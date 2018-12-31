【Pantone Colors】2019Pantone 色「活珊瑚橘」西班牙粉紅城堡

國際色彩權威機構Pantone，每年歲末都會宣布下一年度的代表顏色， 目的是希望透過該顏色令公眾反思「年度時代精神」。今年Pantone就選出充滿溫暖及活力感的「活珊瑚橘」（Living Coral），營造出在珊瑚礁海洋裡，充滿歡樂、伴隨夕陽起舞的活力畫面。如果想沾染這種歡恩，有一處旅遊景點正好與今年Pantone的代表顏色太match 了：就是西班牙建築物「La Muralla Roja」，可說是 Living Coral 城堡。

珊瑚橙色的幾何切割，恍如 Lego 模型。（相片來源：thiswildtime@IG）

打卡一流！珊瑚橙 X 粉藍色城堡

位於西班牙這個臨海城市 Calpe 的珊瑚橙色城堡，除了擁有無敵海景+迷人海岸線，還有一處在 40 年前由住宅改建而成的建築群「La Muralla Roja」，設計觸角敏銳的建築師，將這處建築群漆上珊瑚橙色及紫藍色，成為出眾的色彩堡壘，又正好與2019年的Pantone年代顏色不謀而合。而這裡亦是IG超人氣的打卡景點之一，曾有不少時裝雜誌在此取景。

除了Pantone大熱珊瑚橙色外，建築物還漆上粉藍色牆色，映襯出充滿活力、令人心情變得開朗的氣息。（相片來源：bofillarquitectura@IG）

西班牙語是「紅牆」的意思

La Muralla Roja 是一幢公寓建築物，位於西班牙卡爾佩 ( Calpe ) 沿著西班牙的東邊海岸，從巴塞羅那、巴倫西亞一路南下，到達小鎮「卡爾佩」後便到達。La Muralla Roja在西班牙語中是「紅牆」的意思，由西班牙著名建築師里 Ricardo Bofill 設計，建築靈感來自地中海地區傳統北非城堡外形。建築設計及用色超吸睛，鮮豔色彩與四周自然環境形成強烈對比；La Muralla Roja早在1973年落成，堪稱前衛與劃時代的建築設計！

說這裡是粉橙色迷宮，應該沒有人反對。（相片來源：valya_voinova@IG）

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