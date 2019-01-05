【曼谷美食】最平100港元吃到飽！曼谷5大燒海鮮餐廳推介

不管你要叫大頭蝦、泰國蝦，來到曼谷一定要來試試近幾年很流行的大頭蝦吃到飽，每一家價格從399-799泰銖都有，除了原本的泰國蝦大頭蝦之外，還有升級版本的流水蝦或活蝦炭烤吃到飽，我個人就已經去過三家，那我就來蒐集一下近期比較紅的幾家曼谷泰國蝦吃到飽炭烤海鮮餐廳。

01| Mr. Seafood炭火海鮮吃到飽

你能想像中有一家海鮮炭烤吃到飽的餐廳，有泰國蝦（大頭蝦）、螃蟹、貝類、肉品、汽水、三款啤酒等等豐富的食材與飲品，要吃多少都隨你自助去拿，而且價位只要399泰銖，這家超平價的泰國大頭蝦吃到飽與啤酒喝到飽的炭火燒烤就位於泰國曼谷，叫做Mr. Seafood，在曼谷吃到飽餐廳裡面算是挺有名氣的一間，之前食尚玩家還有推薦過。

簡樸的用餐環境，算是舒適好坐。

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Mr. Seafood炭火海鮮吃到飽 地址：50 Rama III, Bang Phong Phang, Khet Yan Nawa, Krung Thep Maha Nakhon 10120,Thailand 電話： +66 (0)90 982 5557 營業時間：5:30pm – 11pm 價錢：399泰銖，限時1.5小時，無服務費，多款啤酒免費暢飲

泰國蝦隻隻肥美，睇見都想吃呢！

02| King Kong 金剛日式燒烤吃到飽

這一兩年曼谷的大頭蝦燒烤吃到飽如雨後春筍一家一家冒了出來，但講到泰國蝦吃到飽一定不能忘了這一家KING KONG 金剛燒烤吃到飽，這算是元老級的大頭蝦吃到飽餐廳，在曼谷有多家分店，而且中午就有營業還有冷氣可以吹，用餐的環境乾淨，而且食材不只海鮮料還有許多肉品，採隨點隨送的方式，只是價格比較高一些，單人用餐含稅含服務要599元。

室內用餐環境，乾淨兼有冷氣，夠晒舒服。

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地址：540 Phloen Chit Rd, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 電話：+66 (0)2 254 5177 營業時間：11am -11pm 價錢：599銖，限時2小時．無服務費 交通：BTS 奇隆站（Chit Lom）步行約1分鐘 Mercury Ville百貨樓下

用餐位置非常開揚通風，很有風味！

03| Mangkorn Seafood 龍海鮮

最多人拿取的泰國蝦則是有活體跟碎冰上的，活體的比較多人夾取，但是非常會跳動，讓我有點膽戰心驚。曼谷的海鮮吃到飽好像就固定這幾家，從399-599價位都有，這家Mangkorn Seafood是499泰銖吃到飽，用餐則是不限時間，吃到開心為主！飲料無限暢飲，啤酒則是要另外再加價。

一盤盤活蝦任你夾取，夠新鮮！

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地址：1394 Pracha Songkhro Rd, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Krung Thep Maha Nakhon 10400 Thailand 電話：+66 (0)83 096 6379 營業時間：4pm-2:30am 價錢：499銖，不限時，無服務費．有活蝦

流水蝦設計，讓客人即夾即燒。

04| Taikong seafood buffet流水蝦吃到飽

Taikong Seafood是流水蝦的開宗始祖，也因為它的出現，去年流水活蝦爆紅一整年，而且不只一家有提供活蝦，另外許多主打大頭蝦吃到飽的業者，也紛紛投入活蝦市場，Taikong Seafood流水蝦也是在短短時間內，價格一路飆漲到799泰銖，但無任何額外服務費也沒有限時，你可以在餐桌旁邊就拿夾起活跳跳的泰國蝦的確有梗，又加上現在除了原本的總店之外，分別在The Camp-Vintage Flea Market與霓虹夜市都可以開分店，但除了總店新叁聘夜市座位比較多之外，位於The Camp-Vintage Flea Market的分店位置其實有一點小。

以任食燒海鮮來說，價錢比其他餐廳貴。

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總店：新叁聘夜市（要轉乘計程車很遠） 洽圖洽店：The Camp-Vintage Flea Market Chatuchak （460 Kamphaeng Phet 1 Road Chatuchak Bangkok 10900） 霓虹夜市店：Neon Market ,1087, 167 Phetchaburi Rd, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400 電話：+66 (0)95 269 6425 營業時間：5pm -11pm 價錢：799銖，無服務費．不限時．有活蝦 交通：MRT Kamphaeng Phet站1號出口，步行4分鐘

05| Ga-La-Sea Seafood buffet

目前已改成韓式鐵板烤肉299泰銖吃到飽，曼谷海鮮炭烤吃到飽已經進入戰國時代，現在網路上隨便搜都有，之前我有介紹過Mr.seafood，還有最近食尚玩家報導過的流水活蝦TaiKong Seafood，還有早期老牌的Mangkorn Seafood就是大家常說的龍海鮮，以上這幾家都必需轉搭捷運才會到，這次我要介紹的是位置最方便的，直接搭MRT到泰國文化中心站的Ga-La-Sea Seafood buffet ，重點這一家也是有活蝦，還有現撈活魚，酒類的部份也能無限暢飲喔！只要泰銖399元。

除了海鮮任食，還有酒類任飲！

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地址：100 Ratchadaphisek Rd, Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Krung Thep Maha Nakhon 10310 電話：+66 (081) 359 3919 營業時間：4pm - 2am 價錢：399泰銖，限時1.5小時．無服務費．啤酒免費暢飲．有活蝦跟活魚 交通：MRT 泰國文化中心站1號出口

【本文獲「布雷克出走旅行視界」授權轉載】