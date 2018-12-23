【英國倫敦】日光展廊Daylit Gallery　藝術文青打卡必到博物館

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撰文：JinH

日光展廊Daylit Gallery（作者提供）

The V&A（The Victoria&Albert Museum）- The World's Leading Museum of Art and Design.

這家以倫敦首家設計學校為原型，發展於19世紀50年代的博物館，一直是自己每次到倫敦必去地點之一。豐富的服裝設計、藝術藏品、各式特展和觀眾互動項目，都能帶給我不同的新發現。當下任性闖倫敦，自己藉着在這家博物館進修的機會，課後總是喜歡在館里逗留一陣子，看看逛逛。

日光展廊（Daylit Gallery）是這次閒逛驚喜發現的一個小空間。近期去完的愛爾蘭國家美術館也有類似的整修展示空間。非專業博物館人士，非建築人，自己作為普通觀眾，這次就嘗試來記錄一下對此展廊的參觀體驗。

背景 - Museum Building Programme

The V&A是以設計和新活化為發展思維的博物館。首任館長M.Henry Cole從19世紀中期就提出Museum Building Programme整修項目，即博物館需要在設計學校原址上不斷的整修、擴建、進行新設計改造。在過去15年，85%的V&A展廳都參與了此項目中歷史建築的整修翻新規劃。規劃集中在館內現存古跡歷史建築的整修上，介入現代建築的設計翻新，為觀眾提供一個新角度的參觀體驗。在不影響藏品保存及展示的前提下，探討如何讓現代創作展示空間和原有的歷史建築共存融合，以新設計和新技術活化藏品價值，讓觀眾樂於看展。這也是當代博物館或美術館發展的重要議題之一。保留還是拆毀？拆還是建？相比于法國的傳統古跡保存制度，英國在歷史建築探討中有更多的開放性和可能性。

+ 3 + 2

日光展廊（Daylit Gallery），位於博物館區內東南側，原址為兩棟舊建築之間的空置過道。過道以一棟半圓形淺駝色磚泥建築為中軸，一邊以其弧形牆面做轉角過渡，另一邊為兩座紅磚建築外牆正面。作為博物館整修翻新項目中的一部分，Daylit Gallery由館內歷史建築師和MUMA建築所合作，2009年總體館完工，是對已存空間完成翻新改造，開拓一個新的展示空間。

踏入－日光參觀體驗

之前有幸參加西班牙建築師Santiago Calatrava在V&A的講座，當中他常提到日光對建築物的重要性。就如莫奈的印象派畫作一樣，他很注重對日照轉換角度的觀察。

在Daylit Gallery這棟光線明亮的玻璃帷幕現代設計裏，隨日照的移動，日光和半透明天頂相互作用，波動的光線，隨着九米的延伸長度，柔和地從多角度灑落而入。光線通過牆壁和藏品表面反射碰撞出各種光影，觀眾也隨之產生一種參觀的遞進感。淺色拋光地面與牆面顏色呼應，低調搭配自然採光的天頂。跨越三樓層高度的中空展覽空間，讓觀眾整體視覺被拉高，體驗通透光亮的空間感。這樣的展示空間同時可以容納大體積物件展品，例如1比1的建築構件藏品。

目前展示的藏品，多為皇家建築協會捐贈的古蹟建築藏品：比如中古世紀的木質房屋建構原部件、雕塑裝飾部件或倫敦建築立面部件。雕塑展品放置於中庭位置，或者層次排列於淺駝色水泥牆面；而木質物件則列置於舊建築大樓的原始磚紅牆面前，營造中古世紀的居住氛圍。相比其他常設展的玻璃櫃「密集式擺設」（Condensing Display），Daylit Gallery裏的藏品擺設看起來少了一些緊湊，多了一些鬆散直觀，充分發揮其空間功能。

Context is content，空間即內容。「展覽空間脈絡」（Context），本身就是策展術語裏「詮釋」（Interpretation）「展覽內容」（Content）的一個載體。Living with the Past，重現過去的建築歷史和生活方式，是此展廊的「核心訊息」（Key Message）。現代設計空間中展示過去的建築部件，構建現代與歷史的對話。建築技術和風格隨時代的演變，就如視覺隨玻璃天頂日光的變換而彷彿進入時間長廊。對於觀眾來說，Daylit Gallery的開放感和透亮，會讓人不自覺的放慢腳步停留在此空間中，以身體經驗感受溫度，將自己置身於這個歷史溫室中感受與藏品物件之間的獨特連接。

值得一提的還有Daylit Gallery展出的歷史建築照片系列（藏品保存角度考量，照片均為複製品）。19世紀30年代照相技術出現後，古蹟建築愛好者們從原來的素描手繪，過渡邁向建築攝影行腳，題材是當時盛行的「廢墟之美」－古蹟照片，為古蹟建築的修復保存提供了大量參考資源。個人印象最深刻的是一張螺旋形柱列的黑白照片，攝影者是V&A首任館長M.Henry COLE，在19世紀50年代博物館的建造計劃中，遠行前往意大利攝影取材的照片。目前在館內亦可以看到相似柱形花式的設計。在這個講述歐洲古建築的展廊，此處小細節的詮釋設置，巧妙地將博物館修建歷程和身處V&A參觀的觀眾間連接起共鳴。

延伸－你還記得美術館牆壁的顏色嗎？

因為藏品的屬性材質，無可否認Daylit Gallery在設計和展品擺設上有很大的自由度。實際上，對展廳空間顏色的選擇，也是策展人和設計部之間需要不斷協商的議題。對於策展人來說，一直以來藏品／藝術品都是博物館或美術館的主角。Daylit Gallery的明亮設計，不禁讓我聯想到傳統美術館或博物館的牆壁顏色。我們參觀美術館或博物館的時候，有否留意牆壁是什麼顏色呢？

除了The V&A Museum，還參觀過一些美術館，發現古代藏品展廳，少數的見過鮮紅色（如最近參觀的愛爾蘭國家美術館）和黃色牆面外，其餘的牆體顏色大多採用灰藍，磚紅，墨綠色等暗色為主調。

個人淺見，首先想到的理由是出於保存展品考量。一般來說，光線和溫度對於特別藏品，如Old Master19世紀或前期的畫作、服裝紡織類藏品、中古世紀裝飾掛毯等的保存是重要影響因素。查究了一下，一般來說對於畫作，建議溫度維持21度上下；對於服飾藏品，建議溫度保持18-25度上下。除了空間上的採光溫度處理協調，降低對藏品的磨損以外，美術館牆壁顏色，質感的選用對藏品的展示也有視覺上的影響。明度和彩度低的牆面顏色，可以避免牆面的光線反射，展品在自然光中得以呈現原始面貌，觀眾眼睛反應降低，注意力更集中於畫作本身；就畫作本身來說，歐洲古代畫作（19世紀或更早期）主題多為大幅肖像畫作，史詩式題材或日常寫生，本身色調沉穩偏暗（如棕、藍、灰、黑），選用深色牆面顏色來搭配燈光照明方向，能相對地提高畫面明亮度和立體感。因此，大多畫廊和美術館的古代經典畫作展廳，隨着畫作時期的往前推移，牆面顏色遞深，彩度和明度都設計得相對比藝術作品更低調。

美術館、博物館某種程度上仍是長期保存的設施，我想這也大概是傳統美術館或博物館的整修設計案子耗時長，挑戰性高的原因吧。

相對來說，現當代畫作藏品的展示空間設計就少了這方面的限制條件，可以選用相對明亮的顏色或開放空間設計。就如策展中，當代策展與傳統美術館策展之不同：無需顧及對歷史物件（藝術作品）保存維護，而轉變為對現代觀眾體驗的調動關注。也就是當代策展關注於當下，更甚於過去之物。‘I am not living in the past, but the past is living in me.’ 沒有過去的生活總是能更輕鬆。無論是生活，還是各式的Museum／Gallery, 能夠做到銷售過去，購置未來，談何容易？

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為

「The V&A Museum-Daylit Gallery日光穿行Part I 」

「The V&A Museum-Daylit Gallery日光穿行Part II」

「The V&A Museum-Daylit Gallery日光穿行Part III」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）