【台灣行山】農曆新年要登高！盤點12個宜蘭花蓮台東「走春」聖地

新年的到來相信令很多人的荷包一定因為要派利是錢、壓歲錢而乾塘，加上買新衫沾喜氣，戶口肯定少一半！想再來個春節出遊肯定頭都大埋。不過，邊個話出遊一定要豪？ReadyGo精選高CP值東部走春景點，帶你開心廉遊東台灣！（編按：大年初一出行稱為「走春」，是傳統農業社會農曆新年的傳統習俗，趁天氣好出外走走舒展行個大運）這些推薦景點很多都能帶着長輩晚輩一起去，既能促進家庭樂，還能犒賞辛苦一年的自己，你不心動嗎？

宜蘭走春景點推薦

1. 見晴懷古步道

見晴懷古步道（boxer9339 IG）

2015年外國人評全球最美28條小路時，台灣唯一入選的就是見晴懷古步道。這裡原為太平山運輸木材的鐵路，在廢棄後被修建為天然步道，煙霧迷漫雲霧繚繞是見晴懷古步道的特色。在整建時保留鐵道特色，因此沿路可看見歷史的痕跡，值得探索，來宜蘭「走春」可別錯過這個美麗的景點！

2. 明池森林遊樂區

明池森林遊樂區（stanley_pic IG）

明池森林遊樂區利用原地貌特色打造不同園區，不僅擁有豐富的林木景觀，還有許多可愛的小動物不時在林間穿梭帶給旅客意外的驚喜，是值得花上半天遊樂的地方。「走春」不妨來這裏，吸收芬多精之餘還能陪小動物嬉戲，多麼有趣！

3. 林美石磐步道

林美石磐步道（bb211019 IG）

位於宜蘭礁溪的林美磐石步道是亞熱帶溪谷步道，全程寬敞平緩，林木蒼鬱成蔭，沿途有溪流瀑布相伴，還有特殊的峽谷地形。步道450m處為一U型峽谷地形，景觀壯麗，有「宜蘭的小太魯閣」美稱。除了是躲避烈日的好去處外，也是值得探索的一塊寶地。

4. 松蘿湖

想在春節期間和三五朋友來場露營登山之旅，那麼松蘿湖是不錯的選擇。位於北部的松羅湖，有台北宜蘭兩處登山健行口，一般登山健行隊大多會選擇從宜蘭松羅村登山健行口進行。擁有「夢幻湖」、「十七歲少女的眼淚」美稱，松蘿湖被山巒包圍自成一個小盆地，山頭混生雜木及闊葉針樹林，林相豐富。沿路的爛泥登山路需要和伙伴一同合作，大家一定要做好準備來挑戰呢！

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