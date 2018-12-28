【冬天保暖穿搭】玉米式穿法至夠暖　冬天遊日韓5大保暖貼士

過去你可能聽過「洋蔥式穿法」， 主張一層一層layer穿上，以達保暖效果；後來則有「玉米式穿法」，可避免如「洋蔥式穿法」時進入室內會感到悶熱侷促的情況。而這種「玉米式穿法」不但保暖，更適合應付日本或韓國的下雪及寒冷天氣，即使在香港遇上寒冷警告都啱用！

「玉米式穿法」重點就是「外厚內薄」，令人在有暖氣的室內亦能保持舒適不侷促。（圖片來源：Pinterest）

1.最內層：發熱內衣 / 防寒內衣

發熱內衣/防寒內衣須貼近身體，可完全keep住體溫不致寒氣走入體內。去旅行或是平時不想穿厚厚外套，發熱衣可幫助保暖打底。發熱內衣分兩種，一種是絨毛內衣，另一種是薄身發熱內衣。

如會長時間留在戶外活動的朋友，適宜穿絨毛發熱衣，因為比較厚身，穿起來會非常溫暖。反而逗留在室內時間較長的話，建議穿薄身發熱內衣較好。

Uniqlo 的Heattech內衣相信大家不會陌生，記者曾穿過中度厚身的Heattech到下雪的日本中部都覺得夠暖。（相片來源：2hand_by_kik）

2.中層：半領 / 圓領上衣

每到冬天，日本及韓國大多數室內地方都有暖氣，若然穿上樽領或高領的衣服，整條頸可能會感到侷促兼流汗，自然很不舒服。所以不建議穿高領衣服，反而應選擇半領或圓領衣服。

圓領衣服（相片來源：puro_shop28@IG）

圚領衣服（相片來源：w_s___shop@IG）

建議穿著半領衣服，令逗留有暖氣的室內時不會太侷促。（相片來源：winterusedcloth2018@IG）

3. 最外層：厚厚的大衣

如果你很怕冷，建議最好穿長褸大衣，因為冷風都是從地面竄上來，而長褸大衣可以遮蓋雙腿，甚至小腿，更加保暖。

穿著長身羽絨，令成身都咁溫暖！（相片來源：Pinterest）

薄身長大衣可包裹雙腿大部份，以防寒氣入侵。（相片來源：Pinterest）

（相片來源：puro_shop28_@IG）

可遮蓋頸部的大褸

如果要到大雪紛飛的地方外遊，例如北海道、首爾等等，最好挑選衣領較高可遮蓋頸部或連帽的大衣，縱然在戶外也不怕寒風刺骨！如還怕唔夠暖，可加埋頸巾，雙重保暖。

（相片來源：Pinterest）

4.穿裙子比穿褲子還要保暖

不要以為穿褲子才是保暖之道，厚身、燈芯絨長褲都可禦寒，但切記避免穿牛仔褲，因在下雪地方牛仔褲有可能會結冰的。女生其實也可穿中或長裙子，只要加對厚襪褲或厚身leggings，同樣可以保持雙腿溫暖。

如想冬天穿裙，可穿上厚襪褲或裡面有絨毛層的leggings，夠保暖！（圖片來源：Pinterest）

頸上圍上冷頸巾，提升保暖效果。（相片來源：Pinterest）

5. 雪地保暖三寶：冷帽、耳罩、頸巾

北海道、首爾等地，每逢寒冬氣溫可下降至攝氏零下十幾度，有時還夾著冷風寒雨，港人未必習慣如此惡劣天氣，若不幸冷病更令旅程掃興！所以除了大衣羽絨，平時在港較少出動的冷帽、耳罩及頸巾都必須帶備，實行由頭暖到落腳，安心享受寒冬旅遊樂趣！

寒冷環境下冷手套實不可少！ （相片來源：atelier_lucida@IG）

相信大家知道及相信頸部保暖的重要性（相片來源：emiroom@IG）

冷帽可避免冷風吹襲至頭痛，切忌選擇織得太粗疏的冷帽！ （相片來源：killuagirls@IG）