【曼谷四面佛】曼谷四面佛大梵天王交通、參拜及還願攻略！

到曼谷旅遊不少人應該都會來參拜四面佛，我本以為參拜四面佛會在廟宇裡面，結果是在捷運站旁一處開放式的大廣場，相當特別，無論從早到晚都湧入相當多的人來參拜，特別以華人居多！應該不少朋友都聽過大梵天王的神蹟，第一次到曼谷旅遊也是專程去拜拜，順便一遊曼谷吃吃美食感受不同民族的文化。

聽說晚上拜更靈驗！特殊的還願方式讓願望更快實現？

泰國是虔誠的佛教國家，屬於小乘佛教，對於泰國人來說信仰非常虔誠，經過神明前都會雙手合十參拜再走；到曼谷其實四處都可見到四面佛，其中香火最鼎盛的膜拜據點之一就是曼谷君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok）十字路口的這尊四面佛，旁邊相當多間知名百貨公司，捷運則是搭到BTS Chit Lom站，這裡每天湧入世界各國遊客來參拜，這次在好友的相約下一同前來曼谷拜拜許願。

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所謂心誠則靈，許下的願望必須是以不損害他人利益為要點，靈驗與否除要信任及誠心外，更要根據本人的因果福報，而不能無中生有；自己本身也要努力才行，許的願望也別天馬行空，最好是說得越清楚越有實際數字，例如做生意者希望月營業額多少錢，或者是你想找的對象具體描述。

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從捷運站上方的空橋拍攝夜晚的四面佛相當漂亮，白天跟夜晚的風情不太一樣。

四面佛如何參拜？ 1. 參拜前先以四面佛旁的聖水洗滌雙手。 2. 參拜時要順時鐘以正面開始，開始在每面參拜，每參拜完一面供上三支香與一串鮮花。 3. 參拜後再以聖水灑向頭頂，離開前雙手合十膜拜四面佛。 現階段為了環保，已經不再提供點香！達成願望記得要回來還願。

現階段為了環保，已經不再提供點香

五個月後，二訪曼谷，我跟朋友回來還願！我自己許的願望有實現，也相當感恩大梵天王。

四面佛如何還願？ 1.至供品販售處旁櫃台報名，選擇還願舞的舞者人數。（我選最多人數8人/710泰銖） 2.付費後會得到收據與排隊號碼，旁邊會有工作人員提醒輪到自己。 3.跳還願舞時，請跪坐於舞者前，心中默念曾經許願的內容，並說明願望已達成來此還願，我還有說自己姓名跟來自何處。

裡面放置不少信徒贈送的供品，特別多金色大象跟木雕大象，我也有聽過有人在曼谷許願在台灣還願，反正跟四面佛說清楚願望跟還願方式。

心誠則靈，若是相信的人可來參拜，另外附近Zen百貨前有「愛神」跟「象神」也是香火鼎盛，相當多人參拜！

泰國曼谷 愛侶灣四面佛 地址：Ratchadamri Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon Bangkok 交通方式：搭乘空鐵BTS至Chit Lom(E1)站，往2號出口方向直行即可到達。

【本文獲「螞蟻幫的櫥櫃」授權轉載】