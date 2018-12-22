【飛行體驗】阿聯酋航空A380頭等艙：歲月毀奢華　一生搭一次就夠

不來弟和不太太去年 （2017）原本安排的放鬆舒壓年度大旅行，是「迪士尼遊輪＋古巴」之旅，那時夢想著一雞二味，出門一趟就能夠當個廢人，享受米奇王國、又可以到社會主義遺產冒險，實在是太划算惹。 沒想到根本是大錯特錯，完全沒有預期不太太精力充沛，在米老鼠船上像過動兒一樣到處暴衝，每天的行程表排到以「分鐘」為單位，從早到晚密密麻麻，即使到了最後一晚Farewell Party結束、整艘船的設備都關了，還是繼續爆走想玩偵探遊戲。直到抵達古巴後，不來弟才知道小時候課本上寫的都是真的，生活在共產鐵幕中的人民，有多麼水深火熱，我們繼續每天暴走的行程就有多艱苦。

然而十一月之後，從香港出發的話，目前可能已經沒有這麼划算了，務請要兌換阿聯酋機票的讀者朋友們，再三多比較囉。（TripPlus）

文： Brady Yu ／TripPlus

總之回家後，不來弟真的是累到崩潰想哭，大概有兩天只想躺在床上放棄人生，心想著出門可以不要這樣三更燈火五更雞嗎？按表操課平常被主編壓榨上班就夠惹。不太太可能察覺不來弟每天覺得人生灰暗、悲苦、負能量無上限累積好像也不會怎樣反正還是得努力賺錢，痛快地同意了梭哈剩餘假期，來一個「年終回饋真無限耍廢奧義充電之旅」。君不見Randy主編、特約作家Kacy、北美奢華旅遊作家Sharon等人，就是因為常常儲值他們對頭等艙的信仰，才能一直勤奮而愉快地工作。

既然要充電，頭等艙就是必須的，於是不來弟乾脆就Show Hand了手上所有300,000 miles的日本航空哩程，兌換兩張香港～杜拜～維也納／布拉格～杜拜～香港的阿聯酋航空 （Emirates） 頭等艙機票，而且是全程都搭空中巨無霸——Airbus A380機型！今天就和讀者們分享，阿聯酋航空頭等艙的搭乘心得，杜拜機場的頭等艙貴賓室、以及沿路酒店的心得，請容我後續逐一介紹。

至於為什麼要從香港出發？那是因為香港機場「過去的光榮」（Beautiful Old Days）的原因……在今年 （2018） 十一月之前，香港民航處規定，香港出發的航空公司不得、或是僅能徵收限額之燃油附加費，相比從台北出發，稅金高達好幾萬台幣，單獨用英國航空 （British Airways）哩程，兌換一張台北～香港來回商務艙，還都比較划算。然而十一月之後，從香港出發的話，目前可能已經沒有這麼划算了，務請要兌換阿聯酋機票的讀者朋友們，再三多比較囉。

阿聯酋航空的頭等艙，絕對是至少「一生要體驗一次」（Once In A Lifetime）的產品。（TripPlus）

先講大心得吧：阿聯酋航空的頭等艙，絕對是至少「一生要體驗一次」（Once In A Lifetime）的產品，即使自發表這個產品後，已經過了十年，阿聯酋航空頭等艙的硬體依舊是業界翹楚！私密包廂、空中淋浴、空中吧檯交誼廳、超高級酒單等奢華素材，基本上是所有航空公司效仿的目標。阿聯酋航空當年發表這革命性的頭等艙，非常有眼光與勇氣，算是引領了下一個世代頭等艙／商務艙發展的方向，後來的卡塔爾航空（Qatar Airways）的空中吧檯、達美航空新一代商務艙——Delta One Suite與捷藍航空 （Jetblue）優質商務艙——Mint Class，雖然明明是商務艙，也要模仿私人包廂、長榮航空在皇璽桂冠艙供應香檳王、Krug與凱歌香檳、甚至是阿提哈德航空 （Etihad Airways）的頭等公寓與淋浴間，都是對前輩最深的致敬。

但是，歲月是把殺豬刀，十年的辛苦服役，阿聯酋航空這款頭等套房已略顯老態，座椅與浴室種種不顯眼的污澤與磨損、古舊的觸控螢幕（手感和現今電容式螢幕差太多了）、老氣的裝潢配色，再再呼喊著阿聯酋航空應該要立即更新頭等艙的產品。十年前我有緣走進點數旅遊的世界，看到這款頭等艙發表時非常激動，發誓一生一定要搭一次，但十年來始終沒有緣分可以體驗。我想我的運氣很好，這次與阿聯酋頭等艙的相遇，既是初見、也是圓夢、恐怕也不會再重逢，能在A380機型未來退役前一了夙願，心中只有感激。

阿聯酋航空的香港機場貴賓室，位於美國運通的Centurion Loungee貴賓室附近。（官網影片截圖）

阿聯酋航空的香港機場貴賓室，位於美國運通的Centurion Loungee貴賓室附近，頭等艙與商務艙乘客是共用這個貴賓室的，恐怕從開幕到現在都沒有重新裝修過，環境比較老派（土豪），不過空間相當地大，絲毫不會有侷促感。我們在美國運通的Centurion Lounge貴賓室喝幾杯後，前往阿聯酋航空貴賓室用晚餐，老實說，真的比較少遇到餐比環境好的貴賓室，當天晚餐的牛排主菜、菠菜沙拉與烤馬鈴薯甚是美味，配上無限暢飲的Moet香檳，有超過我對於貴賓室的期待。

頭等艙的登機沒什麼好說的，一路暢通，基本不需要任何等候，登機後送上椰棗與阿拉伯咖啡，後來我才知道椰棗可以一直拿、一直拿，很好吃，非常悔恨沒有直接和空姐講把整盒留下來。至於頭等艙的座椅，不來弟自己其實還是比較喜歡日本航空更為簡潔的設計啦，阿聯酋航空頭等艙設置太多不太會用到的機關了，例如下圖在座位右手方的這個Mini Bar，看起來很美麗，但完全沒有製冷功能，飲料熱呼呼的，我覺得這個Mini Bar真正的用途，就是打卡裝逼，說我在飛機上有四個窗戶了之外，還有個冰箱，請想像在頭等艙上，任何風吹草動，都會有人衝上來關心妳／你要不要喝什麼Ryan最討厭、要不要加冰塊、氣泡水佔飲料的比例……還有好長看不到盡頭的飲料單與酒單，所以我真的想不透，這個Mini Bar設置的意義到底是什麼啊。

由於A380機型有雙層甲板，頭等艙與商務艙的旅客，直接由上層甲板空橋登機，不會有機會看一看經濟艙，起飛前與飛行過程中，這座樓梯一直有組員持續關注（避免經濟艙的旅客散步到上層甲板也怕頭等艙旅客跑下去被咬），對一個10+小時的飛行來說，樓梯短短的幾公尺，應該是世界上最遙遠的距離了吧。

兩趟飛行，起飛後領頭的空服員（Section Lead）逐一問候旅客（A380機型的座艙長，坐在辦公室綜觀全局），並說明淋浴間的開放時段，有些人喜歡先洗、有些人喜歡飯後洗，組員逐一妥善安排。每一位旅客可享有30分鐘的淋浴間使用時間，但是熱水只有短短的五分鐘。五分鐘對於男生來說應該很充裕（尤其是對於洗過三分鐘戰鬥澡的人來說），一分鐘熱水把全身打濕，好整以暇地把全身洗乾淨，接著還有四分鐘熱水，可以慢慢幻想漂浮在雲朵上的浴缸。但是對於女生來說，不太太嚴重抱怨，五分鐘根本連頭髮都洗不完，身體只能勉勉強強洗個意思，只能體驗一下空中沖熱水的感覺，基本沒有實用性，喜歡洗澡的朋友們，請在貴賓室努力洗的香噴噴再登機喔！

使用淋浴間完畢後，阿聯酋既然宣稱這個機上淋浴設備是Spa，很細心地佈置了一個舒緩與喝茶的小區域可惜沒有大沙發，不來弟是覺得形式意義大於實質效果啦 ，站太久就會有人來關心妳／你要不要回到座位上安全帶繫好，這裡還是要肯定組員的認真。

洗香香後不來弟肚子就餓了，不太太表示：你是豬嗎？貴賓室吃了一堆還要吃！哎～人生苦短，不吃吃喝喝還要幹嘛？沒錯我就是一隻豬，頭等艙和商務艙最大的不同，是沒有既定的用餐時間但偶而有悲情的例外，想睡一路、吃一路、喝一路完全依照乘客的心意，想吃什麼、想吃多少、用餐的順序、什麼餐搭配什麼酒，也完全可以客製化。阿聯酋航空有一個優點：起飛前大約2～3週左右，乘客可以預先在網路上（行程管理功能）瀏覽完整菜單，可以早早最佳化腸胃空間配置。依照慣例，先點魚子醬＋香檳（不太太：也不知道是不是真的好吃，只是覺得很划算，就大嬸心態發作，一直狂吃魚子醬），不來弟自己是覺得沒有超越日本航空頭等艙的魚子醬。

接下來不來弟只記得吃了蝦，配Sauvignon blanc（不想要太有水果味，或是太甜的酒其實不太懂酒只是貪杯），但是對這蝦的滋味完全沒有印象，也對接下來的主菜——Lamb Biryani毫無記憶，想必是不太好吃。不來弟飛了四段頭等艙（去程＋回程）後，對於阿聯酋伙食的評價如下：排場弘大、選擇多樣、備餐充裕、擺盤精美、滋味普通，大部分餐食徒具「外形」而無「神韻」、菜單上有各種高級食材的「名」但無其「味」，屬於拼拼湊湊吃個飽之流，用心程度比不上新加坡航空、更比不上日本航空精緻的空中懷石料理。好吧……途中我唯一有印象的是海鮮粥，好多大蝦與干貝，應該是香港空廚，粥麋煮的夠化夠綿，當宵夜好棒你這隻豬又吃了宵夜是嗎。

既然對於食物沒有什麼期待，那就放寬心，當作無限續杯的暢飲店吧，身為一個小資，當然要香檳王一直喝、一直喝，喝到要去後面酒吧走走時，組員還問我要不要把整桶搬過去後面繼續喝不來弟很愚蠢的說好。酒吧位在商務艙的最後面，A380機型真的是巨無霸，商務艙的座位就像下水餃一樣爆多，不太太表示這樣的商務艙，一點都沒有尊榮感她拒搭。不來弟很快就為自己愚蠢把香檳王搬過來的行為後悔，因為在吧台，就是要喝現調雞尾酒 （Cocktail），不然後面那瓶要好幾萬台幣的「Hennessy Paradis」也可以啦～

酒吧位在商務艙的最後面，A380機型真的是巨無霸，商務艙的座位就像下水餃一樣爆多。（TripPlus）

阿聯酋航空有個非戰之罪：基本上從亞洲到歐洲的航線，途經杜拜是大繞路，但是這對於頭等艙來說正是剛好，飛行體驗越長越好，希望這個茶來伸手、飯來張口、酒精無限暢飲的天堂，永遠永遠不要結束。曾經滄海難為水，不來弟也許無法真心給阿聯酋航空一百分，但是無法否認阿聯酋航空真的是很棒、值得一生體驗一次的產品。阿聯酋航空正在逐漸更新其Boeing 777-300ER機隊的頭等艙與商務艙，期待其於更新硬體之外，也能升級軟體（尤其是餐食），繼續保持在航空界的領先地位，這樣才有藉口讓不來弟再搭一次。

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