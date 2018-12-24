【澳洲悉尼】全球最快迎接2019　跨年倒數煙花竟有分付費、免費？

Sydney雪梨（悉尼）X跨年煙火競賽或是隨心？「私心攻略篇」！終於寫完了，集合2年Sydney跨年經驗和平常有事沒事到雪梨後，就是衝夜景的地點心得結晶，把當時拍的各熱門點的照片也都放上去～為什麼說是私心攻略？表示小點還有待許多玩家來分享經驗補充，總之，終於還願把這經驗給寫完了，以後不用再糾結什麼時侯才要發這文！

文： jimmy483

在此先淺談雪梨（悉尼）跨年吧，雪梨（悉尼）跨年就如同世界各知名城市的跨年，如紐約、倫敦一樣，每年都從世界吸引各國旅客前來一睹那璀燦的煙火，在年末年初的電視新聞的跨年節目中都會爭相報導。另外，雪梨跨年也是全球第一個倒數迎接新年的大活動的國際城市（但不是第一個跨年，更早的國家是南太平洋島國的東加王國，在台灣時間6pm就迎接了1/1），不過這只是象徵性的活動意義。約在台灣時間+8:00，21:00時就迎接1/1，也是澳洲政府重點向全世界宣傳的活動，在小時侯就常常看到，澳洲政府把國際知名的影星請回來幫忙宣傳才漸漸有了印象。那正邊就讓我們直接進入主題吧！來雪梨跨年有幾種跨年選擇呢？

悉尼跨年就如同世界各知名城市的跨年，如紐約、倫敦一樣，每年都從世界吸引各國旅客前來一睹那璀燦的煙火，在年末年初的電視新聞的跨年節目中都會爭相報導。（ jimmy483攝）

1. 買門票進付費區看跨年煙火順便參加跨年Party？

這種方式較屬於有一定預算的朋友，只要是跨年其間的重點場地位置部份會被劃分為付費區和非付費區，因為付費區容納的人數會影響跨年品質，所以也會有人數限制，只要某區賣完就請考慮下一區囉，且價格也都是不一樣的喔！

這種方式較屬於有一定預算的朋友，只要是跨年其間的重點場地位置部份會被劃分為付費區和非付費區。（ jimmy483攝）

可以參考這裡Sydney New Year’s Eve，的website，這是由活動官網所成立的網站，每年都有，資訊也很齊全！進網頁後可以點擊「vantage points」， 這裡可以看到Sydney全部煙火觀看地點和活動地方，並且是用地圖的方式，還show圖片和小短片給你看，就算有沒有要買各區門票都來看一下絕對不會吃虧的啦！推薦給大家！

Sydney New Year’s Eve，官方網站，但資料特別齊全，有時侯還會推出app。

Sydney New Year’s Eve，官方網站，但資料特別齊全，有時侯還會推出app。（ jimmy483攝）

2. 提早訂購12/31悉尼港灣內的CRUISES快艇跨年行程！

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：Sydney 雪梨 x 跨年煙火競賽或是隨心「私心攻略篇」！！】

【 京都 】單車租借之好單車不騎嗎?！310日圓起的阪急レンタサイクル

[英國 倫敦跨年 ] 倫敦眼HNY煙火 不負責任攻略(2019年更新版)