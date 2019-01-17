【台灣美食】全台泰式奶茶店攻略！邊間深夜營業、連藝人都幫襯？

台灣飲品最有名的就是可以調整冰塊、糖度等服務，也造就不少人喜愛糖度低的茶飲，不過如果是到泰國，泰式奶茶的甜度絕對打翻你在台灣很飲品的印象，又甜又冰，還很好喝！沒錯，這是泰式奶茶控死忠的理由，就是要甜死人不償命才叫泰式奶茶，不管有沒有去過泰國，台灣有不少人是死忠泰式奶茶的粉絲，其實在台灣就有許多泰式奶茶專門店，不需出國就能喝到道地口味，店面北中南都有，不管你是哪裏人都喝得到～如果你是泰式奶茶控絕對要收藏！

1. Cha Tu Cha Thai Tea手標手沖泰式奶茶

位在新北市蘆洲的這間茶飲店，有網友表示味道和曼谷喝的一模一樣，另外有推出像是美祿飲品，也大受好評。

2. Thank U 泰式奶茶

連台灣藝人邵庭都買過的泰式奶茶餐車就位在新北市，營業時間為下午四點到凌晨十二點，夜貓子半夜想喝也喝的到。

3. 呆呆賣泰 泰式奶茶

曾到泰國當留學生的老闆因為忘不掉泰式奶茶的好味道，回台便開了這家店，不只販售奶茶，還有芝麻椰奶等創新泰式口味。

呆呆賣泰的老闆曾到泰國當留學生。（呆呆賣泰 泰式奶茶 Facebook圖片）

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【本文獲「前進東南亞」授權轉載。】

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