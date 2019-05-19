【台南Cafe】巨型彩繪丹麥壁畫牆內　搜羅復古傢俱兼嘆北歐美味

走在台南巷弄裡，除了寧靜的氛圍，時常在轉角處會發現驚喜。彷彿格林童話場景，在台南東區有處北歐童話風格的彩繪牆矗立在公寓之中，鮮明的色彩時時刻刻吸引途人的目光，這是丹麥老闆Diego開的餐廳「單賣共和國」，取用「丹麥」的諧音，童趣風格的牆面，成為文青、網美打卡新地標。

藍色代表平安、粉紅代表浪漫、黃色代表樂觀，為外牆漆上了鮮明的色彩。老闆希望能藉由單賣共和國這麼繽紛的色彩傳遞正面積極的能量。為增添風趣，老闆安排不同的名人「住進」他的小屋裡，台灣總統蔡英文、丹麥女王、丹麥設計師、瑪丹娜等人都成了Diego的「鄰居」。

與鮮明的彩繪牆相比，單賣共和國沒有顯著的招牌，就連大門位置也低調，然而推開大門卻是別有洞天。餐廳於2016年11月開始營業，Deigo將東方建築風格融於西方設計中，將店內佈置成中西合併的歐洲小餐館。多彩的牆面巧妙搭配來自丹麥的安徒生老掛鐘、皮梳化和各式木椅等老傢俱，台南老屋特有的木窗框、老花磚亦毫無違和的融入，搭上悅耳的爵士樂，這裡毫無國界之分，營造的是宛如飛奔到丹麥朋友家一同用餐的舒適親切感。

融合各國的料理特色，Diego走遍各地找尋健康小農食材，以水煮和烘烤方式為主，提供健康的餐點。其中歐式烘蛋、枸杞雜糧種子麵包和全麥手作Pizza都很受歡迎。傳承北歐人料理食物的精髓，餐盤內看不到任何炸物，也沒有過度的調味，為的是讓大家品嘗食材最天然的滋味。他們的菜單也是手工繪製，在在展現老闆的用心。仔細一看，每份餐盤裡，蔬食、澱粉、肉類的比例都有調配過，尤其是水果的份量，讓人頗有飽足感。雖然麵粉餅的口感稍硬，但仍可嘗試看看來自北歐的好味道。

▼按圖看北歐丹麥風手繪餐牌，前菜、甜點、還有營養豐富經過精心搭配的早餐▼

+ 10 + 9 + 8

原是經營北歐二手傢俱買賣的老闆，在顧客的提議下改造成餐廳，利用居家風格營造出愜意的氛圍，讓顧客享用美食之餘也能深入認識丹麥老傢俱的美好。店內也展售許多北歐古董家具，用餐之餘，也能逛逛尋寶一下呢！

The Danish Republic單賣共和國 地址：台南市東區林森路二段190巷6弄32號 營業時間：週四、五 10:00-13:30／假日 10:00-17:00 電話：06-2088663 備註：無低銷、無服務費、只收現金

延伸閱讀：

【 台南懶人包 】2018台南四天三夜 推薦行程、美食全攻略

【 2018七夕 】台南5大月老廟 參拜&景點美食全攻略

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】