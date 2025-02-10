POP MART樂園5必玩｜$139起入場!同LABUBU森林見面　1方法免費玩

Labubu樂園｜泡泡瑪特城市樂園｜由泡泡瑪特（POP MART）策劃的LABUBU主題樂園座落於北京，樂園有5大重點區域，包括Pop Street飄雪泡泡街、LABUBU奇遇森林、MOLLY城堡等，園內遊樂設施不多，主要以打卡、攤位遊戲、角色見面會、表演為主，不少網民都稱半日時間已經夠玩。此外，提提大家在臨走前記得去紀念品店，全部是角色周邊，LABUBU粉絲不能錯過！想知樂園更多活動，即看下文啦！



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由泡泡瑪特（POP MART）策劃的LABUBU主題樂園座落於北京，樂園面積有4萬平方米。大家可以從Trip.com、kkday、Klook網站購買門票，門票價錢$139起。提提大家！在樂園門口位置，工作人員會提醒遊客領取「打卡護照」，大家記得領取並根據「打卡照護」上的路線和指示遊玩，然後打卡蓋章，就能免費體驗一次景區內的遊戲，而其他遊戲每次收費為30元。遊戲的獎品非常豐富，包括LABUBU扇子或LABUBU鎖匙扣或LABUBU抱枕。

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由泡泡瑪特（POP MART）策劃的Labubu主題樂園座落於北京，樂園面積有4萬平方米。（Trip.com官方圖片）

LABUBU樂園｜【1】LABUBU 奇遇森林探險記

LABUBU奇遇森林探險記其實是跟觀眾互動的一個演出，包括樹屋見面會、精靈勇士訓練營等，大家記得提前霸定前排位置，可以增加跟LABUBU互動的機會。這個範圍也有不同兒童設施，例如攀爬架、滑梯、沙坑、蹺蹺板、雲朵跳床等。

LABUBU奇遇森林探險記其實是跟觀眾互動的一個演出，包括樹屋見面會、精靈勇士訓練營等。（Trip.com官方圖片）

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LABUBU樂園｜【2】MOLLY城堡「必願之旅」

在城堡附近就是MOLLY的「心願之旅」，跟著MOLLY一起進入它的世界，沿住城堡地下室的指示前進，感受MOLLY的故事！

在城堡附近就是MOLLY的「心願之旅」，跟著MOLLY一起進入它的世界，沿住城堡地下室的指示前進，感受MOLLY的故事！（官方圖片）

LABUBU樂園｜【3】夢幻泡泡雪

每半個鐘飄一次泡泡雪，城堡會瞬間變成童話世界！一家人或情侶在雪中嬉戲，深深感受浪漫氣氛！

LABUBU樂園｜【4】城堡前廣場歡樂聚會

互動演出每天有2場，分別是下午12時和下午4時，大家記得提前半個鐘霸靚位呀！到時候可以跟一眾表演者互動，非常有趣！

LABUBU樂園｜【5】城堡之旅

最後的Check point就是城堡啦！這裡會有精彩表演，表演結束後還可以進入城堡內部參觀，城堡入面有隱藏展台和樂園限定展台，大部分商品都是樂園限定！除了購物，還可以品嚐甜品。

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泡泡瑪特城市樂園Popland

地址：北京市朝陽區朝陽公園南路1號40幢

交通：地鐵14號線到棗營D岀口／自駕到朝陽公園(西三門)停車場

開放時間：星期一至日10:00-20:00 (停止入場時間:19:00)

備註：營業時間可能有變動 詳情可查閱微信泡泡瑪特城市樂園小程序



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