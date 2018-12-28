【2019請假大全】請5天連放12日！2019長、短線旅行精選地點

踏入年尾，作為上班族的你如計劃趁明年出個遠門的話，是時候為2019年的旅行大假做準備！一齊睇睇2019請假大全及精選旅行地點，記得預早訂機票、酒店！

01. 請2日放9日－農曆新年

農曆新年初一至三，由2月5日至7日（星期二至四）都係紅日，所以只要請2月4日（星期一）及2月8日（星期五），加埋星期六、日二日假期，前後一共可放假9天，來個長線旅行都得呀！

建議旅行地點：法羅群島

農曆新年去旅行，日、韓、台、泰到處都擠滿旅客，如果想享受一個難忘又少人的旅行，隸屬丹麥的法羅群島是個不錯的選擇！曾於2015年被《國家地理雜誌》報道為「最被旅行者低估的小島」，而且TVB節目《嫁到這世界邊端2》中亦曾介紹過，令不少女士對這個地方都有深刻的印象。

如果喜歡拍風景照片的朋友，法羅群島可說是攝影愛好者的天堂！（相片來源：davebroshabts@IG）

由於當地的地貌和氣候與冰島非常相似，首都托爾斯灣（Torshavn）人口稀少，車輛不多，加上沒有高樓大廈的包圍，景觀非常開闊！要高山有高山，要大海有大海，對不少戶外登山愛好者、愛攝影的朋友來說這是個旅遊天堂。加上農曆新年期間，更有可能看到北極光！

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02. 請4日放10日－復活節

4月19日（星期五）是受難節，復活節在4月22日（星期一），兩日都是紅日，所以請4月23至26日4日假，連周末日兩日假期，就可由4月19日至4月28日，放夠10日！

建議旅行地點：倫敦

同樣是一個悠長假期，復活節出發去倫敦是個不錯的選擇。倫敦最有名的當然是各大大小小的美麗教堂和歷史建築、博物館，特別是復活節期間教堂都會舉行不同的儀式和活動，非常有氣氛。

充滿歷史文化的倫敦，處處都可見特色建築，而大笨鐘更是遊客必到的打卡點。（相片來源：lorenchante）

作為英國皇室舉辦各種活動，同時被列為世界文化遺產的西敏寺大教堂（Westminster Abbey），復活節的儀式非常壯觀，更重要的是免費入場，但由於人潮眾多，如果想朝聖的朋友就要早點排隊了。

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03. 請1日放4日－佛誕

由於2019年的佛誕在5月13日（星期日），因此翌日星期一為補假，所以只要在5月10日（星期五）或5月14日（星期二）請一天假就可以連放4日，超短線遊，可以更輕鬆。

建議旅行地點：深圳

5月天氣開始回暖，4天短線遊不妨近近哋上深圳，近年不少深圳的打卡民宿、K房成了大熱，而且價錢非常親民，可說是情侶、閨蜜出遊的好選擇。特別是想喝喜茶的朋友，與其在香港排長龍，何不在深圳邊玩邊喝更開心？

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04. 請1日放4日－端午

2019年的端午節在6月7日（星期五），同樣在這天前後請一天假，即6月6日（星期四）或6月10日（星期一），便可輕取4日連假，來個短線遊最啱！

建議旅行地點：台北

於2018 Google熱搜10大熱爆外遊景點，台灣成為了大贏家，作為港人最愛的旅遊地點之一，自然是短線遊的最佳選擇。台北一年四季都非常適合旅遊，特別是對喜歡美食的你，台北各個夜市都有自家的特色小食；而作為「文青集中地」的台北，感受cafés和文創區的慢活態度，為自己充充電再回歸工作吧。

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05. 請1日放4日－回歸

7月1日香港回歸日是星期一，想放4天的朋友可請6月28日（星期五）或7月2日（星期二）一天假即可。

建議旅行地點：北海道

踏入盛夏，去日本就是最好不過的選擇，不過比去東京、大阪的血拼購物行程，想更深入感受大和文化，就不能錯過北海道。由6月初開始，北海道有不少祭典舉行，如河口湖薰衣草花季、十勝川溫泉夢螢火蟲觀賞會、洞爺湖溫泉夏日祭典和札幌夏日祭等，在數之不盡的祭典之中，定能讓你樂而忘返。

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05. 請4日放10日－國慶、重陽節

10月1日國慶在星期二，而隔幾天即10月7日（星期一）便是重陽節，如果想放一個長假則可請9月30日（星期一）及10月2、3、4（星期三、四、五），加前後2個周末，即有10日假期！

建議旅行地點：澳洲珀斯

10月香港開始踏入秋天，如果還想抓住夏天的尾巴，不妨向澳洲出發。除了為港人熟識的黃金海岸、悉尼、墨爾本之外，其實澳洲還有好多地方非常值得到訪，就好像珀斯（Perth），香港直飛也只不過8小時，由柔軟、充滿陽光的沙灘、美麗舒適的公園，到創意餐廳和街頭藝術，統統都可以在珀斯找到。

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06. 請5日放12日－聖誕節連元旦

2019最終極的假期於年尾的聖誕節及元旦，只要請12月23、24、27、30、31日，加2個周末及2020年1月1日，大家就可以放足12日假期！想去歐洲過聖誕絕對無難度！

建議旅行地點：芬蘭

難得來到年尾聖誕節，想感受最地道的北歐聖誕節？當然趁長假去芬蘭的聖誕老人村，同時睇極光！村內除了有聖誕老人辦公室、郵局、酒店和餐廳等讓旅客打卡之外，更有不少木材建築、聖誕氣氛濃厚的佈置，不少職員更會以精靈應節形象示人，非常有趣！

想過一個超有北歐氣氛的聖誕節，芬蘭是個不錯的選擇！（相片來源：finland@IG）

聖誕老人會每日在office接待來自世界各地的遊客，記得跟他說你想要的禮物是甚麼。記得去埋聖誕老人辦公室前的「北極圈分界綫」，地上有一條白色粗綫，標誌着北緯66度33分，很多遊客都會將雙腳橫跨這條分界綫打卡呃like。

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