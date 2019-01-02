【韓國減肥】超神奇！暴食後必做絲襪減腰操　腰圍10分鐘減3cm　

天氣轉冷本來就會比平常吃得多，加上聖誕除夕一場又一場的火鍋、燒烤、放題聚餐派對，應該有不少人都胖了一圈。為了大家能迅速回復身型，這次決定介紹韓國超人氣的「絲襪減腰操」，在節目上實測後韓妹們紛紛爭相仿效，超適合旅行和節日暴食後急救用啊！

想短時間練出小蠻腰不妨參考一下這個韓國大熱的「絲襪減腰操」吧！（圖片來源︰Pinterest）

強效針對腰部贅肉

這個超厲害的「絲襪減腰操」不需要特別裝備，只需一對絲襪！原理在於絲襪就如彈力帶一樣，彈性十足，用作伸展、拉扯、阻力運動等十分適合。另再配合針對腰部的拉筋動作，打造蛇腰絕不是問題！而且女生們家中一定有不少舊絲襪，不用額外花錢購買，在家也能做的簡易瘦身操，大家沒有不做的理由吧！

節目邀請了著名健身教練分享自創的「絲襪減腰操」，簡單易做，懶惰的女生必看！（圖片來源︰ZAMSTER TV）

第一組動作︰抬腿

左腳先踩着襪頭，雙手捉緊絲襪的兩隻腳，轉幾圈以縮短長度再拉實絲襪。然後慢慢把左腳提起至90度，這時應感到大腿有輕微的拉扯。一邊呼氣，一邊把上半身向腳壓下去，盡量貼着左腳。維持這姿勢10秒；然後換另一隻腳，左右腳各做10秒為之一組，做夠5分鐘便可做下一組動作。節目中兩位男嘉賓做完後立刻量度，竟然瘦了3cm，大家都十分驚訝！

前後腳站立準備好第一組運動。（圖片來源︰ZAMSTER TV）

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第二組動作︰舉手

先用雙手捉緊絲襪的兩隻腳，向上舉起，然後用力向外拉。一邊呼氣，一邊向右邊伸展，重複同樣動作向左邊伸展，注意上半身要保持挺直。接下來是重點，在保持伸展的姿勢下，將右腳點開，再輕輕向上提起10次，這時應感到腰間兩側拉扯。左右輪流做一樣動作，同樣做夠5分鐘便完成了！

第二組的準備動作是兩腳按肩距分開站立，拿着絲襪舉高雙手，拉盡。（圖片來源︰ZAMSTER TV）

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這個「絲襪減腰操」看起來非常簡單，要短時間練出小蠻腰不妨一試，感覺超有效的！