並點擊提交，申報便完成。過程無需繳納手續費，也無需獲得申報批准。提交的申報表可在官網下載PDF文件或截圖保存。申報表提交後，如信息有變更，可在入境審查前通過官網重新查詢和修改。

6. 入境

抵達韓國並接受入境審查時，即使未攜帶事先申報的電子入境申報表文件，也可正常接受入境審查。

韓國入境｜香港人去韓國需要k-eta嗎？

除了申報表外，大家或會關心以往入韓時所需的電子旅遊許可（K-ETA）。而韓國政府已將電子旅遊許可（K-ETA）免除期限再延長至2025年12月31日。因此，持有香港／澳門特區護照、BNO護照人士入境韓國，無需申請K-ETA。

韓國入境｜香港人去韓國需要簽證嗎？

香港人去韓國旅遊，如果停留時間不超過90天，就不需要申請簽證，但旅客入境時仍需攜帶回程機票及住宿證明，以便當地部門查驗。不過，如果是計劃前往韓國留學、工作或Working Holiday的朋友，就要事先申請相關的長期韓國簽證。

韓國入境｜可攜帶入境韓國的物品

● 每一容器不得超過100毫升，並需裝置在一個不超過1公升大小且可重複密封之透明塑膠夾鍊袋內，且每位旅客僅限帶一個透明塑膠夾鍊袋。

● 液體類、膠狀、噴霧類物品（化妝品、香水、洗髮精、髮膠、除臭劑等）



要留意，如果自備的透明塑膠夾鍊袋無法完全密封，將不能登上飛機。塑膠夾鍊袋可於機場內的便利店、藥店、書店等地方購買。

韓國入境｜禁止攜帶物品

出入境韓國時，除了需要注意旅客常備的液體類、膠狀、噴霧類物品的容量外，以下物品也需多加注意。

● 武器包括槍械、刀劍（即使是模型或裝飾用）及爆裂物

● 毒品，如鴉片、大麻等受管制的藥物

● 野生動植物製品、瀕臨絕種的野生動植物製成品，例如象牙、豹皮、鱷魚皮等製成的醫藥品、皮草、皮包、皮夾等

● 所有生鮮蔬菜、水果、肉類及活體水產生物

● 文物及商標權等侵害知識財產權之物品

● 價值超過10,000美元的現金、現金支票、銀行支票、郵政匯票或等值外幣（需申報）

● 具爆發性、引火性、毒性物品



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去韓國當然要入住高質又超抵的首爾酒店，以下3間不但鄰近地鐵站，而且附近就有商圈，食玩買一應俱全！

首爾酒店推介【1】HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）開業於2024年3月，酒店走簡約風格，房間面積為23至26平方米。酒店距離地鐵約10分鐘路程，附近有商業圈，也有便利店，吃喝也非常便利。而且有自助入住機，即使乘坐夜機到達韓國，也不用擔心太晚無法入住。酒店還有一條通往屋頂的通道，從那裡可以欣賞到摩天大樓的壯麗景色。

HOMES STAY G 谷加山（HOMES Stay G-valley Gasan）

房價：人均HK$213／晚（標準雙床房）

地址：首爾衿川區禿山洞182

交通：首爾地鐵1號線禿山站出站步行10分鐘

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首爾酒店推介【2】鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)在2024年全新裝修，為大家提供156間客房，並提供多種房型，例如單人房、雙人房、家庭三人床房、皇室套房，房間面積由16（標準單人房）至35平方米（皇家雙人間）。地點位於仁寺洞，酒店附近有不少傳統茶屋、韓國餐廳，不愁吃喝，而且距離首爾站僅2站之隔，出入交通都非常方便。

鐘路普瑞瑪酒店 (The Prima Hotel Jongno)

房價：人均HK$290／晚（標準雙床房）

地址：首爾明洞鍾路區46

交通：鐘閣站出站步行5分鐘

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首爾酒店推介【3】首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）於2022年3月全新開幕，是日本大和房屋集團旗下的酒店品牌，臨近梨花女子大學同弘大商圈，從麻浦站步行5分鐘或機場線孔德站步行6分鐘便可抵達酒店，觀光購物都非常便利！酒店設有11款房型，以雙人房為主，雖然設計簡約平實，但亦可以看到日本人的貼心，除了落地景觀窗外，客房亦有可以開關的小窗戶讓房間有新鮮空氣流通，且每間客房均配備浴缸，淋浴間與廁所亦有適當分隔，舒適潔淨，CP值超高！

首爾麻浦魯內酒店（Roynet Hotel Seoul Mapo）

房價：人均HKD$289起（標準雙人床房）

地址：首爾市麻浦區麻浦大路67

交通：麻浦站步行5分鐘；孔德站步行6分鐘

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