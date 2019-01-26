【飛行體驗】韓亞航空商務艙「再體驗」：終於不是「伏的」飛機餐

雖然上一段才搭完可怕的韓亞航空之悉尼～首爾「大伏商務艙」，可是接下來這一段，同樣也是韓亞航空的首爾～福岡的商務艙體驗，可說是非常好，令人感覺空姐真的有分別，讓我不禁懷疑，到底我是不是在搭乘同一間航空公司呀？雖然是超短程航班，不過幸運地碰到好機型和餐食，實在相當感恩。 文：Justin Au／TripPlus

雖然是超短程航班，不過幸運地碰到好機型和餐食，實在相當感恩。（TripPlus提供）

航班號碼：OZ 132 飛行路線：Seoul Incheon (ICN)～Fukuoka（FUK） 機型：Airbus A350-900 座位：3F 飛行日期：06/21/2018 起飛時間：08:45 am 降落時間：10:15 am 總飛行時間長度：1小時30分

上回提到：【飛行體驗】韓亞航空商務艙中伏初體驗！飛機餐煙三文魚伴血水…

韓亞航空首爾仁川機場商務艙貴賓室

雖然身為主場的貴賓室，理論上應該要很厲害，但韓亞航空總是能給你驚喜，沒想到在主場貴賓室一樣簡陋吧？這次在貴賓室，看到大家吃最多的餐點就是辛拉麵的杯麵，所以大家應該能感受到其他食物的種類和味道是如何的了… 在2018年10月，韓亞航空總算翻新了貴賓室的設計，雖然聽說餐點一樣沒改善就是了（畢竟這是一個用新貴通會員卡 (Priority Pass)，就能進的貴賓室，還是不要有太高的期待會比較好）…

▼▼▼韓亞航空的主場貴賓室還是令人大跌眼鏡……（按圖放大）▼▼

韓亞航空Airbus A350機型商務艙——硬體

之前體驗的是Boeing 777-200的老舊機型，而這次體驗的是最新的Airbus A350，當然硬體上就有非常大的差異。實際飛行體驗中，座位比較舒服寬敞，機上娛樂系統比較新（但選擇種類上，依然還是不多），重點是還有付費的WiFi，以長程航線來講，也是一個會讓人非常滿意的硬體。由於這趟是超短程飛行，加上早班班機的關係，所以即使加上我與朋友兩人，全部也只有共5～6個商務艙乘客。相信這個A350航班，只是當時作為空姐訓練使用，現在這個航線已經使用Airbus A330或Boeing 777-200機型來執飛，所以當時有坐到真的太幸運了！A350機型商務艙的座位配置為1-2-1，而我們的座位分別是3E與3F，也就是中間的連座。

▼▼▼這次體驗的是最新的Airbus A350，座位配置為1-2-1，重點是有付費的WiFi！（按圖放大）▼▼

+ 5 + 4 + 3

韓亞航空商務艙－餐食

雖然只是約90分鐘的航班，可是不知是否因為從主場－首爾出發的關係，這次的餐食對比上次的「大伏」，簡直不是同一個檔次。 這個超短程航班，由於目的地是日本的關係，餐點便只有和風便當這一個選項，採用九宮格的日式便當形式，配上一碗溫熱的味噌湯，真是又好看又好吃。

▼▼▼這次的飛機餐終於不再是「大伏」 （按圖放大）▼▼

P.S 而這次韓亞航空的空姐，也再沒有跨過我的位置，取我鄰座朋友的餐點，覺得開心。

總結

雖然小編上一篇曾體驗過極度駭人的韓亞航空商務艙體驗，可是一天後，馬上體驗到不錯的商務艙體驗，實在令我好混亂 XD！無論如何，這次韓亞商務艙的體驗相當正面（或是應該說，上次實在太印象深刻了…），我會願意再給韓亞航空一次機會，下次去體驗一下韓亞航空的頭等艙吧！

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