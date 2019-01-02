【北海道手信】次次都係白之戀人、薯條三兄弟？十大札幌必買土產

每次出國旅遊都會煩惱要買什麼手信送給親朋好友，札幌作為人氣旅遊目的地，必買的手信當然也多到不行！除了日本超熱門的藥妝，札幌各式各樣的零食、餅乾、小點心讓你不知道該從何下手，每一款看起來都超好吃！這次小編就幫大家盤點十樣去札幌絕對要購入的 北海道手信 ，讓你輕鬆旅遊又滿載而歸～

白之戀人真的是經典中的經典，是自1976年販售以來一直穩居第一名的不敗土產（ 白之戀人公園官網）

1. 白之戀人

白之戀人真的是經典中的經典，是自1976年販售以來一直穩居第一名的不敗土產，小編相信大家都一定聽過，每次去北海道都要搬好幾盒回來！白之戀人的經典就是白巧克力夾心餅乾，薄薄的兩片餅乾夾著超滑順的白巧克力，甜蜜滋味讓人一口接一口！如果不喜歡吃那麼甜，也可以選擇黑巧克力口味。

ROYCE 朱古力1983年在札幌誕生，如今已是北海道最有名的生朱古力（ROYCE朱古力官網）

2. ROYCE 生朱古力

ROYCE 朱古力1983年在札幌誕生，如今已是北海道最有名的生朱古力。ROYCE 採用北海道的忌廉，入口即化而且香氣十足，又不會像很多朱古力那樣過於甜膩。ROYCE 生朱古力有多種口味可以挑選，小編超想試試看抹茶口味！怕苦的人可以買比較甜的牛奶或白朱古力。

北海道超有名的土產六花亭奶油葡萄夾心餅乾（六花亭官網）

3. 忌廉葡萄夾心餅乾

北海道超有名的土產六花亭忌廉葡萄夾心餅乾，使用百分之百北海道鮮奶做成的忌廉，加上有冧酒香的葡萄乾，真的是六花亭歷久不衰的明星商品。如果剛好有去六花亭的札幌本店購買手信，可以順便去二樓附設的咖啡廳，在那裡享用甜點和咖啡。一定要吃吃看冧酒葡萄雪糕三明治，香濃的奶香給你不同於夾心餅乾的好滋味。

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