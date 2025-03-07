仁川機場交通｜巴士/機場快線/的士+凌晨機去首爾攻略+附車票時間

仁川國際機場交通｜首爾仁川機場去首爾市區有不少方法，如機場快線AREX、機場巴士等等，當中最快43分鐘就能到達市區。如果想節省旅費乘坐凌晨機，以下有3種往來市區的交通方法給大家參考，準備去韓國的朋友，緊記要bookmark了！



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仁川國際機場除一般交通外，現時還新增了免費巴士可直達熱門購物區明洞。（圖片來源︰naver）

凌晨機去市區3大方法

1. 機場深宵巴士

如果是在深夜或凌晨到達仁川機場，可選擇乘搭深宵巴士。現時往來仁川機場和首爾各市區的深宵巴士只有5台，分別是N6000、N6001、N6002、N6701及N6703。

N6000：途經松亭站、鹽倉洞及江南高速巴士客運站，車程約70分鐘。

N6001：途經松亭站、鹽倉洞及首爾站，車程約70分鐘。

N6002：途經松亭站、鹽倉洞及首爾站，車程約70分鐘。（不經過第一航廈）

N6701：途經麻浦站、首爾站、乙支路入口及東大門設計廣場，車程約70分鐘。

N6703：途經瑞來村、COEX及蠶室樂天世界，車程約70分鐘



現時往來仁川機場和首爾各市區的深宵巴士共有5台。（圖片來源︰naver）

在機場出發的話，車站位於第一航廈入境大堂層或第二航廈的B1巴士等候區，十分易找。票價方面，N6000、N6001、N6002價錢為：成人₩17,000（約HKD$91），兒童₩1,0000（約HKD$54）；N6701及N6703價錢為：成人₩18,000（約HKD$97），兒童₩12,000（約HKD$65）。可上車以現金買票或用T-MONEY付款。

按圖輯看更多行車時間及票價詳情▼

2. 的士

如果拿着很多行李，又不想轉車頻頻撲撲的話，的士是不二之選。普通的士最多可坐4人，但首爾的士的後車箱空間不大，有時把行李擠在前面的話，大概只能坐3人左右。

人數約3-4人，又不想轉車頻頻撲撲，可選擇坐的士。（圖片來源︰naver）

提提大家，深夜時分（晚上10點到凌晨4點）會有夜間加乘費，正常「跳錶」金額再加20%-40%。

由機場出發前往市區的的士基本價格參考。（圖片來源︰仁川國際機場官網）

按圖查看機場的士站位置▼

3. 機場快線 AREX

首爾的機場鐵路（AREX）從仁川國際機場站到首爾站分為普通列車（All Stop Train）和直達列車（Express Train）兩種。直達列車和普通列車的行車時間分別為43分鐘和51分鐘左右，兩者在時間與舒適度差距不大，後者的途經站還比較多，故記者較推薦普通列車。

直達列車和普通列車的行車時間分別為43分鐘和59分鐘左右。（圖片來源︰naver）

票務方面，可直接使用T-Money付款或到地下1樓機場鐵路服務櫃檯（M-pass）購買單次車票。

下圖看普通列車及直達列車的票價詳情▼

普通列車票價參考。（圖片來源︰AREX官網）

直達列車票價參考。（圖片來源︰AREX官網）

提提大家，直達列車從仁川國際機場1號航站樓的開出時間為05:23-22:48，普通列車在1號航站樓的開出時間為05:23-23:56。身為窮遊一族的你，如果你的航班晚上才降落, 就要爭取時間乘坐23:56開出至首爾站的尾班車, 若是凌晨4點多降落的話不妨在機場等侯一下再選乘首班車。

AREX普通列車路線圖（圖片來源︰AREX官網）

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