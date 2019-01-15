【台灣行山】IG爆紅必去！宜蘭礁溪聖母山莊似足侏羅紀公園場景？

嗨！我是李瑞克！ Instgram超火紅打卡點，聖母山莊，又稱台灣聖母峰。1977年，義大利籍的巴瑞士修士為了建立聖母山莊而開闢道路，他在日記中寫到：『這條的路線非常原始且危險，路徑濕滑，上山充滿挑戰，下山更加難走。』三年後，一支五人的登山隊在山上摸黑迷路，見到一位身穿白衣的人影帶著他們下山，從此之後聖母顯靈的事蹟廣為流傳，天主教會因而在山腳下興建了"聖母朝聖地”，成為天主教徒朝聖的聖地。

宜蘭礁溪聖母山莊（李瑞克的浪山素攝）

文：李瑞克的浪山素

距離台北不到一小時車程、完善好踢的林道，更不用說沿途超豐富的林相變化，可以說是最近走過最激推的步道！和想翔公主在大雨中漫步，剛進入聖母山莊登山口，溪流瀑布、巨大植物原始林、彷彿置身侏羅紀公園場景，五色鳥陰沈的呢喃又為這景色增添一層懸疑的色彩，好像遠處隨時會有雷龍探出頭來在樹頂上覓食。

上到稜線後，闊葉林與箭竹的分隔線明顯，可惜陰雨綿綿、雲霧繚繞，沒辦法看到整個蘭陽平原的展望，但是一旁的山脈像是綠色的海浪層層疊疊，看不到美景的難過瞬間被療癒了。聖母朝聖地、生態豐富的產業林道、全程陡上階梯的恐龍林、稜線上綠色海浪、聖母峰耶穌像，全長5.3km、來回七個小時一點也不無聊，現在就來看看我和想翔公主的登頂全紀錄吧！

【行程資訊】 日期：2018.12.08 行程：聖母登山步道 標高：海拔905公尺 全長：5.33km 所花時間：7小時

【行程紀錄】​點擊圖片放大，細看沿途路線景色！（附詳細時間方便安排行程）▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

12:15

終於踢完4km的產業林道，到達通天橋與聖母登山步道登山口。 一進入登山口就可以看見彷彿置身侏羅紀公園的"恐龍林"！

​點擊圖片放大，看清「恐龍林」及聖母登山步道沿途景色！

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：【台北出發一小時】超激推！宜蘭礁溪"聖母山莊"探索恐龍森林！】

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