【台南賞花】學甲蜀葵花、安平九重葛...盤點3大打卡賞花熱點！

最近的天氣一天比一天暖和，大地像是灑滿彩色玻璃珠般燦爛，各地的花朵紛紛盛開，台南更是鋪上了萬紫千紅的花花地毯，又有浪漫如薰衣草的紫藤花、熱情奔放的蜀葵花，也有詩情畫意的木棉花綿延不盡，每一處平凡的小角落都被花兒點綴成美麗的畫布，今天就來盤點春天台南必去的賞花景點都在哪裡吧！

1. 學甲蜀葵花季

如果你想找一個CP值最高的地方賞花，小編一定首推學甲地區！來一趟學甲可以欣賞到五顏六色的蜀葵花海、金黃色的小麥田，還有油菜花、仙草花、台灣藜麥等，絕對讓你拍到欲罷不能！來學甲地區賞完花海也推薦大家可以前往老塘湖藝術村，帶你走進古裝劇一般的歷史場景，還能租借古裝戲服一原你的娘娘、皇上夢。

按圖看學甲地區的蜀葵花海​▼

學甲蜀葵花季 地址： 台南市學甲區光華里過港子65之1號

2. 安平九重葛

這處隱身在民宅邊的九重葛如爆炸般盛開，配上背景的白牆讓整個畫面像是在異國。雖然不是一整片的花海不過隨手一拍還是仙氣十足！另外由於附近有不少民居，提醒大家前往拍照時務必注意不要打擾到別人，也不要把垃圾遺留在此地，或是做出拉扯花朵等不當行為。

按圖看安平隱世的九重葛花海​▼

安平九重葛 地址：台南市安平區光州路120號

3. 新化萊茵河九重葛

春天時漫步在台南新化南圳綠堤，可以發現一大叢紅紫色的九重葛燦爛無比！搭着整齊筆直的的河堤與兩旁濃蔭的綠樹，讓這裡有了「新化萊茵河」的稱號，少了大批的觀光人潮，寧靜的氛圍與綠樹紅花讓這裡成為戀人們散步約會的絕佳地點。

按圖看新化萊茵河賞九重葛的絕佳景觀​▼

新化萊茵河九重葛 地址：南圳綠堤堤岸公園（台南市新化區中正路正新南路口）

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